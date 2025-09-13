Games
Σαββατοκύριακο χωρίς πορτοφόλι με θερινό σινεμά, γεύσεις Ελλάδας και θέατρο δίπλα στη θάλασσα

Σαββατοκύριακο χωρίς πορτοφόλι με θερινό σινεμά, γεύσεις Ελλάδας και θέατρο δίπλα στη θάλασσα Φωτογραφία: Freepik
Επιλέγουμε τις δωρεάν εκδηλώσεις που δεν πρέπει να χάσεις το Σαββατοκύριακο 13 και 14 Σεπτεμβρίου 2025.

Aυτό το Σαββατοκύριακο έχουμε πολλές αφορμές και λόγους να βρεθούμε δίπλα στη θάλασσα για να δούμε μια καλή παράσταση εντελώς δωρεάν ή στο κέντρο της Αθήνας για να πάρουμε γεύση Ελλάδας σε ένα μοναδικό street event και να δούμε ταινίες κάτω από τα αστέρια.

Δείτε τα φεστιβάλ, τις συναυλίες και τις προβολές που συγκεντρώσαμε για να διασκεδάσετε χωρίς να βάλετε το χέρι στην τσέπη, αυτό το Σαββατοκύριακο.

Θερινές προβολές, Επί Κολωνώ

Το θέατρο Επί Κολωνώ ανοίγει την αυλή του και μετατρέπεται σε θερινό σινεμά! Στην παλιά σχολική αυλή του Επί Κολωνώ, με τον ίσκιο του πλατάνου και τα αρώματα γιασεμιού, με μια νέα διαμόρφωση και το στήσιμο μιας πολυμορφικής οθόνης θα φιλοξενηθούν ταινίες που αγαπήθηκαν και εκτιμήθηκαν σε όλο τον κόσμο.

{https://youtu.be/Jit3YhGx5pU?si=rRip3VHxavMMgjcH}

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

53ο Φεστιβάλ Βιβλίου στο Πεδίον του Άρεως: 210 εκδοτικοί οίκοι, εκδηλώσεις και ελεύθερη είσοδος

53ο Φεστιβάλ Βιβλίου στο Πεδίον του Άρεως: 210 εκδοτικοί οίκοι, εκδηλώσεις και ελεύθερη είσοδος

Entertainment

Το Σάββατο13 Σεπτεμβρίου στις 21:00, θα προβληθεί η ταινία «Οι τρεις πινακίδες έξω από το Έμπινγκ, στο Μιζούρι».

Την Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου (21:00), θα προβληθεί η ταινία «Rango» σε σενάριο Τζον Λόγκαν και σκηνοθεσία Γκορ Βερμπίνσκι.

Είσοδος δωρεάν με δελτίο εισόδου. Κάθε θεατής μπορεί να κρατήσει μέχρι δυο θέσεις σε κάθε προβολή

Φιλοκτήτης του Σοφοκλή, Γ' Μαρίνα Γλυφάδας

Στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Γλυφάδας, την Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου στις 20:30, στην Γ΄Μαρίνα Γλυφάδας ακριβώς δίπλα στη θάλασσα, θα δούμε την παράσταση Φιλοκτήτης με τους Γιώργο Κιμούλη, Δημήτρη Γκοτσόπουλο και Θοδωρή Κατσαφάδο.

kimoulis-gotsopoulos-katsafados_a1ebf.jpg

Στον Φιλοκτήτη ο Σοφοκλής δραματοποιεί μια επιχείρηση απάτης, την οποία οργανώνει ο Οδυσσέας και αναλαμβάνει να εκτελέσει ο Νεοπτόλεμος, ο νεαρός γιος του Αχιλλέα. Οι δύο άνδρες καταφθάνουν στην ακατοίκητη Λήμνο, στην άκρη, στην εσχατιά του Κόσμου, εκεί όπου οι Αχαιοί είχαν εγκαταλείψει για δέκα χρόνια τον Φιλοκτήτη, πληγωμένο από µία αγιάτρευτη πληγή. Η αποστολή τους είναι να κλέψουν το περίφημο τόξο του του Φιλοκτήτη, γιατί χωρίς αυτό είναι αδύνατη η άλωση της Τροίας. «Μισώ την εποχή που ζω. Σκοτεινά χρόνια. Δεν θέλω τη ζωή µου έτσι».

Αgora Paths, Πλατεία Συντάγματος

Ένα μοναδικό street event. Η πρώτη έκθεση, που συστήνει τον γαστρονομικό πλούτο και τις αυθεντικές εμπειρίες της Ελλάδας στους ξένους επισκέπτες, θα πραγματοποιηθεί το Σαββατοκύριακο 13 και 14 Σεπτεμβρίου στην πιο Κεντρική πλατεία της Αθήνας, προβάλλοντας τη χώρα ως κορυφαίο γαστρονομικό προορισμό.

Εκατοντάδες Έλληνες τοπικοί παραγωγοί ενώνουν τις δυνάμεις τους για να παρουσιάσουν στους επισκέπτες της τον γαστρονομικό πολιτισμό της Ελλάδας πλαισιωμένο από αγνές και παραδοσιακές γεύσεις μαζί με αξέχαστες εμπειρίες, για να πάρουν στις βαλίτσες τους και να τις γνωρίσουν στους οικείους τους.

Τα Swing του Μανώλη Χιώτη, Δημοτικό Θέατρο Άλσους (Δ. Κιντής) - Ηλιούπολη

Το Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου (21:00), θα χορέψουμε τα «swing» του Χιώτη στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Ηλιούπολης.

Η Λίνα Νικολακοπούλου σχεδιάζει και επιμελείται καλλιτεχνικά μία μουσική παράσταση με όλους τους βασικούς σταθμούς της πορείας και εξέλιξης του Μανώλη Χιώτη, τα swing, τα mambo και τα λαϊκά.

Τραγουδούν οι: Γεράσιμος Ανδρεάτος, Ασπασία Στρατηγού, Μανώλης Καραντίνης.

swing-hiotis_e2b2a.jpg

Είσοδος ελεύθερη με δελτία προτεραιότητας που θα διανέμονται στην είσοδο του θεάτρου από τις 19:30

Alzheimer Festival 2025, Φάρος ΚΠΙΣΝ

Το Σάββατο 13 και την Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου, για τρίτη συνεχή χρονιά, η Εταιρεία Alzheimer Αθηνών, σε συνεργασία με το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ), διοργανώνουν το Alzheimer Festival 2025.

Από τις 11.00 έως τις 21.00, στον Φάρο του ΚΠΙΣΝ και με ελεύθερη είσοδο για όλες και όλους, το Alzheimer Festival 2025 περιλαμβάνει σειρά επιστημονικών ομιλιών, διαδραστικών εκδηλώσεων αλλά και δράσεων συνηγορίας και διεκδίκησης, με σκοπό την ουσιαστική στήριξη της κοινότητας της άνοιας, καθώς και την ενημέρωση και εγρήγορση του κοινού για τη νόσο Alzheimer.

Δείτε το πρόγραμμα του διημέρου εδώ

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

«Δεν έχετε ιδέα τι έχετε εξαπολύσει σε ολόκληρη τη χώρα και τον κόσμο»: Οι πρώτες δηλώσεις της χήρας του Τσάρλι Κερκ

«Δεν έχετε ιδέα τι έχετε εξαπολύσει σε ολόκληρη τη χώρα και τον κόσμο»: Οι πρώτες δηλώσεις της χήρας του Τσάρλι Κερκ

Η μέρα που αλλάζει ο καιρός με βροχές και καταιγίδες - Έρχεται η κακοκαιρία και στην Αττική

Η μέρα που αλλάζει ο καιρός με βροχές και καταιγίδες - Έρχεται η κακοκαιρία και στην Αττική

Η μάχη των «δελφίνων»: Όποιος ταυτίζεται με Μητσοτάκη «καίγεται»

Η μάχη των «δελφίνων»: Όποιος ταυτίζεται με Μητσοτάκη «καίγεται»

«Εργάνη ΙΙ»: Πώς θα γίνουν οι προσλήψεις δύο ημερών

«Εργάνη ΙΙ»: Πώς θα γίνουν οι προσλήψεις δύο ημερών

Τεκμήρια: Ποιοι ωφελούνται και πόσο μειώνονται οι επιβαρύνσεις

Τεκμήρια: Ποιοι ωφελούνται και πόσο μειώνονται οι επιβαρύνσεις

Πρώτο κουδούνι με περισσότερα από 111.000 παιδιά χωρίς φαγητό

Πρώτο κουδούνι με περισσότερα από 111.000 παιδιά χωρίς φαγητό

Από το CrossFit στο Reformer Pilates - Οι αλλαγές που είδε μια γυμνάστρια

Από το CrossFit στο Reformer Pilates - Οι αλλαγές που είδε μια γυμνάστρια

Σκόρδο: 10 σημαντικά οφέλη για την υγεία μας

Σκόρδο: 10 σημαντικά οφέλη για την υγεία μας

15 γρήγορες συνταγές με αυγά που αξίζει να δοκιμάσετε

15 γρήγορες συνταγές με αυγά που αξίζει να δοκιμάσετε

ΕΕ: Νέες κατευθυντήριες γραμμές για κρίσιμες υποδομές – Η ενέργεια στην πρώτη γραμμή

ΕΕ: Νέες κατευθυντήριες γραμμές για κρίσιμες υποδομές – Η ενέργεια στην πρώτη γραμμή

Ρεβυθούσα: Στρατηγικός κόμβος για το αμερικανικό LNG στην Ευρώπη

Ρεβυθούσα: Στρατηγικός κόμβος για το αμερικανικό LNG στην Ευρώπη

Ηλεκτρική ενέργεια: Ανεβαίνει η χονδρική τιμή τον Σεπτέμβριο – Ανησυχία για τα τιμολόγια Οκτωβρίου

Ηλεκτρική ενέργεια: Ανεβαίνει η χονδρική τιμή τον Σεπτέμβριο – Ανησυχία για τα τιμολόγια Οκτωβρίου

Chevron – HelleniQ Energy: Τι σηματοδοτεί η είσοδος του αμερικανικού κολοσσού στις έρευνες υδρογονανθράκων

Chevron – HelleniQ Energy: Τι σηματοδοτεί η είσοδος του αμερικανικού κολοσσού στις έρευνες υδρογονανθράκων

Metlen: Ιστορικές επιδόσεις στον κλάδο ενέργειας με αιχμή ΑΠΕ και εμπορία

Metlen: Ιστορικές επιδόσεις στον κλάδο ενέργειας με αιχμή ΑΠΕ και εμπορία

Eurelectric: Ώρα για αντλησιοταμίευση μεγάλης κλίμακας στην Ευρώπη

Eurelectric: Ώρα για αντλησιοταμίευση μεγάλης κλίμακας στην Ευρώπη

