Σεπτέμβριος στο Netflix με το φινάλε της 2ης σεζόν του «Wednesday» και τον θρυλικό «Νονό»

Αναλυτικά όλες οι νέες σειρές και οι ταινίες που κάνουν πρεμιέρα στο Netflix τον Σεπτέμβριο.

Το φθινόπωρο ξεκινάει στο Netflix με... άγριες διαθέσεις, με τον Σεπτέμβριο να φέρνει νέες σειρές, ταινίες, ντοκιμαντέρ και κλασικά αριστουργήματα που δεν χάνονται με τίποτα.



Μεγάλη πρωταγωνίστρια και αυτό τον μήνα, η Wednesday με την Τζένα Ορτέγκα στον ομώνυμο ρόλο, η οποία επιστρέφει με το δεύτερο (και τελευταίο) μισό της δεύτερης σεζόν. Ακόμα, η δεύτερη σεζόν της σειράς της Tyler Perry, ασφαλώς η τρίτη σεζόν του Alice in Borderland και η μίνι σειρά Black Rabbit με τον Τζουντ Λο, σίγουρα θα τραβήξουν το ενδιαφέρον των συνδρομητών της πλατφόρμας. Τέλος, σειρές όπως τα Billionaires' Bunker, Wayward με την Τόνι Κολέτ και The Guest προβλέπεται να τα πάνε ιδιαίτερα καλά στα charts του streamer.



Iδιαίτερα αποκαλυπτικό και ενδιαφέρον φαίνεται το ντοκιμαντέρ για το «κακό» παιδί του Χόλιγουντ, Τσάρλι Σιν, ενώ οι λάτρεις των κλασικών ταινιών θα μπορούν να απολαύσουν ξανά την εμβληματική τριλογία του «Νονού» του Φράνσις Φορντ Κόπολα.

Σειρές του Netflix

Wednesday: Season 2 Part 2

Κυκλοφορεί 03/09/2025



To δεύτερο μέρος της δεύτερης σεζόν του Wednesday, με την Τζένα Ορτέγκα στον πρωταγνιστικό ρόλο. Η σειρά έχει ανανεωθεί και για τρίτη σεζόν.



{https://youtu.be/ueCc-AYUMRs?si=PLMgSJmRFkrWIkr1}

Αντίστροφη Μέτρηση: Κανέλο Εναντίον Κρόφορντ (Countdown: Canelo vs. Crawford: Season 1)

Κυκλοφορεί 04/09/2025



{https://youtu.be/40lwnI5rh8k?si=VxNhC7gcm-XM4Qdt}

The Fragrant Flower Blooms With Dignity: Season 1

Κυκλοφορεί 07/09/2025



Όταν ο τρομακτικός Ριντάρο γνωρίζει την ανοιχτόμυαλη Καορούκο, οι δυο τους έρχονται αναπάντεχα κοντά. Το πρόβλημα; Τα γειτονικά σχολεία τους μισούν το ένα το άλλο.

Her Mother's Killer: Season 2

Κυκλοφορεί 08/09/2025



Φιλί ή Θάνατος (Kiss or Die)

Κυκλοφορεί 09/09/2025



Κωμικοί ανταγωνίζονται σε ένα καυτό αυτοσχεδιαστικό δράμα, όπου πρέπει να αντισταθούν στις σαγηνευτικές συμπρωταγωνίστριές τους για το απόλυτο φιλί.

Οι Νεκρές (The Dead Girls)

Κυκλοφορεί 10/09/2025



Βασισμένη στο μυθιστόρημα του Χόρχε Ιμπαργκουενγκόιτια, η σειρά αφηγείται πώς οι αδελφές Μπαλάδρο έχτισαν μια αυτοκρατορία οίκων ανοχής στο Μεξικό της δεκαετίας του 1960.



{https://youtu.be/kX3PfmuEanY?si=WoBzlebttuEWbQzY}

Το Ημερολόγιο ενός Παρατημένου Κοριτσιού (Diary of a Ditched Girl)

Κυκλοφορεί 11/09/2025



Συναντήσεις, γνωριμίες μέσω εφαρμογών, χαοτικοί άντρες. Τα ραντεβού είναι δύσκολα για την Αμάντα. Μπορεί να την παράτησε το μισό Μάλμε, αλλά δεν παραδίδει τα όπλα.



Tyler Perry's Beauty in Black: Season 2

Κυκλοφορεί 11/09/2025



{https://youtu.be/F8pum4jbpnw?si=sXp86BV0x-t2gYZJ}

1670: Σεζόν 2 (1670: Season 2)

Κυκλοφορεί 17/09/2025



Όταν ένας ξαφνικός θάνατος ανοίγει νέες ευκαιρίες, ο Γιαν Πάβελ και η παραπλανημένη οικογένειά του σπέρνουν το χάος για να αποδείξουν πως μπορούν να φτάσουν στην κορυφή.



{https://youtu.be/bcuzYOZqZvk?si=dl-N3GogOlPBz_w2}

Black Rabbit

Κυκλοφορεί 18/09/2025



Ένας ανερχόμενος εστιάτορας μπλέκεται με τον υπόκοσμο της Νέας Υόρκης όταν ο χαοτικός αδερφός του επιστρέφει στην πόλη και τον καταδιώκουν τοκογλύφοι.



{https://youtu.be/ueNsPJgWNAg?si=3eQYJO_lOpLa9TzL}

Πλατωνικός Έρωτας (Platonic: Blue Moon Hotel)

Κυκλοφορεί 18/09/2025



Η άφιξη στο ξενοδοχείο Μπλε Φεγγάρι ενός μειλίχιου άντρα με κρυφά σχέδια γεννά χάος και πικάντικες ερωτικές σκέψεις στις δύο παλαβές αδελφές που δουλεύουν εκεί.

Το Οχυρό των Δισεκατομμυριούχων (Billionaires' Bunker)

Κυκλοφορεί 19/09/2025



Όταν μια ομάδα δισεκατομμυριούχων βρίσκει προστασία σε ένα πολυτελές καταφύγιο, μια παλιά έχθρα μεταξύ δύο οικογενειών αναζωπυρώνεται εν μέσω μιας παγκόσμιας σύγκρουσης.

Η Φιλοξενούμενη (The Guest)

Κυκλοφορεί 24/09/2025



Ένα ζευγάρι που προσπαθεί να σώσει τον γάμο του μετά από μια εξωσυζυγική σχέση, αναστατώνεται όταν μια γυναίκα από το παρελθόν της συζύγου εμφανίζεται στο σπίτι τους.



{https://youtu.be/rU8qFtbtssg?si=gwWy6P5BH2LeRCqI}

Ο Οίκος των Γκίνες (House of Guinness)

Κυκλοφορεί 25/09/2025



Δουβλίνο, 1868. Ο πατέρας της οικογένειας Γκίνες πεθαίνει και τα τέσσερα παιδιά του –που κρύβουν σκοτεινά μυστικά– κρατούν στα χέρια τους τη μοίρα του ζυθοποιείου.

Alice in Borderland: Σεζόν 3 (Alice in Borderland: Season 3)

Κυκλοφορεί 25/09/2025



Όταν ένας καθηγητής ξαναφέρνει την Ουσάγκι στη χώρα των Εσχάτων, ο Αρίσου την ακολουθεί. Θα κατορθώσει να επιβιώσει από έναν νέο γύρο φονικών παιχνιδιών και τον Τζόκερ;



{https://youtu.be/_8p6YkEPVco?si=Ee58jmP17DtY25dz}

Στον Ίσιο Δρόμο (Wayward)

Κυκλοφορεί 25/09/2025



Ένας αστυνομικός υποπτεύεται ότι το σχολείο για προβληματικούς έφηβους της μικρής του πόλης — και η χαρισματική του ιδρύτρια — μπορεί να μην είναι αυτό που δείχνουν.

{https://youtu.be/2kSNuohhKyc?si=HqdWEIg08rN0z8Ch}

Ταινίες του Netflix

Η Ακαδημία των Κακών Χαρακτήρων (Kontrabida Academy)

Κυκλοφορεί 11/09/2025



Όταν μια μυστηριώδης τηλεόραση τη μεταφέρει σε ένα σχολείο για κακούς της οθόνης, μια υπάλληλος εστιατορίου βρίσκει νέο σκοπό — και τρόπο να εκδικηθεί τους εχθρούς της.



{https://youtu.be/0ngaLbg0RQY?si=iaKXuZaIiAw-BQRB}



Το Λάθος Παρίσι (The Wrong Paris)

Κυκλοφορεί 12/09/2025



Η Ντον νομίζει πως συμμετέχει σ' ένα σόου γνωριμιών στο Παρίσι της Γαλλίας, όμως το σόου γυρίζεται σ' αυτό του Τέξας. Αν κι έχει σχέδιο διαφυγής, ερωτεύεται τον εργένη.



{https://youtu.be/SgKpEeduwh0?si=0-2bee60qur-rF_m}

Ίδια Μέρα Ξανά με Κάποιον (Same Day with Someone)

Κυκλοφορεί 18/09/2025



Παγιδευμένη σε μια χρονοδίνη, μια επιμελήτρια μουσείου ξαναζεί την ημέρα που όλα πήγαν στραβά και πρέπει να δει τι κρύβεται πίσω από την τέλεια ζωή της για να λυτρωθεί.



Είπε Ίσως (She Said Maybe)

Κυκλοφορεί 19/09/2025



Όταν η γερμανοθρεμμένη Μάβι μαθαίνει ότι προέρχεται από μια πάμπλουτη τουρκική δυναστεία, οι νέες προσδοκίες της οικογένειας ανατρέπουν τον κόσμο της και τα ερωτικά της.



{https://youtu.be/GUqTDNseybk?si=URhE-cxrM5fxUBVm}



French Lover

Κυκλοφορεί 26/09/2025



Όταν ένας απογοητευμένος ηθοποιός συναντά μια άτυχη σερβιτόρα στο Παρίσι, ξεκινά μια απροσδόκητη ιστορία αγάπης. Θα αντέξει όμως η σχέση τους την πίεση της δημοσιότητας;

Ντοκιμαντέρ του Netflix

Ερωτική Εκδίκηση (Love Con Revenge)

Κυκλοφορεί 5/09/2025



Θύματα ερωτικής απάτης προσπαθούν να ανακτήσουν τη ζωή τους με τη βοήθεια του θύματος του «Απατεώνα του Tinder» Σεσίλιε Φιέλχοϊ και της ιδιωτικής ντετέκτιβ Μπριάν Τζόζεφ.



{https://youtu.be/_IGDh513ZLY?si=glYrT3XFlD1jYOWk}



Γνωστός και ως Τσάρλι Σιν (aka Charlie Sheen)

Κυκλοφορεί 10/09/2025



{https://youtu.be/WqQUvfsavO4?si=8Si05wxUs2Ezbpmq}

Matchroom: Οι Μεγαλύτεροι Σόουμαν του Αθλητισμού (Matchroom: The Greatest Showmen)

Κυκλοφορεί 17/09/2025



Ένα ντοκιμαντέρ που ακολουθεί το δίδυμο πατέρα-γιου, Μπάρι και Έντι Χερν, στην προσπάθεια να αναβαθμίσουν μια εταιρεία προώθησης αθλητικών προϊόντων βαρέων βαρών.

{https://youtu.be/iLFm7nRiX7s?si=c08Dk8Q63wES645g}

Netflix K&F

Pokémon Concierge: Season 1: Batch 2

Κυκλοφορεί 4/09/2025

Ο Βασιλιάς Λύκος: Σεζόν 2 (Wolf King: Season 2)

Κυκλοφορεί 11/09/2025

Καθώς μάχεται για τον θρόνο του αντιμετωπίζοντας από παντού εχθρούς, ο Ντρου μαθαίνει το βαρύ φορτίο του να είσαι βασιλιάς και το δύσκολο καθήκον της επιλογής βασίλισσας.



{https://youtu.be/bSRegO5XPDw?si=1C32zmOArjVrSv0i}

Ο Μπλίπι και τα Επαγγέλματα: Σεζόν 2 (Blippi's Job Show: Season 2)

Κυκλοφορεί 22/09/2025



Ο Μπλίπι και η Μίκα επιστρέφουν για νέες συναρπαστικές περιπέτειες, καθώς ανακαλύπτουν νέα επαγγέλματα — από το να πετούν αεροπλάνα μέχρι να σκάβουν για οστά δεινοσαύρων!

Netflix Comedy Special

Jordan Jensen: Take Me With You

Κυκλοφορεί 9/09/2025

Netflix Live Event

14/09/2025

Κανέλο Άλβαρες Εναντίον Τέρενς Κρόφορντ (Canelo Álvarez vs. Terence Crawford)

Κυκλοφορεί 9/09/2025

Ο Κανέλο Άλβαρες κι ο Τέρενς Κρόφορντ συγκρούονται σε μια μεγάλη μάχη για το στέμμα σούπερ μεσαίων βαρών στην πυγμαχία, ζωντανά από το Allegiant Stadium του Λας Βέγκας.

Μην χάσετε επίσης

01/09/2025

Η Ανακατώστρα The Meddler

Επικηρύσσοντας την Πρώην The Bounty Hunter

Ο Ξεχωριστός Γουίλ Χάντινγκ Good Will Hunting

02/09/2025

Μαχητές των Δρόμων: Tokyo Drift The Fast and the Furious: Tokyo Drift

Οι Μαχητές των Δρόμων The Fast and the Furious

Οι Μαχητές των Δρόμων 2 2 Fast 2 Furious

Μαχητές των Δρόμων 4 Fast & Furious

Μαχητές των Δρόμων 6 Fast & Furious 6

Μαχητές των Δρόμων 7 Furious 7

Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw

09/09/2025

Οριακές Διαπραγματεύσεις The Negotiator

12/09/2025

Όμορφη/Τρέλα Crazy/Beautiful

Ο Πληροφοριοδότης The Departed

18/09/2025

Προπονητής της συμφοράς Kicking & Screaming

Η Παρείσφρηση BlacKkKlansman

19/09/2025

Τρέξε! Get Out

20/09/2025

Ο Δικτάτορας The Dictator

25/09/2025

Πώς να Χωρίσετε σε 10 Μέρες How to Lose a Guy in 10 Days

Ο Νονός The Godfather

Ο Νονός 2 The Godfather: Part II

Ο Νονός - Επίλογος: Ο Θάνατος του Μάικλ Κορλεόνε The Godfather Coda: The Death of Michael Corleone

Baywatch

26/09/2025

Άνχελα Ángela

30/09/2025

A Thousand and One

Morbius