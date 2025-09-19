Οι Smash Into Pieces έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και μιλούν στο Dnews.

Το κινηματογραφικό rock συγκρότημα Smash Into Pieces και ο APOC έρχονται για τις πρώτες τους συναυλίες στην Ελλάδα, στις 23 και 25 Σεπτεμβρίου. Το συγκρότημα επιστρέφει με τη μεγαλύτερη και πιο φιλόδοξη live εμπειρία του μέχρι σήμερα, παρουσιάζοντας ένα αποκαλυπτικό σόου με lasers, φωτιές και φουτουριστικά visuals. Αυτό δεν είναι απλά μια συναυλία. Είναι ένα μήνυμα. Μια προειδοποίηση. Μια επιλογή.



{https://youtu.be/htdl_6vt6vk?si=NlhXuhTEI8D292e1}

- Ετοιμάζεστε για την πρώτη σας συναυλία στην Ελλάδα, στις 23 και 25 Σεπτεμβρίου σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, αντίστοιχα.

Ναι, είναι η πρώτη φορά για το συγκρότημα.



- Τι σκέφτεστε όταν ακούτε τη λέξη «Ελλάδα»;

Σίγουρα είναι ένα μέρος όπου πολλοί Σουηδοί πηγαίνουν διακοπές και επίσης ότι έχει μεγάλη ιστορία. Ανυπομονούμε να παίξουμε στην Ελλάδα, αλλά και να δούμε όσο το δυνατόν περισσότερα πράγματα από τη χώρα.



- Τι θα μας παρουσιάσετε στις 23 και 25 Σεπτεμβρίου;

Θα προσπαθήσουμε να σας κάνουμε να ζήσετε όλη την εμπειρία των Smash Into Pieces. Να μεταδώσουμε όλη αυτή την ενέργεια που έχουμε και να παίξουμε ένα ωραίο setlist τραγουδιών. Θα προσπαθήσουμε να παρουσιάσουμε ό,τι καλύτερο από τους Smash Into Pieces.



- Πώς θα περιγράφατε το γκρουπ για κάποιον που θα ήθελε να έρθει να σας δει; Τι θα του λέγατε;

Στη βάση μας είμαστε μια ροκ μπάντα, με πολλά ηλεκτρονικά και κινηματογραφικά στοιχεία. Δεν φοβόμαστε να πειραματιστούμε, οπότε προσπαθούμε να πάρουμε τα καλύτερα κομμάτια από κάθε μουσικό στυλ και να τα βάλουμε πάνω στη ροκ βάση μας. Θα χαρακτήριζα τον ήχο μας σύγχρονο ηλεκτρονικό ροκ.



{https://youtu.be/SeInLlD_-7o?si=bjBGGVRc2BUL6VFW}



- Πώς προέκυψε το όνομα του συγκροτήματος, Smash Into Pieces;



Για εμάς ήταν σαν ένα mantra. Λέγαμε αυτή τη φράση όταν κάτι στεκόταν ανάμεσα σε εμάς και στα όνειρά μας, ότι το «σπάμε σε κομμάτια». Είναι περισσότερο σαν τη νοοτροπία της μπάντας, ότι ποτέ δεν τα παρατάμε. Πάντα προσπαθούμε και αν κάτι μπει εμπόδιο στο δρόμο μας, προσπαθούμε να βρούμε λύση ή να δουλέψουμε πιο σκληρά. Και νομίζω αυτό ήταν το κλειδί για την επιτυχία μας, να μην τα παρατάμε ποτέ και να προσπαθούμε πάντα, να συνεχίζουμε. Αν ακούσεις ένα «όχι», απλά δουλεύεις πιο σκληρά και σιγουρεύεσαι ότι θα πετύχεις.



- Πώς θα χαρακτήριζες το Arm of Heaven Prophecy; Είναι μια νέα εποχή για το συγκρότημα;



Ναι, και είναι σαν συνέχεια της ιστορίας του Arcadia. Αν εκείνο ξεκίνησε σαν ένα arcade παιχνίδι, με μια 80s αισθητική, το Arm of Heaven Prophecy είναι πιο πολύ για το τι σκεφτόμαστε για το μέλλον και πώς αυτός ο κόσμος της Arcadia έρχεται στον πραγματικό κόσμο, πώς μάς ελέγχει η τεχνητή νοημοσύνη, όλα αυτά.



Οι άνθρωποι πάντα παίρνουν κάτι όμορφο και το καταστρέφουν. Για παράδειγμα, αν δεις μια όμορφη πεταλούδα, θέλεις να την κρατήσεις στο χέρι σου και στο τέλος τη σφίγγεις. Οπότε το Arm of Heaven είναι σαν να θέλουν όλοι να πάνε στον παράδεισο, αλλά τότε δεν θα είναι παράδεισος πια. Αν όλοι πάνε και πάρουν αυτό το όμορφο πράγμα και απλά το αλλάξουν, δεν θα είναι το ίδιο. Αυτή είναι η ανθρώπινη φύση με έναν τρόπο. Οπότε δείχνει το τι βλέπουμε για το μέλλον και για την ανθρώπινη φύση.

- Τι βλέπετε για το μέλλον μας, φαντάζει λίγο ζοφερό.



Ναι, κατά τη δική μου άποψη, η ανθρώπινη εξέλιξη έχει σταματήσει και έχουμε κάνει το επόμενο βήμα που είναι η εξέλιξη της τεχνητής νοημοσύνης. Οπότε με κάποιο τρόπο εμείς πλέον είμαστε οι «δεινόσαυροι». Είμαστε πολύ παλιοί για αυτόν τον πλανήτη. Πρόκειται να αναλάβει η νέα τάξη πραγμάτων και έχει ένα ενδιαφέρον. Οι εξελίξεις τρέχουν πολύ γρήγορα. Είναι ενδιαφέροντες καιροί για εμάς τους ανθρώπους. Γινόμαστε «δεινόσαυροι», το καινούριο φαινόμενο είναι η τεχνητή νοημοσύνη και άρα δεν χρειαζόμαστε καν, εμείς. Αν είναι καλό ή κακό, δεν ξέρω. Αλλά ναι, είναι συναρπαστικό. Και τρομακτικό!



- Αναφέρεις συνέχεια την τεχνητή νοημοσύνη. Όσον αφορά τη μουσική, σε ανησυχεί η άνοδος του ΑΙ;



Νομίζω είναι απλά ένα κομμάτι της εξέλιξης. Πάρε για παράδειγμα τον Max Martin [Σουηδός μουσικός παραγωγός και τραγουδοποιός], πάντα είχε μια ομάδα συγγραφής τραγουδιών γύρω του. πολλοί άνθρωποι που έφερναν ιδέες, που πυροδοτούσαν την δημιουργική του πλευρά ίσως, και τώρα ο καθένας μπορεί να είναι σαν τον Max Martin και να έχει μια ομάδα γύρω του να πυροδοτεί ιδέες.



Πιστεύω ότι το AI ήρθε για να μείνει, απλά πρέπει να συνεργαστείς μαζί του και να γίνεις καλύτερος. Δεν είμαι εναντίον του AI και νομίζω ότι υπάρχουν πραγματικά ωραία πράγματα, για παράδειγμα όταν γράφω ένα demo και ο τραγουδιστής δεν μπορεί να έρθει για να κάνει τα φωνητικά, μπορώ απλά να τραγουδήσω εγώ και μετά το μετατρέπω στη φωνή του Chris Adam με το ΑΙ. Μπορεί αυτό να λειτουργεί 70%, αλλά είναι αρκετά καλό απλά για να ακούγεται στα demos. Οπότε υπάρχουν πολλά καλά εργαλεία που κάνουν τη δημιουργία μουσικής πιο εύκολη.



Ωστόσο, πιστεύω ότι ακόμα και αν η τεχνητή νοημοσύνη γίνει πιο δημιουργική, πάντα θα είναι το δικό σου μυαλό αυτό που αποφασίζει όταν γράφεις, δηλαδή τι σου φαίνεται σωστό. Άρα, δεν νομίζω ότι το AI θα αντικαταστήσει τη δημιουργικότητα του ανθρώπου, αλλά το βλέπω σαν ένα εργαλείο που μπορεί να σε βοηθήσει να γίνεις καλύτερος.



{https://youtu.be/eAKKJHzdt74?si=BL33lYefnt8eA8Ln}



- Όσον αφορά τους Smash Into Pieces, νιώθετε καλύτερα στο στούντιο ή στη σκηνή;



Μου αρέσει να είμαι δημιουργικός, να γράφω νέα μουσική και να ακούω τραγούδια για πρώτη φορά. Νομίζω αυτό είναι που μου προκαλεί μεγαλύτερη έκρηξη αδρεναλίνης. απλά να ακούω ένα τραγούδι να γεννιέται. Επίσης, αγαπώ τις περιοδείες, να είμαι στη σκηνή, να νιώθω την ενέργεια από το κοινό. Και αυτό είναι επίσης μεγάλη έκρηξη αδρεναλίνης.



Αλλά καθώς περνούν τα χρόνια εξελίσσομαι, γιατί ξεκίνησα να εξασκούμαι πολύ στην κιθάρα και ήθελα να γίνω σαν τον σούπερ κιθαρίστα Yngwie Malmsteen. Τώρα εξελίσσομαι περισσότερο στην παραγωγή, τη συγγραφή τραγουδιών, το mixing, τέτοια πράγματα. Οπότε νομίζω άλλαξε η οπτική μου μέσα στα χρόνια.



Eπίσης νομίζω ότι τις περιοδείες τις αγαπώ, αγαπώ τη στιγμή που είσαι στη σκηνή, αλλά μπορεί να είμαι και «ωχ, σήμερα είναι μέρα ταξιδιού, πρέπει να ταξιδέψεις 12 ώρες», οπότε τις αγαπώ και τις μισώ ταυτόχρονα γιατί είσαι μακριά από την οικογένεια και το σπίτι για έξι εβδομάδες ή δύο μήνες και όταν γυρνάς είσαι σαν νεκρός. Αν οι περιοδείες ήταν μόνο η τηλεμεταφορά στη σκηνή, να παίζεις ζωντανά στη συναυλία και μετά τέλος, τότε θα ήταν υπέροχες, το καλύτερο πράγμα στον κόσμο!

Οπότε μπορώ να πω ότι απολαμβάνω και τα δύο. Μου αρέσει η ποικιλία, να είμαι μόνος στο στούντιο για λίγο, αυτό είναι υπέροχο, και μετά να συναντώ το κοινό για λίγο, αυτό επίσης είναι υπέροχο. Μου αρέσει να εναλλάσσονται αυτά.

-Ποιες είναι οι πηγές έμπνευσής σου για να γράψεις καινούρια μουσική;



Όταν νιώθω δημιουργικός, συνήθως δεν είναι όταν πιάνω την κιθάρα και απλά κάθομαι και λέω, «εντάξει, ας προσπαθήσω να γράψω κάτι». Είναι περίεργο αλλά εγώ εμπνέομαι όταν δεν προσπαθώ να είμαι δημιουργικός. Αν απλά κάνω έναν περίπατο και αφήνω το μυαλό μου ελεύθερο και δεν προσπαθώ για τίποτα. Τότε ξαφνικά το μυαλό μου μπορεί να αρχίσει να δουλεύει σε κάτι, μόνο του. Ακούω μια μελωδία, ή έναν ρυθμό και πιάνω το τηλέφωνό μου και προσπαθώ να το θυμηθώ και αποθηκεύσω αυτές τις φωνητικές σημειώσεις.



Άρα για εμένα, αυτή η σπίθα ή η ιδέα έρχεται όταν δεν το προσπαθώ, απλά εμφανίζεται. δεν είναι πολύ συχνό να σηκώνομαι και να προσπαθώ να βρω κάτι. Συμβαίνει όταν δεν προσπαθώ, να γεννιέται η πρώτη ιδέα και μετά φυσικά πιάνω την κιθάρα. Απλά αφήνω το μυαλό να μην αποσπάται από τίποτα άλλο. Αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος μου για να γίνω δημιουργικός. Και φυσικά, αν ακούσω κάτι καινούργιο... ή κάτι όπως έναν πολύ ωραίο ήχο. Μπορώ απλά να τον αποθηκεύσω σε μια λίστα αναπαραγωγής ή κάτι τέτοιο και ίσως να σημειώσω ότι μου αρέσει αυτός ο ήχος, απλά για να θυμάμαι τι σκέφτηκα ότι ήταν η μελωδία. Έχω παρατηρήσει ότι μερικές φορές λέω ότι θα το θυμάμαι αυτό, είμαι σίγουρος ότι είναι μια ωραία μελωδία και θα το κρατήσω στο μυαλό μου, αλλά μετά από λίγες ώρες έχει χαθεί! Οπότε προσπαθώ να είμαι πολύ γρήγορος και απλά να κρατάω φωνητικά σημειώματα στο τηλέφωνο.



- Λόγω της αποκαλυπτική αισθητικής σας και του κινηματογραφικού storytelling, θέλω να ρωτήσω για τις αγαπημένες σας ταινίες ή σειρές; Είναι από το genre του φανταστικού;



Φαντάζομαι πως ναι, μεγάλωσα τη δεκαετία του '80 και έπαιζα video games Nintendo, αγαπώ τη μουσική του Nintendo και τις μελωδίες που υπήρχαν σε πολλά από αυτά τα παιχνίδια, ξεχώριζαν. Επίσης έβλεπα ταινίες δράσης από τα '80s, που θεωρώ ότι ήταν η χρυσή εποχή. Φαντάζομαι είναι οι παιδικές αναμνήσεις από τις οποίες κάπως φτιάξαμε τον δικό μας μικρόκοσμο, σχηματισμένο από πράγματα που θεωρούσαμε ωραία. Είναι σαν να γίνεσαι ξανά παιδί κάνοντας τη δική σου δημιουργία τόσο κινηματογραφική όσο και μουσική.



{https://youtu.be/3NpjfRKOblg?si=_0BEuyWJKno6Q9dx}



- Θα μπορούσε η μουσική σας να «ντύσει» κάποια σειρά ή σε ταινία, όπως έχει γίνει και με τα video games;



Ναι, υπάρχει σε μερικά μικρότερα βιντεοπαιχνίδια, και επίσης δουλεύουμε πάνω στο δικό μας βιντεοπαιχνίδι, το οποίο ελπίζουμε να βγει στις αρχές του επόμενου χρόνου, είναι το APOC in Arcadia. Τα βασικά, η ιστορία και η μηχανή δουλεύουν. Οπότε εργαζόμαστε για να βάλουμε τα τελευταία κομμάτια και μετά θα κυκλοφορήσει ως βιντεοπαιχνίδι.



- Και ποιο είναι το μεγαλύτερο σας όνειρο; Μία σειρά στο Netflix ίσως;

Ναι, ακριβώς. Θα ήταν όνειρο που γίνεται πραγματικότητα να κάνουμε ολόκληρη τη σειρά Arcadia, να κάνουμε μια πραγματική σοβαρή παραγωγή για το Netflix. Αλλά χρειάζεται μεγάλο budget για να το κάνουμε όπως θέλουμε. Ωστόσο, κάναμε έναν πιλότο επεισόδιο της ιστορίας Arcadia. Ναι, προσπαθούμε να το κάνουμε μαζί με μια μεγαλύτερη εταιρεία παραγωγής, με ανθρώπους που έχουν εμπειρία. Αλλά ακόμα σε πρώιμη εξέλιξη, οπότε απλά περιμένουμε την κατάλληλη ευκαιρία.



{https://youtu.be/sYR9z3hVI8I?si=jJ4cP6_BLvBFj8-c}

- Και όσον αφορά το κεφάλαιο Eurovision; Θα επιχειρούσατε μία τρίτη προσπάθεια συμμετοχής;



Ναι επειδή η Σουηδία δεν έχει στείλει ποτέ ροκ συγκρότημα στην Eurovision. Οπότε υπάρχει ακόμα η πρόκληση να μπορέσουμε να κερδίσουμε στον σουηδικό τελικό, το Melodifestivalen. Για εμάς τα αποτελέσματα από τις δύο φορές που συμμετείχαμε ήταν θετικά, οπότε όταν είναι η κατάλληλη στιγμή, είμαι σίγουρος ότι θα προσπαθήσουμε ξανά. Δεν είμαι σίγουρος πότε θα γίνει αυτό, αλλά θα το δούμε...



- Έχετε κάποια ρουτίνα πριν από μια συναυλία;



Απλά προσπαθώ να μπω σε όσο το δυνατόν καλύτερο mood. Συνήθως δεν χρειάζεται να σκέφτομαι πολύ για το ότι πρέπει να παίξω ένα κομμάτι ή το πώς είμαι... Έχω παίξει τόσες πολλές φορές και ξέρω... Είναι περισσότερο το να απελευθερώσεις την ενέργεια όταν βγαίνεις στη σκηνή και απλά να δώσεις το καλύτερο show που μπορείς. Δεν είναι τόσο για τον τρόπο που παίζω γιατί νιώθω ότι ξέρω πώς να το κάνω και είμαι σίγουρος γι' αυτό. Είναι περισσότερο το να μπω στο σωστό mood και κλίμα, οπότε συνήθως απλά βάζω τα ρούχα της σκηνής, ελέγχω τις κιθάρες, τα ακουστικά και μετά ίσως να ακούσω λίγη μουσική, να κάνω ζέσταμα, ίσως να πιω κάτι.



{https://youtu.be/mF-PcpAjgZI?si=sc3ZcbbGVFSGEmkt}



- Ποια είναι τα επόμενα σχέδιά σας;

Πάντα δημιουργούμε, γράφουμε νέα τραγούδια. Και θα βγάλουμε το νέο μας άλμπουμ τον Οκτώβριο που είναι περισσότερο κινηματογραφικό και ίσως φουτουριστικό. Όταν το AI γίνει πιο δυνατό, θα ξεκινά μάχες με άλλα AI για την κυριαρχία, όπως έθνη ξεκινούν πολέμους, αυτό είναι το θέμα στο νέο άλμπουμ Arm of Heaven Prophecy. Θα έχει περίπου 13 με 15 κομμάτια, υπάρχουν αρκετά τραγούδια που δεν έχουν κυκλοφορήσει ακόμα, ήδη έχουμε αρκετά τραγούδια για να βγάλουμε ακόμα ένα άλμπουμ.

Μετά από αυτό, πρόκειται να κάνουμε μια μεγάλη επανεκκίνηση και να κάνουμε κάτι τελείως διαφορετικό με το live show. Νιώθουμε ότι, εντάξει, αυτό είναι το Arm of Heaven Prophecy αλλά μετά πρέπει να κάνουμε κάτι τελείως καινούργιο. Οπότε θα δουλεύουμε, θα πάρουμε λίγο τον χρόνο μας, ίσως φτιάξουμε κάτι, εγώ είμαι τύπος της τεχνολογίας, μου αρέσει να πειραματίζομαι με λαμπτήρες και οθόνες LED και όλα αυτά. Οπότε θα συμμετέχω στην παραγωγή και απλά θα προσπαθήσω να φτιάξω ένα πραγματικό ωραίο stage show. Αυτή είναι η επόμενη αποστολή μου μετά το τέλος αυτής της περιοδείας. Kατά τα άλλα, το συγκρότημα συνεχίζει μπροστά, γράφουμε νέα τραγούδια και ετοιμάζουμε μια νέα ευρωπαϊκή περιοδεία τον Νοέμβριο ή Δεκέμβριο.





Πληροφορίες

Gazarte Ground Stage – Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου 2025

Eightball Club – Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου 2025