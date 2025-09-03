Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Entertainment

Γιάννης Χαρούλης: Και δεύτερη συναυλία στο Θέατρο Λυκαβηττού

Γιάννης Χαρούλης: Και δεύτερη συναυλία στο Θέατρο Λυκαβηττού
Ο Γιάννης Χαρούλης ανεβαίνει στο Θέατρο Λυκαβηττού στις 4 και 5 Οκτωβρίου.

Ο Γιάννης Χαρούλης ανηφορίζει στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού και για δεύτερη συναυλία.

Ο φετινός καλοκαιρινός Χορός του Γιάννη Χαρούλη ξεκίνησε τον Ιούνιο από το κατάμεστο Γήπεδο Ριζούπολης, με χιλιάδες κόσμου να γίνεται ένα και με τον δημοφιλή ερμηνευτή να μας παρασύρει σε ένα ξέφρενο γλέντι. Μια συναυλία-γιορτή που μόνο αυτός ξέρει να στήνει τόσο αυθόρμητα και ειλικρινά, πρωτεργάτης μιας διονυσιακής βραδιάς που μας έμεινε αξέχαστη.

Μετά από μια μεγάλη καλοκαιρινή περιοδεία το γλέντι θα στηθεί ξανά στην Αθήνα για δύο βραδιές γεμάτες χορό! Συγκεκριμένα, το Σαββατοκύριακο 4 και 5 Οκτωβρίου, ο Χαρούλης κλείνει το καλοκαίρι του όλους τους φίλους του και με τον πιο γιορτινό τρόπο.

Ο Γιάννης τραγουδά για εκείνους που αγαπούν τη μουσική, τρελαίνονται να χορεύουν, να αγκαλιάζονται, να συγκινούνται. Εκείνους που περιμένουν τις συναυλίες για να νιώσουν την ένταση και τον παλμό. Ο Γιάννης φέτος «τον κόσμο φέρνει ανάποδα, τη Γη μέσα στο πιάτο»...

{https://youtu.be/SDjOVYgDVEU?si=IamN6iXKkTvOBhai}

Συντελεστές

Λευτέρης Ανδριώτης - Λύρα
Γιώργος Δούσος - Πνευστά
Βασίλης Νησσόπουλος - Μπάσο
Σωτήρης Μαυρονάσιος - Τύμπανα
Αλέκος Βουλγαράκης - κιθάρα
Χρήστος Σπηλιόπουλος - Τρομπόνι
Τάσος Βαλκάνης - Τρομπέτα

Προπώληση εισιτηρίων εδώ

Οι τελευταίοι σταθμοί της καλοκαιρινής περιοδείας του Γιάννη Χαρούλη:

  • 5/9 Σέρρες, Πρώην Στρατόπεδο Εμμανουήλ Παππά
  • 7/9 Καβάλα, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων
  • 20/9 Τρίκαλα, Δημοτικό Στάδιο Τρικάλων
  • 4 & 5/10 Αθήνα, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού
Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

O Γιάννης Χαρούλης έστησε ένα διονυσιακό γλέντι στη Ριζούπολη

O Γιάννης Χαρούλης έστησε ένα διονυσιακό γλέντι στη Ριζούπολη

Entertainment
Συντάξεις: Ελεύθεροι επαγγελματίες με 40 χρόνια ασφάλισης για 800 ευρώ

Συντάξεις: Ελεύθεροι επαγγελματίες με 40 χρόνια ασφάλισης για 800 ευρώ

ΔΥΠΑ: Απλήρωτοι χιλιάδες δικαιούχοι - Τι θα γίνει με την πληρωμή της επιδότησης 17.000 ευρώ

ΔΥΠΑ: Απλήρωτοι χιλιάδες δικαιούχοι - Τι θα γίνει με την πληρωμή της επιδότησης 17.000 ευρώ

Ενοίκια στα ύψη: Πατάρια καταστημάτων έγιναν διαμερίσματα - Πόσο νοικιάζονται

Ενοίκια στα ύψη: Πατάρια καταστημάτων έγιναν διαμερίσματα - Πόσο νοικιάζονται

Εξωδικαστικός: Η οικονομία αναπτύσσεται, αλλά οι ρυθμίσεις σκοντάφτουν

Εξωδικαστικός: Η οικονομία αναπτύσσεται, αλλά οι ρυθμίσεις σκοντάφτουν

ΟΠΕΚΕΠΕ: Προβληματισμός για το σενάριο ποινικών διώξεων «γαλάζιων» βουλευτών, ενόψει ΔΕΘ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Προβληματισμός για το σενάριο ποινικών διώξεων «γαλάζιων» βουλευτών, ενόψει ΔΕΘ

Ανακάλυψε την πραγματική αξία του ακινήτου σου με τη HOMLI

Ανακάλυψε την πραγματική αξία του ακινήτου σου με τη HOMLI

Public: «Όλα για το σχολείο σε ένα μέρος – ποικιλία, ευκολία και ευελιξία»

Public: «Όλα για το σχολείο σε ένα μέρος – ποικιλία, ευκολία και ευελιξία»

Θέλεις σπιτικό φαγητό κάθε μέρα χωρίς να σπαταλάς ώρες στην κουζίνα; Σου έχω τη λύση!

Θέλεις σπιτικό φαγητό κάθε μέρα χωρίς να σπαταλάς ώρες στην κουζίνα; Σου έχω τη λύση!

Κυκλάδες, Επτάνησα και Πελοπόννησος: Όταν η ενδεχόμενη απαγόρευση μπορεί να θρυμματίσει τo συναισθηματικό αποτύπωμα εν πλω

Κυκλάδες, Επτάνησα και Πελοπόννησος: Όταν η ενδεχόμενη απαγόρευση μπορεί να θρυμματίσει τo συναισθηματικό αποτύπωμα εν πλω

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Επιστήμονες σχεδίασαν πρωτεΐνη που απομακρύνει καρκινικά κύτταρα από το σώμα

Επιστήμονες σχεδίασαν πρωτεΐνη που απομακρύνει καρκινικά κύτταρα από το σώμα

Ογκολόγος: Τα 6 «αθώα» συμπτώματα του καρκίνου που δεν πρέπει ποτέ να αγνοούν οι άνδρες

Ογκολόγος: Τα 6 «αθώα» συμπτώματα του καρκίνου που δεν πρέπει ποτέ να αγνοούν οι άνδρες

Αιφνίδια βαρηκοϊα: Το πρόβλημα υγείας που αντιμετωπίζει ο Σάκης Κατσούλης

Αιφνίδια βαρηκοϊα: Το πρόβλημα υγείας που αντιμετωπίζει ο Σάκης Κατσούλης

Αλτσχάιμερ και Πάρκινσον: Ελλείψεις σε βιταμίνες και πεπτικές διαταραχές αυξάνουν τον κίνδυνο

Αλτσχάιμερ και Πάρκινσον: Ελλείψεις σε βιταμίνες και πεπτικές διαταραχές αυξάνουν τον κίνδυνο

Υψηλοί φόροι, χαμηλές πράσινες επενδύσεις- Οι ΜμΕ χωρίς στήριξη στην πράσινη μετάβαση

Υψηλοί φόροι, χαμηλές πράσινες επενδύσεις- Οι ΜμΕ χωρίς στήριξη στην πράσινη μετάβαση

Αλλάζουν από το 2026 οι ώρες αιχμής ζήτησης ρεύματος

Αλλάζουν από το 2026 οι ώρες αιχμής ζήτησης ρεύματος

Λογαριασμοί ρεύματος: Οι κυβερνητικές πιέσεις απέδωσαν- Μειώσεις, αλλά μικρότερες από τη «βουτιά» της χονδρικής

Λογαριασμοί ρεύματος: Οι κυβερνητικές πιέσεις απέδωσαν- Μειώσεις, αλλά μικρότερες από τη «βουτιά» της χονδρικής

Ψηφιακή αναβάθμιση στην περιβαλλοντική αδειοδότηση: Από τις 15 Σεπτέμβριο το νέο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο

Ψηφιακή αναβάθμιση στην περιβαλλοντική αδειοδότηση: Από τις 15 Σεπτέμβριο το νέο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο

Σαφές μήνυμα Μητσοτάκη: Η πτώση της χονδρικής να φανεί στους λογαριασμούς ρεύματος Σεπτεμβρίου

Σαφές μήνυμα Μητσοτάκη: Η πτώση της χονδρικής να φανεί στους λογαριασμούς ρεύματος Σεπτεμβρίου

Καύσωνας και τουρισμός ανέβασαν τη ζήτηση ρεύματος τον Ιούλιο – Κερδισμένοι και χαμένοι στη λιανική

Καύσωνας και τουρισμός ανέβασαν τη ζήτηση ρεύματος τον Ιούλιο – Κερδισμένοι και χαμένοι στη λιανική

Σχετικά Άρθρα

O θρυλικός Marc Almond επιστρέφει στην Αθήνα για δύο εμφανίσεις

O θρυλικός Marc Almond επιστρέφει στην Αθήνα για δύο εμφανίσεις

Entertainment
Γιώργος Σαμπάνης: Έρχεται με νέα συναυλία στην Αθήνα

Γιώργος Σαμπάνης: Έρχεται με νέα συναυλία στην Αθήνα

Life
Τα ντουέτα - έκπληξη στη συναυλία για τον Στέλιο Καζαντζίδη στο Καλλιμάρμαρο

Τα ντουέτα - έκπληξη στη συναυλία για τον Στέλιο Καζαντζίδη στο Καλλιμάρμαρο

Entertainment
Γιάννενα: Κατέρρευσε η σκηνή από τους θυελλώδεις ανέμους - Ματαιώνεται η συναυλία Βίσση - Ρέμου

Γιάννενα: Κατέρρευσε η σκηνή από τους θυελλώδεις ανέμους - Ματαιώνεται η συναυλία Βίσση - Ρέμου

Ελλάδα

NETWORK

Πρεμιέρα για το myΔΕΔΔΗΕ services - Νέα πλατφόρμα ψηφιακών υπηρεσιών για άμεση επικοινωνία

Πρεμιέρα για το myΔΕΔΔΗΕ services - Νέα πλατφόρμα ψηφιακών υπηρεσιών για άμεση επικοινωνία

ienergeia.gr
Novartis: Συμφωνία ύψους άνω των 5 δισ. δολαρίων με την Argo Biopharma

Novartis: Συμφωνία ύψους άνω των 5 δισ. δολαρίων με την Argo Biopharma

healthstat.gr
Πέτη Πέρκα: Τα κυβερνητικά “τρικ” ενόψει ΔΕΘ δεν φέρνουν καμία πραγματική μείωση στο ρεύμα

Πέτη Πέρκα: Τα κυβερνητικά “τρικ” ενόψει ΔΕΘ δεν φέρνουν καμία πραγματική μείωση στο ρεύμα

ienergeia.gr
Συνεδριάζει αύριο στη Λάρισα το Δ.Σ. του Συνδέσμου Φωτοβολταϊκών Ελλάδας

Συνεδριάζει αύριο στη Λάρισα το Δ.Σ. του Συνδέσμου Φωτοβολταϊκών Ελλάδας

ienergeia.gr
Πώς θα ελαττώσετε το ροχαλητό φυσικά

Πώς θα ελαττώσετε το ροχαλητό φυσικά

healthstat.gr
ΕΟΦ για νέα ΜΗΣΥΦΑ – Η ανακοίνωση

ΕΟΦ για νέα ΜΗΣΥΦΑ – Η ανακοίνωση

healthstat.gr
Επιστήμονες σχεδίασαν πρωτεΐνη που απομακρύνει καρκινικά κύτταρα από το σώμα

Επιστήμονες σχεδίασαν πρωτεΐνη που απομακρύνει καρκινικά κύτταρα από το σώμα

healthstat.gr
Η Κίνα έζησε φέτος «το πιο ζεστό καλοκαίρι που έχει καταγραφεί ποτέ»

Η Κίνα έζησε φέτος «το πιο ζεστό καλοκαίρι που έχει καταγραφεί ποτέ»

ienergeia.gr