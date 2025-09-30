Oι Χάρης και Πάνος Κατσιμίχας διασκευάζουν το τραγούδι τους «Αθήνα».

Οι διαχρονικά αγαπημένοι μας, Χάρης και Πάνος Κατσιμίχας μάς παρουσιάζουν την επανεκτέλεση του τραγουδιού με τίτλο Αθήνα (version 2025), που είχαν οι ίδιοι πρωτοερμηνεύσει πριν χρόνια, στον δίσκο «Απρίλης Ψεύτης». Το τραγούδι αυτό θα συμπεριληφθεί και στο Compilation Vol.1.

Σε αυτή την παραγωγή, ο Χάρης και ο Πάνος μοιράζονται ξανά το μικρόφωνο πιο ώριμοι και ακόμα πιο δυνατοί ερμηνευτικά.

{https://youtu.be/9eiLWTu9vuc?si=dcMzZ6szwfIMCRWA}

Συντελεστές

Στίχοι, μουσική: Χάρης & Πάνος Κατσιμίχας

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Τραγούδι: Χάρης & Πάνος Κατσιμίχας

Μίξη, Mastering: Στέντωρ Στούντιο

Στίχοι

Μες στ’ ανελέητα χαράματα ξυπνάω των μεθυσμένων

Σε βλέπω από το τζάμι κοιμισμένη στη σκιά, των περασμένων

Αθήνα που μιλάς για επανάσταση

Αθήνα σχολική παράσταση

Αθήνα δολοφόνων αθωωμένων

Αθήνα των ξεπουλημένων

Αθήνα των αιώνιων αντιπάλων

Αθήνα της πειθούς δια των ροπάλων

Αθήνα Ευρωπαία με το ζόρι

Αθήνα με σημαίες και μιραφιόρι

Αθήνα Ανατολή με το στανιό

Αθήνα τρελό σκουπιδαριό

Αθήνα των βορείων προαστίων

Αθήνα των αναψυκτηρίων

Αθήνα της καψούρας και των πιάτων

Αθήνα των μοναχικών θανάτων

Αθήνα των αρχαίων μύθων

των πυροβολημένων στίχων

Αθήνα όλα από τρίτο χέρι

Αθήνα μαύρη μέρα, μεσημέρι

Αθήνα εκτός σχεδίου ξεχασμένη

Αθήνα εντυπωσιασμένη

Τι να σου τραγουδήσω

Κυκλοφορεί ψηφιακά από την Protasis Music:

Youtube: https://youtu.be/9eiLWTu9vuc

Spotify https://bit.ly/3IzKrhW

iTunes/Apple Music https://apple.co/480piI1

Deezer https://bit.ly/46KfBLF