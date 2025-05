Ο Πένιγουαϊζ του Στίβεν Κινγκ επιστρέφει στο πρώτο τρέιλερ του «It: Welcome to Derry»

Η prequel σειρά του «It» που έρχεται στο ΗΒΟ Max το φθινόπωρο, υπόσχεται άφθονο αίμα και τρόμο.

Ετοιμαστείτε να επιστρέψετε στον κόσμο των κλόουν δολοφόνων που αλλάζουν μορφή -και συγκεκριμένα του τρομακτικού Πένιγουαϊζ, καθώς το HBO Max μας μεταφέρει (ξανά) σε μια από τις πιο ατυχείς πόλεις του σύμπαντος του Στίβεν Κινγκ. Γλιστρώντας πίσω στο χρόνο, η σειρά It: Welcome to Derry είναι το prequel του «Ιt», της κινηματογραφικής μεταφοράς του Άντι Μουσκιέτι στο διάσημο βιβλίο του συγγραφέα.



Τρία (ναι τρία!) χρόνια πέρασαν από τότε που το HBO ανακοίνωσε τα σχέδιά του για μια σειρά prequel του It και όλοι οι φαν του μυθιστορήματος τρόμου του Στίβεν Κινγκ που έγινε κινηματογραφικό blockbuster, περιμένουν με ανυπομονησία μέχρι σήμερα! Επιτέλους λοιπόν, το HBO μας δίνει μια πρώτη γεύση μέσω του teaser τρέιλερ για το It: Welcome to Derry.



Τα πλάνα που βλέπουν το φως της δημοσιότητας μας δείχνουν μια πραγματικά τρομακτική και ενδιαφέρουσα εικόνα για το τι πρόκειται να ακολουθήσει όταν η σειρά κυκλοφορήσει αργότερα μέσα στη χρονιά.



{https://youtu.be/6F3sFNR4sqk?si=xcjrTGIVE60G03D0}



Ζωντανεύοντας μια ιστορία που δεν έχουμε δει ποτέ να διαδραματίζεται στις οθόνες μας, η σειρά θα δώσει στους οπαδούς άφθονο υπόβαθρο για τη δυσοίωνη και φρικιαστιική οντότητα που προκάλεσε τόσο τρόμο και δεν άφησε παρά μόνο χάος και καταστροφή στο πέρασμά της.



Με τον Μπιλ Σκάρσγκαρντ να επιστρέφει στο ρόλο του Πένιγουαϊζ, που ερμήνευσε τόσο καλά στη σειρά των δύο κινηματογραφικών ταινιών του Μουσκιέτι, η επερχόμενη σειρά προβλέπεται ιδιαίτερα απολαυστική. Το διακύβευμα θα είναι υψηλότερο από ποτέ στο It: Welcome to Derry, με κανέναν χαρακτήρα να μην είναι απολύτως ασφαλής από τη δολοφονική αιματοχυσία στους υπονόμους της ομώνυμης πόλης. Η σειρά αναμένεται να επικεντρωθεί σε ξεχωριστές ιστορίες από το πρωτότυπο μυθιστόρημα του Κινγκ.



«Πρόκειται για μια ιστορία που βασίζεται στα ιντερλούδια του βιβλίου. Τα ιντερλούδια είναι βασικά κεφάλαια που αντικατοπτρίζουν την έρευνα του Mike Hanlon. Είναι αποσπάσματα της έρευνάς του. Επί 27 χρόνια, είναι ο τύπος που προσπαθεί να καταλάβει τι είναι, τι το έκανε, ποιος το έκανε, ποιος το είδε και όλα αυτά τα πράγματα... Έτσι, μιλούν για καταστροφικά γεγονότα από το παρελθόν, όπως η φωτιά στο Black Spot... η σφαγή της συμμορίας Bradley, μιας συμμορίας ληστών τραπεζών τη δεκαετία του '30... και η έκρηξη του σιδηρουργείου Kitchener. Κάθε φορά που [ο Πένιγουαϊζ] βγαίνει από τη χειμερία νάρκη του, υπάρχει ένα καταστροφικό γεγονός που συμβαίνει στην αρχή αυτού του κύκλου», εξηγεί ο Μουσκιέτι.



Ενώ είδαμε κομμάτια αυτών των γεγονότων στις ταινίες, η σειρά θα δώσει στη δημιουργική της ομάδα άφθονο επιπλέον χρόνο για να εμβαθύνει πραγματικά στα... σωθικά - τόσο κυριολεκτικά όσο και μεταφορικά. Συνολικά, ο Μουσκιέτι ελπίζει να εξερευνήσει τα «καταστροφικά γεγονότα» σε μια σειρά τριών σεζόν.

Το It: Welcome to Derry κυκλοφορήσει στο HBO Max το φθινόπωρο.