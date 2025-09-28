Αναλυτικά όλες οι νέες σειρές και οι ταινίες που έρχονται στο Netflix τον Οκτώβριο.

Ο Οκτώβριος στο Netflix είναι πλούσιος σε νέες σειρές, ταινίες και ντοκιμαντέρ που θα μας κάνουν να κολλήσουμε.



Μεγάλος πρωταγωνιστής του μήνα είναι η τέταρτη σεζόν του The Witcher με πρωταγωνιστή πλέον των Λίαμ Χέμσγουορθ, μετά την αποχώρηση του Χένρι Καβίλ.



Παράλληλα οι νέες ταινίες που έρχονται στον streamer φέρνουν μαζί τους και αγαπημένους πρωταγωνιστές: Κίρα Νάιτλι, Κίλιαμ Μέρφι, Κόλιν Φάρελ, είναι ορισμένοι μόνο από τους ηθοποιούς που θα δούμε τον Οκτώβριο.



Αυτό τον μήνα παρακολουθούμε επίσης το πολυαναμενόμενο ντοκιμαντέρ της Βικτόρια Μπέκαμ και το True Haunting που έρχεται για να στοιχειώσει τις φθινοπωρινές μας νύχτες.



Τέλος, μπορεί ταινίες όπως: Scary Movie και Η νύχτα με τις μάσκες να μας προετοιμάζουν για το Halloween, αλλά εμείς δεν χάνουμε με τίποτα το Άρωμα Γυναίκας με την αξεπέραστη ερμηνεία του Αλ Πατσίνο.

Σειρές του Netflix

RIV4LRIES

Κυκλοφορεί 01/10



Σε ένα γυμνάσιο στην Πίζα, κανείς δεν αμφισβητεί ποτέ τα κουλ παιδιά — μέχρι που φτάνει μια καινούρια μαθήτρια με τολμηρές ιδέες, η Τέρι, και οι αντιπαλότητες ξεκινούν.



The Game: You Never Play Alone: Season 1

Κυκλοφορεί 02/10

Μια καριερίστα προγραμματίστρια παιχνιδιών αντιδρά στις μισογυνιστικές αντιλήψεις, αφού γίνεται στόχος βίαιων επιθέσεων στο διαδίκτυο και στην πραγματική ζωή.



{https://youtu.be/BmikithIB40?si=R5Uvzp91_LkwvxTN}



Αρσενικά (Dudes)

Κυκλοφορεί 02/10



Τέσσερις κολλητοί σαραντάρηδες προσπαθούν να αντιμετωπίσουν τον κόσμο της σύγχρονης αρρενωπότητας, αλλά το μόνο που καταφέρνουν είναι να χειροτερέψουν τα πράγματα.



{https://youtu.be/_zb7WgYfyDs?si=uNAxfzdi0v1j37T5}



Το Νέο Σώμα (The New Force)

Κυκλοφορεί 03/10



Ένα υποστελεχωμένο αστυνομικό τμήμα στη Σουηδία του 1950 κάνει ένα τολμηρό πείραμα: συστήνει την πρώτη ομάδα με γυναίκες αστυνομικούς. Βασισμένο σε πραγματικά γεγονότα.



Ήταν Κάποτε ένας Δολοφόνος (Néro the Assassin)

Κυκλοφορεί 08/10



Γαλλία, 1504. Ένας αδίστακτος δολοφόνος το σκάει με τη χαμένη κόρη του στην προσπάθειά του να την προστατέψει από θανάσιμους εχθρούς και μοχθηρές δυνάμεις.



{https://youtu.be/B5Na9Ehd0QU?si=YFW5unQp-6nGUMpJ}

Boots

Κυκλοφορεί 09/10



Αποφασίζοντας να καταταγεί στους Πεζοναύτες, ένας ψαρωμένος έφηβος βρίσκει νέο νόημα στη ζωή –και αναπάντεχη συντροφικότητα– ανάμεσα στους άλλους νεοσύλλεκτους.



{https://youtu.be/2mjN2f5tu2s?si=KrQW8ecIICrh8TVO}

Κληρονομιά και Φιλοδοξία (Old Money)

Κυκλοφορεί 10/10



Η πλούσια ζωή της Νιχάλ απειλείται όταν ένας αυτοδημιούργητος μεγιστάνας που επιζητά τα χρήματα, αλλά ακόμα περισσότερο τον έρωτα, ταράζει την ελίτ της Κωνσταντινούπολης.



{https://youtu.be/gYEEsC0I7Xc?si=bZimSIj7-WKoWdaq}



Splinter Cell: Deathwatch

Κυκλοφορεί 14/10



Στον σκοτεινό κόσμο της κατασκοπείας, ο Σαμ Φίσερ είναι ένας θρύλος. Όταν τον επαναφέρουν στη δράση, πρέπει να βοηθήσει στην αποκάλυψη μιας παγκόσμιας συνωμοσίας.



{https://youtu.be/4A9iFjaKeMk?si=Ctn-F3ERbWsp-iEj}



Η Διπλωμάτισσα: Σεζόν 3 (The Diplomat: Season 3)

Κυκλοφορεί 16/10



Παγιδευμένη σε μια θυελλώδη διπλωματική κρίση, η Κέιτ πρέπει να αντιμετωπίσει μια εύθραυστη νέα κυβέρνηση και μια θανάσιμη απειλή που θα έχει παγκόσμιες συνέπειες.



{https://youtu.be/l6UX4V71jzc?si=KcoTDpHsChpuwgT8}



Καλή Ψαριά: Σεζόν 2 (Turn of the Tide: Season 2)

Κυκλοφορεί 17/10



Το Ράμπο ντο Πέισε δεν είναι πλέον το ίδιο. Παλιοί φίλοι κι εχθροί επιστρέφουν για την αλλαγή της εξουσίας, διεκδικώντας τον έλεγχο του εμπορίου ναρκωτικών.



Το Τέρας της Φλωρεντίας (The Monster of Florence)

Κυκλοφορεί 22/10



Ένας κατά συρροή δολοφόνος κυνηγά ζευγάρια και σκορπά τρόμο στην Ιταλία, ενώ οι αρχές ερευνούν μια υπόθεση του 1968 που ίσως βοηθήσει να βρουν το Τέρας της Φλωρεντίας.



{https://youtu.be/jY5je8XJWTo?si=88IzkKsASvrSqozN}



Κανείς Δεν το Θέλει: Σεζόν 2 (Nobody Wants This: Season 2)

Κυκλοφορεί 23/10



Το θυελλώδες ειδύλλιο της Τζοάν και του Νόα συναντά εμπόδια όταν έρχονται αντιμέτωποι με οικογενειακά δράματα, επαγγελματικές δυσκολίες και ένα πολύ μεγάλο ερώτημα.



{https://youtu.be/B66w_P39wi0?si=_dLcjyTnIanTHH8o}



Οι Κυρίαρχοι του Παιχνιδιού (Rulers of Fortune)

Κυκλοφορεί 29/10



Ένας νεαρός φιλοδοξεί να ανέβει στην ιεραρχία του υπόκοσμου του τζόγου στο Ρίο, αγνοώντας το επικίνδυνο παιχνίδι προδοσίας, πάθους και αίματος που τον περιμένει.



Πωλείται στο Χόλιγουντ: Σεζόν 9 (Selling Sunset: Season 9)

Κυκλοφορεί 29/10



Ο Γητευτής: Σεζόν 4 (The Witcher: Season 4)

Κυκλοφορεί 30/10



Μετά τα γεγονότα της τρίτης σεζόν που αλλάζουν την Ήπειρο, ο Γκέραλτ, η Γένεφερ και η Σίρι χωρίζονται από έναν άγριο πόλεμο και αμέτρητους εχθρούς. Θα ξανασμίξουν;



{https://youtu.be/kQGshAJmdBU?si=udc4tAldXRDA7VkU}



Ο Γιος του Γάιδαρου (Son of a Donkey)

Κυκλοφορεί 30/10



Ο Θίο σκαρφίζεται χαοτικά σχέδια για να σώσει το κατασχεμένο αυτοκίνητό του. Στο μεταξύ, ο ετοιμοθάνατος πατέρας του θα κάνει τα πάντα για να βρει ένα νέο νεφρό.



Η Αυτοκρατορία του Άμστερνταμ (Amsterdam Empire)

Κυκλοφορεί 30/10



Όταν αποκαλύπτεται η σχέση του Τζακ, η σύζυγός του, Μπέτι, αποφασίζει να του πάρει αυτό που αγαπάει περισσότερο: την αυτοκρατορία των coffee shop Jackal.



{https://youtu.be/fQ8WtuerFxs?si=IIqQlHUXLg8lDzNE}



Με Κομμένη την Ανάσα: Σεζόν 2 (Breathless: Season 2)

Κυκλοφορεί 30/10



Η ιδιωτικοποίηση του νοσοκομείου φέρνει έναν νέο προϊστάμενο και ωθεί το προσωπικό ακόμα πιο πολύ στα άκρα, ενώ η Πατρίθια κι η Τζέσικα δίνουν μια μάχη ζωής και θανάτου.



{https://youtu.be/8PB2cTFJ7MY?si=a64KjD_2gf1QTJkr}

Bad Influencer

Κυκλοφορεί 30/10



Μια ανύπαντρη μητέρα –και παραχαράκτρια λουσάτων τσαντών– συνεργάζεται με μια εγωκεντρική ινφλουένσερ για να πουλήσει τις τσάντες της και να ξεφύγει από τα χρέη.

Netflix Sport Series

Aρχική Πεντάδα: Σεζόν 2 (Starting 5: Season 2)

Κυκλοφορεί 16/10



Αυτή η καθηλωτική σειρά ακολουθεί τους Τζέιλεν Μπράουν, Κέβιν Ντουράντ, Σέι Γκίλγκους-Αλεξάντερ, Ταϊρίς Χάλιμπερτον και Τζέιμς Χάρντεν σε όλη τη σεζόν 2024-25 του NBA.

Tαινίες του Netflix

Στιβ (Steve)

Κυκλοφορεί 03/10



Μια δύσκολη μέρα, ο αφοσιωμένος διευθυντής ενός σχολείου τελευταίας ευκαιρίας πασχίζει να ελέγξει τους μαθητές του, την ώρα που αντιμετωπίζει και δικά του προβλήματα.



{https://youtu.be/5L8intrDcM0?si=dfTcXBK61NN1t1m9}



Καραμέλο (Caramelo)

Κυκλοφορεί 08/10



Μετά από μια διάγνωση που αλλάζει τη ζωή του, ένας σεφ με προοπτικές αποκτά ελπίδα και χιούμορ με τη βοήθεια ενός τετράποδου φίλου σε αυτήν την τρυφερή δραματική κωμωδία.



{https://youtu.be/epiLkoJ4dAk?si=PIHqMgvZfDwjgX3s}



Η Γυναίκα στην Καμπίνα 10 (The Woman in Cabin 10)

Κυκλοφορεί 10/10



Ενώ βρίσκεται σ' ένα γιοτ, μια δημοσιογράφος βλέπει κάποιον να πέφτει στη θάλασσα. Επειδή όμως δεν την πιστεύει κανείς, ρισκάρει τη ζωή της για να αποκαλύψει την αλήθεια.



{https://youtu.be/1QbfJzTPY4w?si=hKwKxjte8_6iPHZe}

Κολύμπα προς Εμένα (Swim to Me)

Κυκλοφορεί 10/10



Μια οικιακή βοηθός και το κορίτσι που φροντίζει έρχονται κοντά ένα ταραχώδες καλοκαίρι, μέχρι που το χάσμα που χωρίζει τους κόσμους τους πυροδοτεί μια τραγική τροπή.



{https://youtu.be/GCw1G2XtWaY?si=p0Cmh0HV4YQ0YPwf}



Φουριόζα 2 (Inside Furioza)

Κυκλοφορεί 15/10



Στον απόηχο ενός φόνου, ο νέος αρχηγός της Φουριόζα, Χρυσός, παίρνει τα ηνία της βίαιης και τρομερής συμμορίας χούλιγκαν κι αποφασίζει να εστιάσει πέρα από τα σύνορα.



Ο Χρόνος που Απομένει (The Time That Remains)

Κυκλοφορεί 16/10



Περιτριγυρισμένη από θανάτους, μια ηλικιωμένη γυναίκα ξαναζεί τον έρωτά της με έναν μυστηριώδη, αγέραστο εραστή, ενώ κάποιος ερευνά το σκοτεινό μυστικό τους.



{https://youtu.be/-YlAFFzy-Aw?si=CuOQNA2qEQCuLBDA}

Ένα Φάντασμα στη Μάχη (She Walks in Darkness)

Κυκλοφορεί 17/10



Μια νεαρή αστυνόμος αφήνει τα πάντα πίσω της και προσποιείται ότι ανήκει στην ETA, ρισκάροντας τη ζωή της για να αποκαλύψει τις κρυψώνες των τρομοκρατών στη νότια Γαλλία.



{https://youtu.be/fhTkCde7E8I?si=DhkCnM1d4KFRIjwn}

Καλά Νέα (Good News)

Κυκλοφορεί 17/10



Όταν αεροπειρατές παίρνουν τον έλεγχο μιας γιαπωνέζικης πτήσης κι απαιτούν να πάνε στην Πιονγιάνγκ, καταστρώνεται ένα θεότρελο σχέδιο για να πάει το αεροπλάνο στη Σεούλ.



27 Νύχτες (27 Nights)

Κυκλοφορεί 17/10



Όταν δύο κόρες βάζουν τη μητέρα τους σε μια ψυχιατρική κλινική γιατί είναι πολύ ανέμελη, ένας ειδικός πρέπει να αποφανθεί αν είναι ασθενής ή αν απλά απολαμβάνει τη ζωή.

Το Ελιξίριο (The Elixir)

Κυκλοφορεί 23/10



Ένα ελιξίριο ξυπνάει τους νεκρούς σε ένα χωριό. Μια δυσλειτουργική οικογένεια πρέπει να ενωθεί και να παλέψει για την επιβίωση καθώς όλα γύρω καταρρέουν.



{https://youtu.be/xo2neNwfw2Q?si=RjvPASh3bLNLj67H}



A House of Dynamite

Κυκλοφορεί 24/10



Όταν ένας πύραυλος αγνώστου ταυτότητας εκτοξεύεται με στόχο τις Ηνωμένες Πολιτείες, ξεκινά ένας αγώνας για να βρεθεί ο υπεύθυνος και να του δοθεί απάντηση.



{https://youtu.be/0w6wUqWU3yU?si=sb-i2QdoX6PRDzOK}



Η Μπαλάντα ενός Μικρού Παίκτη (Ballad of a Small Player)

Κυκλοφορεί 29/10



Στα αστραφτερά καζίνο του Μακάο, ένας τζογαδόρος που θέλει να ξεφύγει από το παρελθόν και τα χρέη του εντυπωσιάζεται από μια μυστηριώδη γυναίκα στο τραπέζι του μπακαρά.

{https://youtu.be/HVuAfgSLFI4?si=o_2DmuBaywZtXA0c}

Ντοκιμαντέρ του Netflix

True Haunting: Υπερφυσικός Τρόμος (True Haunting)

Κυκλοφορεί 07/10



Μέσα από καθηλωτικές αναπαραστάσεις και πρόσφατες συνεντεύξεις, αυτή η ανατριχιαστική σειρά αναλύει παραφυσικά φαινόμενα από τη σκοπιά όσων τα έχουν βιώσει.



{https://youtu.be/_lAFnILF2BY?si=i-MOP49i2OuI74_6}

Βικτόρια Μπέκαμ (Victoria Beckham)

Κυκλοφορεί 09/10



Μπείτε στο ατελιέ της Βικτόρια Μπέκαμ στο Λονδίνο. Η σχεδιάστρια και πρώην μέλος των Spice Girl μιλά για τη ζωή της, ενώ ετοιμάζεται για την Εβδομάδα Μόδας στο Παρίσι.



{https://youtu.be/iUfvOBu7vow?si=MeqRscflbspcdSXR}

Η Τέλεια Γειτόνισσα (The Perfect Neighbor)

Κυκλοφορεί 17/10



Υλικό από κάμερες της αστυνομίας αποκαλύπτει πώς μια διαφωνία σε μια γειτονιά έγινε φονικό σε ένα ντοκιμαντέρ για τον φόβο, τις προκαταλήψεις και τον νόμο της Αυτοάμυνας.



{https://youtu.be/fNp85HGJtoo?si=gXJvwxwI2Vgzt84h}



Καλή Ψαριά: Η Σουρεαλιστική Ιστορία του Ράμπο ντο Πέισε (Turn of the Tide: The Surreal Story of Rabo de Peixe)

Κυκλοφορεί 17/10



Εκατοντάδες κιλά κοκαΐνης ξεβράζονται σε ένα πορτογαλικό χωριό τον Ιούνιο του 2001. Αυτό το συγκλονιστικό ντοκιμαντέρ φανερώνει τον μακροχρόνιο αντίκτυπο στην κοινότητα.



Mob War: Φιλαδέλφεια Εναντίον Μαφίας (Mob War: Philadelphia vs. The Mafia)

Κυκλοφορεί 22/10

Ένας άγριος πόλεμος ανάμεσα στον Τζον Στάνφα και τον Τζόι Μερλίνο βυθίζει τη Φιλαδέλφεια της δεκαετίας του '90 στο χάος, σε αυτήν τη σειρά βασισμένη σε αληθινά εγκλήματα.



{https://youtu.be/9bWSDB6CHQ8?si=_5jrFVnXYbMxyo4q}

Εφιάλτες της Φύσης: Χαμένοι στη ζούγκλα (Nightmares of Nature: Lost in the Jungle)

Κυκλοφορεί 28/10



Ανατριχιαστικές ιστορίες επιβίωσης ξεδιπλώνονται σε μια σειρά ντοκιμαντέρ που καταγράφει τον κίνδυνο και τη σκοτεινή ομορφιά της φύσης μέσα από τα μάτια των θηραμάτων.



{https://youtu.be/Vped7Y8Caa8?si=ZWC9EBD9yZ_yO_Ls}



Αϊλίν: Η Βασίλισσα των Κατά Συρροή Δολοφόνων (Aileen: Queen of the Serial Killers)

Κυκλοφορεί 30/10



Η Αϊλίν Γουόρνος ήταν κάτι σπάνιο: μια γυναίκα κατά συρροή δολοφόνος. Από την κακοποίησή της μέχρι την εκτέλεσή της, ένα ντοκιμαντέρ ερευνά τη ζωή και τα εγκλήματά της.



Χουάν Γκαμπριέλ: Πρέπει, Μπορώ, Θα το Κάνω (Juan Gabriel: I Must, I Can, I Will)

Κυκλοφορεί 30/10



Σπάνια βίντεο κι αποκλειστικές συνεντεύξεις αποκαλύπτουν την ευφυΐα, τις θυσίες, τη δημόσια και την προσωπική ζωή του θρυλικού τραγουδιστή και συνθέτη Χουάν Γκαμπριέλ.



{https://youtu.be/nVLHnS7vxuM?si=n-wfjaYKCPtkZJi1}

Netflix Sport K&F

Χόρτον (Dr. Seuss’s Horton!)

Κυκλοφορεί 06/10



Όταν τα φιλαράκια τους στη ζούγκλα χρειάζονται άμεσα βοήθεια, ο Χόρτον κι ο Σάμσον υπόσχονται να σώσουν την κατάσταση! Η τιμή του ελέφαντα... ο λόγος του πουλιού!

Netflix Comedy Special

Ματ ΜακΚάσκερ: Μια Ταπεινή Προσφορά (Matt McCusker: A Humble Offering)

Κυκλοφορεί 07/10



Από τη λογική μιας συζύγου μέχρι τα ντροπιαστικά αποδυτήρια, ο Ματ ΜακΚάσκερ μιλά για τον ανδρισμό, τον γάμο και το μεγάλωμα κορών σε έναν κόσμο όπου λίγοι τον κατανοούν.

Netflix Live Event

WWE Crown Jewel: 2025

Κυκλοφορεί 11/10



Οι Superstar του WWE πηγαίνουν στην Αυστραλία για το Crown Jewel, όπου οι τωρινοί πρωταθλητές ρισκάρουν τους τίτλους τους για την απόλυτη δόξα.

Μην χάσετε επίσης

01/10/2025

Ο Πατριώτης The Patriot

Ποτέ Μη Λες Ποτά Drinking Buddies

Μόνο για Σένα Only You

Οι Άντρες με τα Μαύρα Men in Black

Τα Παιδιά της Γειτονιάς Boyz n the Hood

Παγιδευμένη Ψυχή: Κεφάλαιο 2 Insidious: Chapter 2

Κέντρο Ευφυΐας Central Intelligence

03/10/2025



Delirium

04/10/2025



Scary Movie

07/10/2025



Η Νύχτα με τις Μάσκες Halloween

10/10/2025



Dune

Joker

Interstellar

16/10/2025



Ένα Ήσυχο Μέρος A Quiet Place

18/10/2025



Ρωμαίος και Ιουλιέτα Romeo + Juliet

20/10/2025



Άρωμα Γυναίκας Scent of a Woman

24/10/2025



Tenet

Wonder Woman 1984