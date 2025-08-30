Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Entertainment

Δωρεάν συναυλίες και ταινίες δίπλα στη θάλασσα το τελευταίο Σαββατοκύριακο του καλοκαιριού

Δωρεάν συναυλίες και ταινίες δίπλα στη θάλασσα το τελευταίο Σαββατοκύριακο του καλοκαιριού Φωτογραφία: freepik
Πέντε λόγοι για να βγεις στην Αθήνα αυτό το Σαββατοκύριακο εντελώς δωρεάν.

Το τελευταίο Σαββατοκύριακο του καλοκαιριού, έχουμε πέντε λόγους για να βγούμε έξω και να απολαύσουμε συναυλίες, ταινίες και άλλες εκδηλώσεις εντελώς δωρεάν.

Προβολές κάτω από τα αστέρια, ταινίες δίπλα στη θάλασσα, αγαπημένα και εμβληματικά τραγούδια του Μίκη Θεοδωράκη, παιχνίδι και αθλητικές δραστηριότητες, είναι ορισμένες από τις ανέξοδες προτάσεις μας για αυτό το διήμερο στην Αθήνα.

«Το μπουζούκι στο έργο του Μίκη Θεοδωράκη» Δημήτρης Μπάσης, Σαββέρια Μαριολά, Βίκυ Καρατζόγλου - Ανοιχτό Δημοτικό Θέατρο Ηλιούπολης «Δημήτρης Κιντής»

Με αφορμή τη συμπλήρωση 100 χρόνων από τη γέννηση του Μίκη Θεοδωράκη, ο Δημήτρης Μπάσης, η Σαββέρια Μαριολά, η Βίκυ Καρατζόγλου, σπουδαίοι μουσικοί και συνεργάτες του Μίκη Θεοδωράκη, παρουσιάζουν την Κυριακή 31 Αυγούστου (21:00) ένα μοναδικό αφιέρωμα, που τιμά το έργο του σπουδαίου Έλληνα συνθέτη και τη σχέση του με το μπουζούκι, το οποίο ανέδειξε σε πρωταγωνιστή της ελληνικής μουσικής, τόσο στην χώρα μας όσο και διεθνώς.

{https://youtu.be/ivmkHc1CbtE?si=GLQiKBA3jgSD3psN}

Μουσική και καλλιτεχνική επιμέλεια: Θανάσης Βασιλάς. Με τη συνδιοργάνωση της Περιφέρειας Αττικής.

Ταινίες, Cine Σχολείο - Θανάσης Βέγγος

Ο Δήμος Αγίας Παρασκευής μεταμορφώνει τον αύλειο χώρο του 2ου Γυμνασίου (Νεαπόλεως 7) σε Δημοτικό Θερινό Κινηματογράφο. Αυτό το Σάββατο (30/08) στις 9 το βράδυ, το «Cine Σχολείο - Θανάσης Βέγγος» θα προβάλλει δωρεάν την ταινία Ο Μονομάχος ΙΙ του Ρίντλεϊ Σκοτ.

{https://youtu.be/NcCb_NiMRh0?si=pjQ5JfHWUP2TJgTt}

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Μουσικός Σεπτέμβριος στο ΚΠΙΣΝ με δωρεάν είσοδο: Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων

Μουσικός Σεπτέμβριος στο ΚΠΙΣΝ με δωρεάν είσοδο: Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων

Entertainment

Την Κυριακή 31 Αυγούστου (21:00), οι μικροί θεατές θα απολαύσουν την παιδική ταινία Γάτος Δεκάψυχος (10 Lives).

Φεστιβάλ Γλυφάδας, Γ' Μαρίνα Γλυφάδας

Το β΄μέρος του Φεστιβάλ Γλυφάδας μόλις ξεκίνησε, φιλοξενώντας πλήθος εκδηλώσεων για κάθε ηλικία. Αυτό το Σάββατο (30/08) θα περάσουμε μία βόλτα από την Γ' Μαρίνα για να δούμε την ταινία Οι Άθλιοι του 2012 με τους: Ράσελ Κρόου, Αν Χάθαγουεϊ, Χιου Τζάκμαν.

{https://youtu.be/fXP5-ash-Pc?si=HOEFW6Z_uQlNlFJq}

Η είσοδος είναι ελεύθερη. Αντί εισιτηρίου, συγκεντρώνονται τρόφιμα και φάρμακα για τις κοινωνικές δομές του δήμου Γλυφάδας.

Park Your Cinema Kids, ΚΠΙΣΝ

Το Σάββατο 30 Αυγούστου, στις 9 το βράδυ, μπορούμε να πάμε μια βόλτα από το Πάρκο Σταύρος Νιάρχος για να παρακολουθήσουμε μια αγαπημένη ταινία για μικρά αλλά και μεγάλα παιδιά.

Παίρνουμε την ψάθα μας και φυσικά τους μικρούς μας φίλους και ξαπλώνουμε κάτω από τα αστέρια για να απολαύσουμε την παιδική ταινία «Η Ράια και ο Τελευταίος Δράκος».

{https://youtu.be/ZMCSMr294e4?si=JF0YK6lyJMW31iFM}

Η ταινία θα προβληθεί μεταγλωττισμένη στα ελληνικά.

Το ΚΠΙΣΝ σε ρυθμούς EuroBasket

Με αφορμή το EuroBasket 2025 Ανδρών, το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος μετατρέπεται σε έναν ζωντανό πυρήνα αθλητισμού και συμμετοχής.

Από τις 27 Αυγούστου έως τις 14 Σεπτεμβρίου, το ΚΠΙΣΝ προσκαλεί το κοινό κάθε ηλικίας να γνωρίσει το άθλημα και να βιώσει το κλίμα του τουρνουά μέσα από προβολές αγώνων, αθλητικές δραστηριότητες, διαδραστικά παιχνίδια και συναντήσεις-έκπληξη με πρόσωπα του ελληνικού μπάσκετ.

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Θέλεις σπιτικό φαγητό κάθε μέρα χωρίς να σπαταλάς ώρες στην κουζίνα; Σου έχω τη λύση!

Θέλεις σπιτικό φαγητό κάθε μέρα χωρίς να σπαταλάς ώρες στην κουζίνα; Σου έχω τη λύση!

Κυκλάδες, Επτάνησα και Πελοπόννησος: Όταν η ενδεχόμενη απαγόρευση μπορεί να θρυμματίσει τo συναισθηματικό αποτύπωμα εν πλω

Κυκλάδες, Επτάνησα και Πελοπόννησος: Όταν η ενδεχόμενη απαγόρευση μπορεί να θρυμματίσει τo συναισθηματικό αποτύπωμα εν πλω

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Παίζεις μπάσκετ, ποδόσφαιρο ή βόλεϊ με την παρέα σου;

Παίζεις μπάσκετ, ποδόσφαιρο ή βόλεϊ με την παρέα σου;

Κι αν κάτι συνέβαινε στο σπίτι σου;

Κι αν κάτι συνέβαινε στο σπίτι σου;

Συντάξεις: Πόσο χάνουν όσοι συνταξιοδοτηθούν μετά τα 40 έτη ασφάλισης

Συντάξεις: Πόσο χάνουν όσοι συνταξιοδοτηθούν μετά τα 40 έτη ασφάλισης

Κακοκαιρία: Χαλάει σήμερα ο καιρός με καταιγίδες, χαλάζι και κεραυνούς - Ποιες περιοχές επηρεάζονται

Κακοκαιρία: Χαλάει σήμερα ο καιρός με καταιγίδες, χαλάζι και κεραυνούς - Ποιες περιοχές επηρεάζονται

Συγκάτοικοι με το… στανιό - Πώς η στεγαστική κρίση αλλάζει τα δεδομένα

Συγκάτοικοι με το… στανιό - Πώς η στεγαστική κρίση αλλάζει τα δεδομένα

Τουρισμός 2025: Τι μας έδειξε η σεζόν και τι χρειάζεται το 2026

Τουρισμός 2025: Τι μας έδειξε η σεζόν και τι χρειάζεται το 2026

Τέλος οι επισκέψεις στις ΔΟΥ για μεταβολές στοιχείων - Όλα ηλεκτρονικά στο myAADE

Τέλος οι επισκέψεις στις ΔΟΥ για μεταβολές στοιχείων - Όλα ηλεκτρονικά στο myAADE

Πάνω από 10% των Ελλήνων δεν τρώει κανονικό γεύμα κάθε δεύτερη μέρα

Πάνω από 10% των Ελλήνων δεν τρώει κανονικό γεύμα κάθε δεύτερη μέρα

Γιόγκα - Η άσκηση «κλειδί» για έναν καλύτερο ύπνο

Γιόγκα - Η άσκηση «κλειδί» για έναν καλύτερο ύπνο

Πώς θα αποξηράνετε τα σύκα στον ήλιο σε 4 απλά βήματα

Πώς θα αποξηράνετε τα σύκα στον ήλιο σε 4 απλά βήματα

Τι προκαλεί τον καρκίνο, σύμφωνα με το πανεπιστήμιο του Στάνφορντ

Τι προκαλεί τον καρκίνο, σύμφωνα με το πανεπιστήμιο του Στάνφορντ

Για θέρμανση και ψύξη το 60% της ενέργειας που καταναλώνουν τα νοικοκυριά

Για θέρμανση και ψύξη το 60% της ενέργειας που καταναλώνουν τα νοικοκυριά

SOS για το ενεργειακό κόστος από τη βιομηχανία – ΣΒΕ: Αξιοποιήστε το CISAF, μειώστε τις τιμές

SOS για το ενεργειακό κόστος από τη βιομηχανία – ΣΒΕ: Αξιοποιήστε το CISAF, μειώστε τις τιμές

«Βουτιά» στη χονδρική ρεύματος- Προσδοκίες και από ΥΠΑΝ για μειώσεις στα τιμολόγια Σεπτεμβρίου

«Βουτιά» στη χονδρική ρεύματος- Προσδοκίες και από ΥΠΑΝ για μειώσεις στα τιμολόγια Σεπτεμβρίου

Στην πρέσα οι ΜμΕ: Αλμα 38% στο λειτουργικό κόστος για 9 στις 10, από ενέργεια και πληθωρισμό

Στην πρέσα οι ΜμΕ: Αλμα 38% στο λειτουργικό κόστος για 9 στις 10, από ενέργεια και πληθωρισμό

Από τη Τζια μέχρι το Άγιο Όρος – Τα 43 νέα έργα του ΔΕΔΔΗΕ ως το 2030

Από τη Τζια μέχρι το Άγιο Όρος – Τα 43 νέα έργα του ΔΕΔΔΗΕ ως το 2030

ΔΕΔΔΗΕ: Νέο επιχειρησιακό σχέδιο για τις ρευματοκλοπές – Στόχος ο υπερδιπλασιασμός των ελέγχων

ΔΕΔΔΗΕ: Νέο επιχειρησιακό σχέδιο για τις ρευματοκλοπές – Στόχος ο υπερδιπλασιασμός των ελέγχων

Σχετικά Άρθρα

Δήμος Αθηναίων: Θερινό σινεμά σε προαύλια σχολείων - Πού μπορείτε να δείτε δωρεάν ταινίες

Δήμος Αθηναίων: Θερινό σινεμά σε προαύλια σχολείων - Πού μπορείτε να δείτε δωρεάν ταινίες

Entertainment
Φεστιβάλ Γλυφάδας: Δωρεάν συναυλίες, ταινίες και παραστάσεις δίπλα στη θάλασσα

Φεστιβάλ Γλυφάδας: Δωρεάν συναυλίες, ταινίες και παραστάσεις δίπλα στη θάλασσα

Entertainment
Μουσικός Σεπτέμβριος στο ΚΠΙΣΝ με δωρεάν είσοδο: Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων

Μουσικός Σεπτέμβριος στο ΚΠΙΣΝ με δωρεάν είσοδο: Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων

Entertainment
Ελένη Τσαλιγοπούλου: Συναυλία με ελεύθερη είσοδο στο Παλαιό Φάληρο

Ελένη Τσαλιγοπούλου: Συναυλία με ελεύθερη είσοδο στο Παλαιό Φάληρο

Entertainment

NETWORK

ΔΑΠΕΕΠ: Ειδική Τιμή Αγοράς (Ε.Τ.Α.) τεχνολογιών ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ – Ιούνιος 2025 (διορθωτική)

ΔΑΠΕΕΠ: Ειδική Τιμή Αγοράς (Ε.Τ.Α.) τεχνολογιών ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ – Ιούνιος 2025 (διορθωτική)

ienergeia.gr
Στέφανος Γκίκας: «Ενισχύουμε την ανθεκτικότητα των νησιών μας και βελτιώνουμε την καθημερινότητα των πολιτών»

Στέφανος Γκίκας: «Ενισχύουμε την ανθεκτικότητα των νησιών μας και βελτιώνουμε την καθημερινότητα των πολιτών»

ienergeia.gr
Πρώιμα προειδοποιητικά σημάδια εγκεφαλικού επεισοδίου: Τι πρέπει να προσέξετε

Πρώιμα προειδοποιητικά σημάδια εγκεφαλικού επεισοδίου: Τι πρέπει να προσέξετε

healthstat.gr
Νικόλ Κίντμαν: Τι είναι ο κανόνας «80-20» που ακολουθεί στη διατροφή της

Νικόλ Κίντμαν: Τι είναι ο κανόνας «80-20» που ακολουθεί στη διατροφή της

healthstat.gr
Ιαπωνική μέθοδος για απώλεια λίπους: 30 λεπτά την ημέρα αρκούν, σύμφωνα με τους ειδικούς

Ιαπωνική μέθοδος για απώλεια λίπους: 30 λεπτά την ημέρα αρκούν, σύμφωνα με τους ειδικούς

healthstat.gr
Πόσες μέρες μετά τη γέννα μπορεί ένα βρέφος να βγει έξω από το σπίτι για πρώτη φορά

Πόσες μέρες μετά τη γέννα μπορεί ένα βρέφος να βγει έξω από το σπίτι για πρώτη φορά

healthstat.gr
Καλλιόπη Βέττα: Να μην μετατραπεί η Δυτική Μακεδονία σε υπερτοπικό σκουπιδότοπο – Πλήρης απόρριψη των κυβερνητικών σχεδίων

Καλλιόπη Βέττα: Να μην μετατραπεί η Δυτική Μακεδονία σε υπερτοπικό σκουπιδότοπο – Πλήρης απόρριψη των κυβερνητικών σχεδίων

ienergeia.gr
Απαραίτητη η τήρηση του θεσμικού πλαισίου για οποιαδήποτε τροποποίηση της λειτουργίας της οδού Βασιλίσσης Όλγας

Απαραίτητη η τήρηση του θεσμικού πλαισίου για οποιαδήποτε τροποποίηση της λειτουργίας της οδού Βασιλίσσης Όλγας

ienergeia.gr