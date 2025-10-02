Πηγή έμπνευσης των «Χορευτών του Βορρά» είναι το επαναστατικό και επίκαιρο έργο του Ίψεν, το Κουκλόσπιτο. Σε χορογραφία Τατιάνας Παπαδοπούλου και μουσική Μανώλη Φάμελλου, το «Κουκλόσπιτο» ανεβαίνει στις 4 Οκτωβρίου, στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης.

Σε χορογραφία Τατιάνας Παπαδοπούλου και μουσική Μανώλη Φάμελλου, το Κουκλόσπιτο ορίζεται ως χώρος αμφισβήτησης, αποδόμησης, σύγκρουσης και απελευθέρωσης.

Το τολμηρό εγχείρημα του Ίψεν πυροδοτεί μια ανάγκη απαλλαγής από τα κοινωνικά πρότυπα και επαναπροσδιορισμού. Το Κουκλόσπιτο δεν λειτουργεί μόνο ως φεμινιστικό μανιφέστο, αλλά και ως σύμβολο απελευθέρωσης από το κοινωνικό καλούπι, ως μαρτυρία σύγκρουσης ρόλων και επιθυμιών, ως ανάγκη συνάντησης με το μέσα μας, ως ανάγκη επικοινωνίας, αυτοδιάθεσης και ελευθερίας.

Η Νόρα, ως σύμβολο αντανακλά το πρόσωπο όλων των γυναικών και λειτουργεί ως κάτοπτρο των κοινωνικών παθήσεων και της ανάγκης να δραπετεύσει, αναζητώντας τον εαυτό της.

Το Κουκλόσπιτο, χώρος προστατευμένος και καλαίσθητος, παραμορφώνεται με στοιχεία σύγχρονης πραγματικότητας, κάνοντας εμφανή τα σημάδια φθοράς και τα μυστικά που κρύβει πίσω από τους τοίχους του.

Οι χορευτές – ήρωες του έργου του Ίψεν αποδίδουν σωματικά τα πάθη και τις επιθυμίες τους. Αντικατοπτρίζουν πραγματικούς καθημερινούς ανθρώπους και τους καλούν σε ένα ταξίδι επαναπροσδιορισμού και αναζήτησης.

Η παράσταση είναι κατάλληλη από 12 ετών και πάνω.

Τατιάνα Παπαδοπούλου Καλλιτεχνική διεύθυνση – Χορογραφία - Σκηνοθεσία

Μανώλης Φάμελλος Μουσική

Κατερίνα Διακουμοπούλου Δραματουργία

Αθανάσιος Κολαλάς Σκηνογραφία - Ενδυματολογία

Σαράντος Ζουρντός Φωτισμοί

Ευγενία Ψωμιάδου Βοηθός χορογράφου & επιμέλεια κίνησης

Μάριος Σπύρογλου Video art - Promo video

Σωτήρης Τσολάκης Video mapping

Αρετή Κουτσικοπούλου Υπεύθυνη ομάδας - Παραγωγής

Νίκος Παπαδόπουλος Gogas , Σάκης Γιούμπασης Φωτογραφίες



Χορευτές:

Χορευτές: Κατερίνα Μπουτούδη Πούντζα

Βαγγέλης Καμπίτσης

Απόστολος Κουσίνας

Ολίνα Οικονομίδου

Γιώργος Τσίγγος

Ευγενία Ψωμιάδου

Το Κουκλόσπιτο του Ίψεν" έκανε πρεμιέρα σε συμπαραγωγή με το Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης τον Φεβρουάριο του 2025.

Πληροφορίες -Εισιτήρια Ταμείο Ιδρύματος Μιχάλης Κακογιάννης και mcf.gr

Τιμές εισιτηρίων :18€ ,15€ (μειωμένο)