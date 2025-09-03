Γιάννης Χαρούλης: Και δεύτερη συναυλία στο Θέατρο Λυκαβηττού

Ο Γιάννης Χαρούλης ανεβαίνει στο Θέατρο Λυκαβηττού στις 4 και 5 Οκτωβρίου.

Ο Γιάννης Χαρούλης ανηφορίζει στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού και για δεύτερη συναυλία.



Ο φετινός καλοκαιρινός Χορός του Γιάννη Χαρούλη ξεκίνησε τον Ιούνιο από το κατάμεστο Γήπεδο Ριζούπολης, με χιλιάδες κόσμου να γίνεται ένα και με τον δημοφιλή ερμηνευτή να μας παρασύρει σε ένα ξέφρενο γλέντι. Μια συναυλία-γιορτή που μόνο αυτός ξέρει να στήνει τόσο αυθόρμητα και ειλικρινά, πρωτεργάτης μιας διονυσιακής βραδιάς που μας έμεινε αξέχαστη.



Μετά από μια μεγάλη καλοκαιρινή περιοδεία το γλέντι θα στηθεί ξανά στην Αθήνα για δύο βραδιές γεμάτες χορό! Συγκεκριμένα, το Σαββατοκύριακο 4 και 5 Οκτωβρίου, ο Χαρούλης κλείνει το καλοκαίρι του όλους τους φίλους του και με τον πιο γιορτινό τρόπο.

Ο Γιάννης τραγουδά για εκείνους που αγαπούν τη μουσική, τρελαίνονται να χορεύουν, να αγκαλιάζονται, να συγκινούνται. Εκείνους που περιμένουν τις συναυλίες για να νιώσουν την ένταση και τον παλμό. Ο Γιάννης φέτος «τον κόσμο φέρνει ανάποδα, τη Γη μέσα στο πιάτο»...



{https://youtu.be/SDjOVYgDVEU?si=IamN6iXKkTvOBhai}

Συντελεστές



Λευτέρης Ανδριώτης - Λύρα

Γιώργος Δούσος - Πνευστά

Βασίλης Νησσόπουλος - Μπάσο

Σωτήρης Μαυρονάσιος - Τύμπανα

Αλέκος Βουλγαράκης - κιθάρα

Χρήστος Σπηλιόπουλος - Τρομπόνι

Τάσος Βαλκάνης - Τρομπέτα



