Αφιέρωμα στο ρεμπέτικο τραγούδι από τη Greek Library of London

Αφιέρωμα στο ρεμπέτικο τραγούδι από τη Greek Library of London
Μέσα από ομιλίες δραματοποιημένη αφήγηση, μουσική και οπτικοακουστικό υλικό, το αφιέρωμα συνθέτει έναν μοναδικό καμβά από Ιστορία - Πρόσωπα - Μουσικές: όλα συνδεδεμένα με το ρεμπέτικο τραγούδι.

Αφιέρωμα στο ρεμπέτικο τραγούδι, με τίτλο Ρεμπέτικο, διοργανώνει στις 11 Οκτωβρίου η Greek Library of London, με αφορμή τα 110 χρόνια από τη γέννηση του Βασίλη Τσιτσάνη. Το αφιέρωμα διοργανώνεται σε συνεργασία με το Κέντρο Έρευνας - Μουσείο Τσιτσάνη στα Τρίκαλα και έχει τεθεί υπό την αιγίδα της Ελληνικής Πρεσβείας στη βρετανική πρωτεύουσα.

Μέσα από ομιλίες δραματοποιημένη αφήγηση, μουσική και οπτικοακουστικό υλικό, το αφιέρωμα συνθέτει έναν μοναδικό καμβά από Ιστορία - Πρόσωπα - Μουσικές: όλα συνδεδεμένα με το ρεμπέτικο τραγούδι.

Όσοι δώσουν το «παρών» στην ξεχωριστή αυτή βραδιά θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν ένα οδοιπορικό στην ιστορία του ρεμπέτικου τραγουδιού μέσα από το έργο των σημαντικότερων Ελλήνων και των σπουδαιότερων Ελληνίδων δημιουργών, που ανέδειξαν και καθιέρωσαν το ρεμπέτικο ως γνήσια λαϊκή δημιουργία.

«Η βιβλιοθήκη μας τιμά μέσα από αυτό το αφιέρωμα την άυλη πολιτιστική κληρονομιά -που αναγνωρίστηκε από την UNESCO- καθώς και τους ανθρώπους της ρεμπέτικης μουσικής που με τις φωνές τους έδωσαν ψυχή σε μια Ελλάδα που πάλεψε, πόνεσε και τραγούδησε τους καημούς της», σημειώνει η CEO της Greek Library of London Παναγιώτα Νάκου.

Η Γεωργία Καραντώνα, που έχει επιμεληθεί από κοινού με την Ευδοκία Μιχαλοπούλου το αφιέρωμα, μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, τονίζει: «Το ρεμπέτικο τραγούδι ως καλλιτεχνική δημιουργία και φορέας συλλογικής πολιτισμικής μνήμης, αν και δεν έγινε εύκολα μέρος της ελληνικής μουσικής παράδοσης, συνεχίζει να συγκινεί και να εμπνέει, στοιχεία που αποδεικνύουν την αντοχή του στον χρόνο, τη διαχρονική του απήχηση. Με το αφιέρωμα θα περιηγηθούμε στους σταθμούς που διαμόρφωσαν το είδος, θα εστιάσουμε, όμως, και στις κορυφαίες μορφές του, όπως τον Βασίλη Τσιτσάνη. Ειδική μνεία θα γίνει στις γυναίκες ρεμπέτισσες, όπως τη Μαρίκα Νίνου, τη Στέλλα Χασκίλ, και την κορυφαία στιχουργό του ελληνικού πενταγράμμου, Ευτυχία Παπαγιανοπούλου, αλλά και στην αναπαράσταση της γυναίκας στο ρεμπέτικο τραγούδι. Ευελπιστούμε ότι το αφιέρωμα μέσα από τον συνδυασμό ομιλιών, οπτικοακουστικού υλικού, δραματοποίησης και ζωντανής μουσικής θα ανταποκριθεί όχι μόνο στις προσδοκίες του ενήλικου κοινού αλλά και της μαθητικής και εκπαιδευτικής κοινότητας του Λονδίνου».

Το ρεμπέτικο τραγούδι, εξηγεί η κ. Καραντώνα, αποτελεί επιλογή ερευνητικής εργασίας (project) για τους μαθητές και τις μαθήτριες του Α Level Greek. Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει, καλούνται να αναζητήσουν πληροφορίες για το ιστορικό πλαίσιο, τη θεματολογία και τα πολιτιστικά συμφραζόμενα και τους διάσημους καλλιτέχνες του ρεμπέτικου και να συνθέσουν ένα κείμενο αξιοποιώντας πληροφορίες και υλικό που έχουν αντλήσει από πρωτογενείς και δευτερογενείς πηγές. Παράλληλα, οι μαθητές διδάσκονται ως επιλογή και την ταινία Ουζερί Τσιτσάνης (2015) σε σκηνοθεσία του αείμνηστου Μανούσου Μανουσάκη.

Κεντρικός ομιλητής της εκδήλωσης είναι ο Θεσσαλονικός Λέων Ναρ, Δρ Νεοελληνικής Φιλολογίας (ΑΠΘ), συγγραφέας, ο οποίος, μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, τονίζει: «Το ρεμπέτικο είναι ριζωμένο στις κοινωνικές και πολιτισμικές αλλαγές της χώρας στις αρχές του 20ου αιώνα. Είναι γεννημένο μέσα στις δυσκολίες, τους ξεριζωμούς και τις αντιξοότητες και σε μεγάλο βαθμό -τουλάχιστον στην αρχή- αποτέλεσε το πεδίο έκφρασης των περιθωριοποιημένων και των λαϊκών στρωμάτων στα αστικά κέντρα. Στην αρχή αντιμετωπίστηκε με καχυποψία, έως και περιφρόνηση, ίσως γιατί εμπεριείχε και κάποια στοιχεία αντιπαράθεσης με την εξουσία, αλλά τελικά κατόρθωσε να γίνει αποδεκτό και σταδιακά κατόρθωσε να αγαπηθεί ως ένα βαθύτατα εκφραστικό είδος τραγουδιού. Σε αυτό έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο ο Τσιτσάνης, στο να το φέρει από το περιθώριο σε ευρύτατα κοινωνικά στρώματα».

Η ταυτότητα της εκδήλωσης:

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο, 11 Οκτωβρίου 2025 και ώρα 18:00 στο Courthouse Hotel Shoreditch (335-337 Old St, London EC1V 9LL).

Συμμετέχουν:

Κεντρικός Ομιλητής: Λέων Α. Ναρ, Δρ. Νεοελληνικής Φιλολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, συγγραφέας

Στέλιος Καραγιώργος, Καλλιτεχνικός Διευθυντής του Μουσείου Τσιτσάνη, Τρίκαλα

Δραματοποιημένη αφήγηση:

Δήμητρα Μπακαλγιάννη, Ηθοποιός-Μουσικολόγος, Καλλιτεχνική Διευθύντρια της θεατρικής εταιρείας Players of Ethos, Λονδίνο

Χαιρετισμό θα απευθύνουν:

Παναγιώτα Νάκου, Director of Greek Library of London

Κώστας Φέρρης, σκηνοθέτης, θεατρικός συγγραφέας, σεναριογράφος

Μουσική

Στο τραγούδι: Χαρά Ιωαννίδου

Παίζουν οι μουσικοί:

Thanos Papageorgiou (μπουζούκι)

Mario Christofi (κιθάρα)

Theo Liddel (βιολί).

Επιμέλεια: Γεωργία Καραντώνα, Υπ. Δρ. Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Δρ. Ευδοκία Μιχαλοπούλου

