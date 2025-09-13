Σαββατοκύριακο χωρίς πορτοφόλι με θερινό σινεμά, γεύσεις Ελλάδας και θέατρο δίπλα στη θάλασσα

Επιλέγουμε τις δωρεάν εκδηλώσεις που δεν πρέπει να χάσεις το Σαββατοκύριακο 13 και 14 Σεπτεμβρίου 2025.

Aυτό το Σαββατοκύριακο έχουμε πολλές αφορμές και λόγους να βρεθούμε δίπλα στη θάλασσα για να δούμε μια καλή παράσταση εντελώς δωρεάν ή στο κέντρο της Αθήνας για να πάρουμε γεύση Ελλάδας σε ένα μοναδικό street event και να δούμε ταινίες κάτω από τα αστέρια.



Δείτε τα φεστιβάλ, τις συναυλίες και τις προβολές που συγκεντρώσαμε για να διασκεδάσετε χωρίς να βάλετε το χέρι στην τσέπη, αυτό το Σαββατοκύριακο.

Θερινές προβολές, Επί Κολωνώ

Το θέατρο Επί Κολωνώ ανοίγει την αυλή του και μετατρέπεται σε θερινό σινεμά! Στην παλιά σχολική αυλή του Επί Κολωνώ, με τον ίσκιο του πλατάνου και τα αρώματα γιασεμιού, με μια νέα διαμόρφωση και το στήσιμο μιας πολυμορφικής οθόνης θα φιλοξενηθούν ταινίες που αγαπήθηκαν και εκτιμήθηκαν σε όλο τον κόσμο.

{https://youtu.be/Jit3YhGx5pU?si=rRip3VHxavMMgjcH}

Το Σάββατο13 Σεπτεμβρίου στις 21:00, θα προβληθεί η ταινία «Οι τρεις πινακίδες έξω από το Έμπινγκ, στο Μιζούρι».

Την Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου (21:00), θα προβληθεί η ταινία «Rango» σε σενάριο Τζον Λόγκαν και σκηνοθεσία Γκορ Βερμπίνσκι.

Είσοδος δωρεάν με δελτίο εισόδου. Κάθε θεατής μπορεί να κρατήσει μέχρι δυο θέσεις σε κάθε προβολή

Φιλοκτήτης του Σοφοκλή, Γ' Μαρίνα Γλυφάδας

Στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Γλυφάδας, την Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου στις 20:30, στην Γ΄Μαρίνα Γλυφάδας ακριβώς δίπλα στη θάλασσα, θα δούμε την παράσταση Φιλοκτήτης με τους Γιώργο Κιμούλη, Δημήτρη Γκοτσόπουλο και Θοδωρή Κατσαφάδο.

Στον Φιλοκτήτη ο Σοφοκλής δραματοποιεί μια επιχείρηση απάτης, την οποία οργανώνει ο Οδυσσέας και αναλαμβάνει να εκτελέσει ο Νεοπτόλεμος, ο νεαρός γιος του Αχιλλέα. Οι δύο άνδρες καταφθάνουν στην ακατοίκητη Λήμνο, στην άκρη, στην εσχατιά του Κόσμου, εκεί όπου οι Αχαιοί είχαν εγκαταλείψει για δέκα χρόνια τον Φιλοκτήτη, πληγωμένο από µία αγιάτρευτη πληγή. Η αποστολή τους είναι να κλέψουν το περίφημο τόξο του του Φιλοκτήτη, γιατί χωρίς αυτό είναι αδύνατη η άλωση της Τροίας. «Μισώ την εποχή που ζω. Σκοτεινά χρόνια. Δεν θέλω τη ζωή µου έτσι».

Αgora Paths, Πλατεία Συντάγματος

Ένα μοναδικό street event. Η πρώτη έκθεση, που συστήνει τον γαστρονομικό πλούτο και τις αυθεντικές εμπειρίες της Ελλάδας στους ξένους επισκέπτες, θα πραγματοποιηθεί το Σαββατοκύριακο 13 και 14 Σεπτεμβρίου στην πιο Κεντρική πλατεία της Αθήνας, προβάλλοντας τη χώρα ως κορυφαίο γαστρονομικό προορισμό.



Εκατοντάδες Έλληνες τοπικοί παραγωγοί ενώνουν τις δυνάμεις τους για να παρουσιάσουν στους επισκέπτες της τον γαστρονομικό πολιτισμό της Ελλάδας πλαισιωμένο από αγνές και παραδοσιακές γεύσεις μαζί με αξέχαστες εμπειρίες, για να πάρουν στις βαλίτσες τους και να τις γνωρίσουν στους οικείους τους.

Τα Swing του Μανώλη Χιώτη, Δημοτικό Θέατρο Άλσους (Δ. Κιντής) - Ηλιούπολη

Το Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου (21:00), θα χορέψουμε τα «swing» του Χιώτη στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Ηλιούπολης.



Η Λίνα Νικολακοπούλου σχεδιάζει και επιμελείται καλλιτεχνικά μία μουσική παράσταση με όλους τους βασικούς σταθμούς της πορείας και εξέλιξης του Μανώλη Χιώτη, τα swing, τα mambo και τα λαϊκά.



Τραγουδούν οι: Γεράσιμος Ανδρεάτος, Ασπασία Στρατηγού, Μανώλης Καραντίνης.





Είσοδος ελεύθερη με δελτία προτεραιότητας που θα διανέμονται στην είσοδο του θεάτρου από τις 19:30

Alzheimer Festival 2025, Φάρος ΚΠΙΣΝ

Το Σάββατο 13 και την Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου, για τρίτη συνεχή χρονιά, η Εταιρεία Alzheimer Αθηνών, σε συνεργασία με το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ), διοργανώνουν το Alzheimer Festival 2025.

Από τις 11.00 έως τις 21.00, στον Φάρο του ΚΠΙΣΝ και με ελεύθερη είσοδο για όλες και όλους, το Alzheimer Festival 2025 περιλαμβάνει σειρά επιστημονικών ομιλιών, διαδραστικών εκδηλώσεων αλλά και δράσεων συνηγορίας και διεκδίκησης, με σκοπό την ουσιαστική στήριξη της κοινότητας της άνοιας, καθώς και την ενημέρωση και εγρήγορση του κοινού για τη νόσο Alzheimer.



Δείτε το πρόγραμμα του διημέρου εδώ