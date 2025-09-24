Το πρίκουελ του It θα μας αποκαλύψει την προέλευση του Πένιγουαϊζ.

Το Ντέρι, στο Μέιν, μπορεί να έχει την εικόνα μιας γραφικής, ειδυλλιακής πόλης, αλλά με τον Πένιγουαϊζ να παραμονεύει στα υπόγεια, οι κάτοικοί του πιθανότατα θα υποστήριζαν το αντίθετο.

Το νέο τρέιλερ για το IT: Welcome to Derry του HBO, με πρωταγωνιστή και εκτελεστικό παραγωγό τον Μπιλ Σκάρσγκαρντ ο οποίος επιστρέφει στον ρόλο του τρομακτικού κλόουν δολοφόνου, δίνει στους θεατές μια ακόμη τρομακτική ματιά σε ό,τι τους περιμένει όταν η σειρά πρίκουελ φτάσει στις οθόνες μας τον επόμενο μήνα.



Το τρέιλερ περιλαμβάνει επιτέλους και μια ματιά στον Πένιγουαϊζ του Σκάρσγκαρντ, ο οποίος κρύβει το πρόσωπό του πίσω από το διαβόητο κόκκινο μπαλόνι καθώς παραμονεύει στις σκιές.



{https://youtu.be/oKa6u7LT0qE?si=kGiKVhwcw4U2W5xB}

Ο Άντι Μουσκέτι, που σκηνοθέτησε και τις δύο ταινίες «It», επιστρέφει για να ζωντανέψει επιτέλους τις παράπλευρες ιστορίες του Στίβεν Κινγκ και να ξετυλίξει την ιστορία του Πένιγουαϊζ.

Γνωρίζουμε ήδη ότι το «Welcome to Derry» θα αποτελείται από 9 επεισόδια και θα προσαρμόσει την ιστορία της ανατριχιαστικής πυρκαγιάς στο Black Spot, από την οποία βασανίζεται ο νεαρός Μάικ (Chosen Jacobs) στην ταινία του 2017. Δεδομένου ότι η πρώτη αυτή σεζόν φαίνεται να διαδραματίζεται το 1962, ο χρόνος θα δείξει αν οι υπολοιπες ιστορίες θα αναπτυχθούν περαιτέρω, πάντως όπως φαίνεται η σειρά θα εμβαθύνει και σε άλλα γεγονότα, καθώς και στην υπερφυσική προέλευση του Πένιγουαϊζ.



Στο τελευταίο τρέιλερ του Welcome to Derry, βλέπουμε στιγμιότυπα από έναν μετεωρίτη που προσγειώνεται βίαια στη Γη. Μοιάζει με αυτό που έχουμε δει προηγουμένως στο It: Chapter Two, όταν ο ενήλικος Μάικ (Isaiah Mustafa) αναγκάζει τον ενήλικο Μπιλ (James McAvoy) να γίνει μάρτυρας των περίεργων οραμάτων που είδε μέσω ενός ταξιδιού με ναρκωτικά που άνοιξε το μυαλό του. Οι λεπτομέρειες για το ποιος είναι ή από πού προήλθε ο Πένιγουαϊζ, μπορεί να μην αναπτύχθηκαν πλήρως στις δύο ταινίες, αλλά μπορούν να βρεθούν στην αγαπημένη συλλογή τρόμου του Κινγκ.

Η σειρά θα κυκλοφορήσει στο HBO Max στις 26 Οκτωβρίου και ένα πράγμα είναι σίγουρο: «Κάτι κακό έρχεται».