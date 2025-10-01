To πρώτο πλωτό μουσείο στον κόσμο θα βρίσκεται στον Πειραιά από τις 3 έως τις 12 Οκτωβρίου, με ελεύθερη είσοδο για το κοινό.

To πρώτο πλωτό μουσείο στον κόσμο, έρχεται στον Πειραιά από τις 3 έως τις 12 Οκτωβρίου. Το καταμαράν είναι το πρώτο πλοίο-μουσείο στον κόσμο. Σχεδιάστηκε από τους αρχιτέκτονες Axel de Beaufort και Guillaume Verdier και έχει μήκος 47 μέτρα και ύψος 55 μέτρα. Το σκάφος κατασκευάστηκε στο ναυπηγείο Perini Navi στην Ιταλία. Μπορεί να φιλοξενήσει καθημερινά 2.000 άτομα στο πλοίο, ενώ διαθέτει μια καθηλωτική έκθεση που σχεδιάστηκε με την εξαιρετική συνεργασία του Μουσείου του Λούβρου, μια ηχητική εμπειρία που αναπτύχθηκε με την Ircam και διαμονές καλλιτεχνών στο πλοίο.



Το Art Explora Festival προσκαλεί το κοινό στο πρώτο πλωτό μουσείο στον κόσμο, στην Πύλη Ε8 στο Λιμάνι του Πειραιά, για 10 ημέρες εμβυθιστικών καλλιτεχνικών και πολιτιστικών εμπειριών με ελεύθερη είσοδο.



Επιβιβαστείτε στο μουσείο-πλοίο και εξερευνήστε διαδραστικά ηχητικά ταξίδια και καινοτόμες εμπειρίες εικονικής πραγματικότητας. Στην προκυμαία, ανακαλύψτε εκθέσεις που ζωντανεύουν ιστορίες της Μεσογείου, καθώς και ένα πρόγραμμα σε επιμέλεια της Κατερίνας Τσέλου με χορό, μουσική, κινηματογράφο, συμμετοχικά πρότζεκτ και δυνατές παραστάσεις που αποτυπώνουν το πνεύμα της Μεσογείου ως τόπου ανταλλαγής, φαντασίας, έντασης και αντίστασης.

Ώρες λειτουργίας του φεστιβάλ :

3 Οκτωβρίου: ανοιχτό από τις 6.30μμ έως τα μεσάνυχτα

4 έως 12 Οκτωβρίου: ανοιχτό από τις 10πμ έως τις 10μμ ή τα μεσάνυχτα ανάλογα με το πρόγραμμα.

Οι εμπειρίες επί του πλοίου και στην αποβάθρα κλείνουν στις 21:00.

Δείτε το πλήρες πρόγραμμα εδώ

Το Art Explora Festival είναι ένα μοναδικό φεστιβάλ που ταξιδεύει σε θάλασσες και ωκεανούς με το πρώτο πλωτό μουσείο στον κόσμο. Στόχος του είναι να προσφέρει δωρεάν καινοτόμες καλλιτεχνικές και πολιτιστικές εμπειρίες σε ένα ευρύ κοινό.

Οι εκδηλώσεις του φεστιβάλ φιλοξενούνται τόσο στο εντυπωσιακό πλωτό μουσείο, όσο και σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους των λιμανιών αλλά και σε διαφορετικές τοποθεσίες μέσα στις πόλεις που επισκέπτεται.

Από το παρθενικό του ταξίδι την άνοιξη του 2024 έως και το φθινόπωρο του 2027, το Art Explora Festival θα έχει ταξιδέψει συνολικά σε 15 χώρες της Μεσογείου.