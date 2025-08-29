To «Bugonia» του Γιώργου Λάνθιμου έχει την τέλεια βαθμολόγια στο Rotten Tomatoes

Οι κριτικοί έχουν ενθουσιαστεί με τη Βουγονία του Γιώργου Λάνθιμου!

Μετά την παγκόσμια πρεμιέρα του Bugonia στο 82ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Βενετίας, η νέα μαύρη κωμωδία του Γιώργου Λάνθιμου από την Focus Features, έλαβε επιτέλους την αρχική της βαθμολογία στο Rotten Tomatoes.



Μέχρι τη στιγμή που γράφονταν τούτες οι γραμμές, η ταινία συγεντρώνει βαθμολογία Tomatometer 100% στο Rotten Tomatoes, με βάση 21 κριτικές με τους κριτικούς να επαινούν την «ανατριχιαστική και απροσδόκητα συγκινητική» ιστορία του.

Πρόκειται για την υψηλότερη βαθμολογία που έχει λάβει ποτέ συνεργασία του Λάνθιμου με την βραβευμένη με Όσκαρ Έμα Στόουν. Το πρώτο τους πρότζεκτ «Η Ευνοούμενη» του 2019, έχει βαθμολογία Tomatometer 93%, ενώ η δεύτερη ταινία τους, το «Poor Things» του 2023, έλαβε 92%. Και οι δύο ταινίες κέρδισαν υποψηφιότητες για Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας. Οπότε αυτό που απομένει είναι όχι μόνο να τριτώσει, αλλά και να κερδίσει το χρυσό αγαλματίδιο!

Ο Guardian περιέγραψε την ταινία ως «ένα ακανθώδες, τραχύ, λουλούδι θερμοκηπίου», ενώ ο Telegraph είπε ότι ο Λάνθιμος «εκμεταλλεύεται επιδέξια τη μέγιστη κωμική ένταση», δηλώνοντας: «Δεν έχω δει ταινία φέτος που να είναι τόσο επίκαιρη για έναν κόσμο που ξεφεύγει από τον έλεγχο».

Στην κριτική του, το Variety επαίνεσε τη Στόουν για τη δουλειά της, αλλά "είναι ο Τζέσι Πλέμονς που δίνει την πιο εξαιρετική ερμηνεία της ταινίας".

Στη νέα μαύρη κωμωδία του Λάνθιμου, δύο νεαροί συνωμοσιολόγοι απάγουν την πανίσχυρη CEO (Στόουν) μιας μεγάλης εταιρείας, πεπεσμένοι πως είναι εξωγήινη που στάλθηκε με σκοπό να καταστρέψει τον πλανήτη Γη.

Στην ταινία πρωταγωνιστούν οι: Έμα Στόουν, Τζέσι Πλέμονς, Έιντεν Ντέλμπις, Σταύρος Χαλκιάς και Αλίσια Σιλβερστόουν. Το σενάριο υπογράφει ο Γουίλ Τρέισι.



{https://youtu.be/1b-pgcLiF00?si=lF9teaYzyA4HsNtP}

Το Bugonia αποτελεί το αγγλόφωνο ριμέικ της νοτιοκορεάτικης ταινίας του 2003 Save the Green Planet!, σε σκηνοθεσία Jang Joon-hwan.

Σημειώνεται ότι η ταινία κάνει πρεμιέρα στο διαγωνιστικό τμήμα του Φεστιβάλ διεκδικώντας τον Χρυσό Λέοντα και σηματοδοτεί την τρίτη ταινία του Λάνθιμου σε τρία χρόνια, με την Στόουν στον πρωταγωνιστικό ρόλο και στις τρεις.



Στην πρεμιέρα της χθες στο Φεστιβάλ Βενετίας, η ταινία αποθεώθηκε από το κοινό το οποίο χειροκροτούσε όρθιο τους συντελεστές επί σχεδόν 7 λεπτά!



Το Bugonia (Βουγονία) θα κυκλοφορήσει στους ελληνικούς κινηματογράφους στις 6 Νοεμβρίου από την Tanweer.