Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Entertainment

To «Bugonia» του Γιώργου Λάνθιμου έχει την τέλεια βαθμολόγια στο Rotten Tomatoes

To «Bugonia» του Γιώργου Λάνθιμου έχει την τέλεια βαθμολόγια στο Rotten Tomatoes
Οι κριτικοί έχουν ενθουσιαστεί με τη Βουγονία του Γιώργου Λάνθιμου!

Μετά την παγκόσμια πρεμιέρα του Bugonia στο 82ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Βενετίας, η νέα μαύρη κωμωδία του Γιώργου Λάνθιμου από την Focus Features, έλαβε επιτέλους την αρχική της βαθμολογία στο Rotten Tomatoes.

Μέχρι τη στιγμή που γράφονταν τούτες οι γραμμές, η ταινία συγεντρώνει βαθμολογία Tomatometer 100% στο Rotten Tomatoes, με βάση 21 κριτικές με τους κριτικούς να επαινούν την «ανατριχιαστική και απροσδόκητα συγκινητική» ιστορία του.

Πρόκειται για την υψηλότερη βαθμολογία που έχει λάβει ποτέ συνεργασία του Λάνθιμου με την βραβευμένη με Όσκαρ Έμα Στόουν. Το πρώτο τους πρότζεκτ «Η Ευνοούμενη» του 2019, έχει βαθμολογία Tomatometer 93%, ενώ η δεύτερη ταινία τους, το «Poor Things» του 2023, έλαβε 92%. Και οι δύο ταινίες κέρδισαν υποψηφιότητες για Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας. Οπότε αυτό που απομένει είναι όχι μόνο να τριτώσει, αλλά και να κερδίσει το χρυσό αγαλματίδιο!

Ο Guardian περιέγραψε την ταινία ως «ένα ακανθώδες, τραχύ, λουλούδι θερμοκηπίου», ενώ ο Telegraph είπε ότι ο Λάνθιμος «εκμεταλλεύεται επιδέξια τη μέγιστη κωμική ένταση», δηλώνοντας: «Δεν έχω δει ταινία φέτος που να είναι τόσο επίκαιρη για έναν κόσμο που ξεφεύγει από τον έλεγχο».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Φεστιβάλ Βενετίας: Αποθέωση για το Bugonia του Λάνθιμου - Τον χειροκροτούσαν όρθιοι επί 7 λεπτά

Φεστιβάλ Βενετίας: Αποθέωση για το Bugonia του Λάνθιμου - Τον χειροκροτούσαν όρθιοι επί 7 λεπτά

Entertainment

Στην κριτική του, το Variety επαίνεσε τη Στόουν για τη δουλειά της, αλλά "είναι ο Τζέσι Πλέμονς που δίνει την πιο εξαιρετική ερμηνεία της ταινίας".

Στη νέα μαύρη κωμωδία του Λάνθιμου, δύο νεαροί συνωμοσιολόγοι απάγουν την πανίσχυρη CEO (Στόουν) μιας μεγάλης εταιρείας, πεπεσμένοι πως είναι εξωγήινη που στάλθηκε με σκοπό να καταστρέψει τον πλανήτη Γη.

Στην ταινία πρωταγωνιστούν οι: Έμα Στόουν, Τζέσι Πλέμονς, Έιντεν Ντέλμπις, Σταύρος Χαλκιάς και Αλίσια Σιλβερστόουν. Το σενάριο υπογράφει ο Γουίλ Τρέισι.

{https://youtu.be/1b-pgcLiF00?si=lF9teaYzyA4HsNtP}

Το Bugonia αποτελεί το αγγλόφωνο ριμέικ της νοτιοκορεάτικης ταινίας του 2003 Save the Green Planet!, σε σκηνοθεσία Jang Joon-hwan.

Σημειώνεται ότι η ταινία κάνει πρεμιέρα στο διαγωνιστικό τμήμα του Φεστιβάλ διεκδικώντας τον Χρυσό Λέοντα και σηματοδοτεί την τρίτη ταινία του Λάνθιμου σε τρία χρόνια, με την Στόουν στον πρωταγωνιστικό ρόλο και στις τρεις.

Στην πρεμιέρα της χθες στο Φεστιβάλ Βενετίας, η ταινία αποθεώθηκε από το κοινό το οποίο χειροκροτούσε όρθιο τους συντελεστές επί σχεδόν 7 λεπτά!

Το Bugonia (Βουγονία) θα κυκλοφορήσει στους ελληνικούς κινηματογράφους στις 6 Νοεμβρίου από την Tanweer.

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

ΔΕΘ 2025: Γιατί οι φορολογικές ελαφρύνσεις δεν αρκούν

ΔΕΘ 2025: Γιατί οι φορολογικές ελαφρύνσεις δεν αρκούν

Σπίτι μου ΙΙΙ: Νέο πρόγραμμα στέγασης για νέους με αλλαγές στην παλαιότητα

Σπίτι μου ΙΙΙ: Νέο πρόγραμμα στέγασης για νέους με αλλαγές στην παλαιότητα

Δεύτερη... νιότη για ακίνητα του '70 και του '80: Πλέον πρωταγωνιστούν και πωλούνται πανάκριβα

Δεύτερη... νιότη για ακίνητα του '70 και του '80: Πλέον πρωταγωνιστούν και πωλούνται πανάκριβα

Επίσημο: Πότε πληρώνεται το επίδομα 100 ευρώ

Επίσημο: Πότε πληρώνεται το επίδομα 100 ευρώ

Εισόδημα χωρίς πτυχίο: Αυτά τα επαγγέλματα φέρνουν 6ψήφιες αποδοχές

Εισόδημα χωρίς πτυχίο: Αυτά τα επαγγέλματα φέρνουν 6ψήφιες αποδοχές

Θέλεις σπιτικό φαγητό κάθε μέρα χωρίς να σπαταλάς ώρες στην κουζίνα; Σου έχω τη λύση!

Θέλεις σπιτικό φαγητό κάθε μέρα χωρίς να σπαταλάς ώρες στην κουζίνα; Σου έχω τη λύση!

Κυκλάδες, Επτάνησα και Πελοπόννησος: Όταν η ενδεχόμενη απαγόρευση μπορεί να θρυμματίσει τo συναισθηματικό αποτύπωμα εν πλω

Κυκλάδες, Επτάνησα και Πελοπόννησος: Όταν η ενδεχόμενη απαγόρευση μπορεί να θρυμματίσει τo συναισθηματικό αποτύπωμα εν πλω

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Παίζεις μπάσκετ, ποδόσφαιρο ή βόλεϊ με την παρέα σου;

Παίζεις μπάσκετ, ποδόσφαιρο ή βόλεϊ με την παρέα σου;

Κι αν κάτι συνέβαινε στο σπίτι σου;

Κι αν κάτι συνέβαινε στο σπίτι σου;

FDA: Ενέκρινε εμφύτευμα ματιών – Η πρώτη θεραπεία για ασθενείς με σπάνια τύφλωση

FDA: Ενέκρινε εμφύτευμα ματιών – Η πρώτη θεραπεία για ασθενείς με σπάνια τύφλωση

Λίπος στο συκώτι: Τα «σιωπηλά» σημάδια στις γυναίκες – Ο ρόλος της εμμηνόπαυσης

Λίπος στο συκώτι: Τα «σιωπηλά» σημάδια στις γυναίκες – Ο ρόλος της εμμηνόπαυσης

Πότε να πίνετε μηλόξυδο για μεγαλύτερη απώλεια βάρους

Πότε να πίνετε μηλόξυδο για μεγαλύτερη απώλεια βάρους

Καρκίνος παχέος εντέρου: Πόσο μπρόκολο να τρώτε την ημέρα για μέγιστη προστασία

Καρκίνος παχέος εντέρου: Πόσο μπρόκολο να τρώτε την ημέρα για μέγιστη προστασία

Για θέρμανση και ψύξη το 60% της ενέργειας που καταναλώνουν τα νοικοκυριά

Για θέρμανση και ψύξη το 60% της ενέργειας που καταναλώνουν τα νοικοκυριά

SOS για το ενεργειακό κόστος από τη βιομηχανία – ΣΒΕ: Αξιοποιήστε το CISAF, μειώστε τις τιμές

SOS για το ενεργειακό κόστος από τη βιομηχανία – ΣΒΕ: Αξιοποιήστε το CISAF, μειώστε τις τιμές

«Βουτιά» στη χονδρική ρεύματος- Προσδοκίες και από ΥΠΑΝ για μειώσεις στα τιμολόγια Σεπτεμβρίου

«Βουτιά» στη χονδρική ρεύματος- Προσδοκίες και από ΥΠΑΝ για μειώσεις στα τιμολόγια Σεπτεμβρίου

Στην πρέσα οι ΜμΕ: Αλμα 38% στο λειτουργικό κόστος για 9 στις 10, από ενέργεια και πληθωρισμό

Στην πρέσα οι ΜμΕ: Αλμα 38% στο λειτουργικό κόστος για 9 στις 10, από ενέργεια και πληθωρισμό

Από τη Τζια μέχρι το Άγιο Όρος – Τα 43 νέα έργα του ΔΕΔΔΗΕ ως το 2030

Από τη Τζια μέχρι το Άγιο Όρος – Τα 43 νέα έργα του ΔΕΔΔΗΕ ως το 2030

ΔΕΔΔΗΕ: Νέο επιχειρησιακό σχέδιο για τις ρευματοκλοπές – Στόχος ο υπερδιπλασιασμός των ελέγχων

ΔΕΔΔΗΕ: Νέο επιχειρησιακό σχέδιο για τις ρευματοκλοπές – Στόχος ο υπερδιπλασιασμός των ελέγχων

Σχετικά Άρθρα

Έρχεται νέα ταινία «Scarface» - Ποιος θα παίξει τον Τόνι Μοντάνα του Αλ Πατσίνο

Έρχεται νέα ταινία «Scarface» - Ποιος θα παίξει τον Τόνι Μοντάνα του Αλ Πατσίνο

Entertainment
Φεστιβάλ Βενετίας: Αποθέωση για το Bugonia του Λάνθιμου - Τον χειροκροτούσαν όρθιοι επί 7 λεπτά

Φεστιβάλ Βενετίας: Αποθέωση για το Bugonia του Λάνθιμου - Τον χειροκροτούσαν όρθιοι επί 7 λεπτά

Entertainment
Φεστιβάλ Βενετίας: Παγκόσμια πρεμιέρα για το «Bugonia» του Λάνθιμου (Εικόνες)

Φεστιβάλ Βενετίας: Παγκόσμια πρεμιέρα για το «Bugonia» του Λάνθιμου (Εικόνες)

Entertainment
«Ο Μάγος του Κρεμλίνου»: Ο Τζουντ Λο μεταμορφώθηκε σε Πούτιν και η Μόσχα απάντησε

«Ο Μάγος του Κρεμλίνου»: Ο Τζουντ Λο μεταμορφώθηκε σε Πούτιν και η Μόσχα απάντησε

Entertainment

NETWORK

ΡΑΑΕΥ: Αποτελέσματα Διαβούλευσης για την αναθεώρηση του Κώδικα Διαχείρισης του ΑΣΦΑ Αλεξανδρούπολης

ΡΑΑΕΥ: Αποτελέσματα Διαβούλευσης για την αναθεώρηση του Κώδικα Διαχείρισης του ΑΣΦΑ Αλεξανδρούπολης

ienergeia.gr
Καρκίνος παχέος εντέρου: Πόσο μπρόκολο να τρώτε την ημέρα για μέγιστη προστασία

Καρκίνος παχέος εντέρου: Πόσο μπρόκολο να τρώτε την ημέρα για μέγιστη προστασία

healthstat.gr
Οριστικός Πίνακας Αδειών Παραγωγής/Βεβαιώσεων Παραγωγού Η/Ε από ΑΠΕ έως την 30η Ιουνίου 2025

Οριστικός Πίνακας Αδειών Παραγωγής/Βεβαιώσεων Παραγωγού Η/Ε από ΑΠΕ έως την 30η Ιουνίου 2025

ienergeia.gr
FDA: Ενέκρινε εμφύτευμα ματιών – Η πρώτη θεραπεία για ασθενείς με σπάνια τύφλωση

FDA: Ενέκρινε εμφύτευμα ματιών – Η πρώτη θεραπεία για ασθενείς με σπάνια τύφλωση

healthstat.gr
Λίπος στο συκώτι: Τα «σιωπηλά» σημάδια στις γυναίκες – Ο ρόλος της εμμηνόπαυσης

Λίπος στο συκώτι: Τα «σιωπηλά» σημάδια στις γυναίκες – Ο ρόλος της εμμηνόπαυσης

healthstat.gr
Όμιλος ΑΒΑΞ: Ολοκληρώθηκε ο σταθμός παραγωγής ενέργειας Bismaya στο Ιράκ

Όμιλος ΑΒΑΞ: Ολοκληρώθηκε ο σταθμός παραγωγής ενέργειας Bismaya στο Ιράκ

ienergeia.gr
H KEΔΕ θα παρουσιάσει την ερχόμενη εβδομάδα την πρότασή της για το ζήτημα της ενεργειακής αξιοποίησης των απορριμμάτων

H KEΔΕ θα παρουσιάσει την ερχόμενη εβδομάδα την πρότασή της για το ζήτημα της ενεργειακής αξιοποίησης των απορριμμάτων

ienergeia.gr
Πότε να πίνετε μηλόξυδο για μεγαλύτερη απώλεια βάρους

Πότε να πίνετε μηλόξυδο για μεγαλύτερη απώλεια βάρους

healthstat.gr