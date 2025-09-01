Games
The Weeknd: To ιστορικό ρεκόρ που έσπασε στο Spotify

Φωτογραφία: EPA
Το «Blinding Lights» του The Weeknd έγινε το πρώτο τραγούδι στο Spotify με 5 δισ. streams.

Το «Blinding Lights» του The Weeknd είναι επίσημα το πρώτο τραγούδι στην ιστορία του Spotify που έφτασε τα 5 δισεκατομμύρια streams.

Tην είδηση επιβεβαίωσε χθες η πλατφόρμα streaming μουσικής με ανακοίνωση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Το «Blinding Lights» πέτυχε αυτό το κατόρθωμα περίπου έξι χρόνια μετά την κυκλοφορία του. Το τραγούδι κυκλοφόρησε τον Νοέμβριο του 2019 ως το δεύτερο single από το άλμπουμ «After Hours» του Καναδού τραγουδιστή και παραγωγού The Weeknd.

Το «Blinding Lights» έφτασε τα 4 δισεκατομμύρια streams στο Spotify τον Ιανουάριο του 2024. Κατά την κυκλοφορία του, παρέμεινε στο Νο. 1 του Billboard Hot 100 για τέσσερις εβδομάδες και έγινε το πρώτο τραγούδι που παρέμεινε στο top 10 για έναν ολόκληρο χρόνο.

{https://youtu.be/4NRXx6U8ABQ?si=misCmjDfjkUedXB8}

Έκτοτε έχει λάβει πιστοποίηση «διαμάντι» από τον οργανισμό που πιστοποιεί και βραβεύει τραγούδια ή άλμπουμ, RIAA. Η συγκεκριμένη πιστοποίηση απονέμεται σε single ή άλμπουμ που έχουν πουλήσει πάνω από 10 εκατομμύρια αντίτυπα στις ΗΠΑ.

Πρόσφατα το τραγούδι βρέθηκε στην κορυφή του chart του Billboard με τα καλύτερα τραγούδια R&B/Hip-Hop του 21ου αιώνα.

