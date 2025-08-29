Games
Ο Ρίντλεϊ Σκοτ δεν εξαγοράζεται: Απέρριψε 20 εκατομμύρια δολάρια για τον Εξολοθρευτή 3

Ο Ρίντλεϊ Σκοτ δεν εξαγοράζεται: Απέρριψε 20 εκατομμύρια δολάρια για τον Εξολοθρευτή 3 Φωτογραφία: Netflix
Λίγοι σκηνοθέτες θα έλεγαν «όχι» σε 20 εκατομμύρια δολάρια και ένας από αυτούς είναι ο Ρίντλεϊ Σκοτ.

O Ρίντλεϊ Σκοτ αποκάλυψε σε πρόσφατη συνέντευξή του το λόγο που «πέταξε στα σκουπίδια» το αστρονομικό ποσό των 20 εκατομμυρίων δολαρίων, όταν αρνήθηκε να σκηνοθετήσει την ταινία «Terminator 3: Rise of the Machines». Όπως είπε χαρακτηριστικά ο ίδιος «δεν εξαγοράζεται» με τίποτα, όταν κάτι δεν ταιριάζει στο σκηνοθετικό του ύφος, όπως για παράδειγμα η εν λόγω ταινία επιστημονικής φαντασίας.

«Είμαι περήφανος γι' αυτό. Αρνήθηκα μια αμοιβή 20 εκατομμυρίων δολαρίων. Βλέπεις, δεν εξαγοράζομαι, φίλε», δήλωσε στον Guardian. Ο Σκοτ παραδέχτηκε ότι αρχικά ζήτησε την ίδια αμοιβή με τον Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ, χωρίς να περιμένει ότι το στούντιο θα συμφωνούσε. Όταν δέχτηκαν να του δώσουν το ίδιο ποσό, αυτός απέρριψε την προσφορά, εξηγώντας: «Δεν μπορούσα να το κάνω. Δεν είναι του γούστου μου».

Η ταινία κυκλοφόρησε το 2003, με σκηνοθέτη τελικά τον Τζόναθαν Μόστοου, αφού ο Τζέιμς Κάμερον αποσύρθηκε από το franchise. Ο Σκοτ εξήγησε το λόγο που ένιωθε ακατάλληλος για την ταινία, αναφέροντας: «Είναι σαν να κάνεις ταινία Τζέιμς Μποντ. Η ουσία μιας ταινίας Τζέιμς Μποντ είναι η διασκέδαση και το καμπ. Ο Εξολοθρευτής έχει ξεκάθαρα την αίσθηση ενός κομικ. Θα προσπαθούσα να το κάνω ρεαλιστικό. Γι' αυτό δεν μου έχουν ζητήσει ποτέ να κάνω ταινία Τζέιμς Μποντ, γιατί θα μπορούσα να τα κάνω θάλασσα». Ενώ θαύμαζε το franchise, ο τόνος του δεν ευθυγραμμιζόταν με το σκηνοθετικό του ύφος.

{https://youtu.be/5UgPJhyJmlM?si=CR_FAtk3EZBkP8y1}

Η προσφορά των 20 εκατομμυρίων δολαρίων θα έκανε τον Σκοτ έναν από τους πιο ακριβοπληρωμένους σκηνοθέτες της εποχής. Συγκριτικά, η αμοιβή του Σβαρτσενέγκερ για τον Εξολοθρευτή 3 άγγιζε το ποσό-ρεκόρ των 29,25 εκατομμυρίων δολαρίων, καθιστώντας τον τότε τον πιο ακριβοπληρωμένο ηθοποιό στον πλανήτη.

Υπενθυμίζεται ότι ο Σκοτ εκείνη την εποχή είχε ήδη κάνει τις ταινίες επιστημονικής φαντασίες Alien (1979) και Blade Runner (1982) καθώς και τις επιτυχημένες ταινίεςThelma & Louise (1991) και Gladiator (2000).

Για την ιστορία, η ταινία Εξολοθρευτής 3: Η Εξέγερση των Μηχανών του 2003 έλαβε γενικά θετικά σχόλια από τους κριτικούς και απέφερε 433.4 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως, τερματίζοντας στην έβδομη θέση της λίστας με τις πιο εμπορικής ταινίες του 2003.

