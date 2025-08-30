Δωρεάν συναυλίες και ταινίες δίπλα στη θάλασσα το τελευταίο Σαββατοκύριακο του καλοκαιριού

Πέντε λόγοι για να βγεις στην Αθήνα αυτό το Σαββατοκύριακο εντελώς δωρεάν.

Το τελευταίο Σαββατοκύριακο του καλοκαιριού, έχουμε πέντε λόγους για να βγούμε έξω και να απολαύσουμε συναυλίες, ταινίες και άλλες εκδηλώσεις εντελώς δωρεάν.



Προβολές κάτω από τα αστέρια, ταινίες δίπλα στη θάλασσα, αγαπημένα και εμβληματικά τραγούδια του Μίκη Θεοδωράκη, παιχνίδι και αθλητικές δραστηριότητες, είναι ορισμένες από τις ανέξοδες προτάσεις μας για αυτό το διήμερο στην Αθήνα.

«Το μπουζούκι στο έργο του Μίκη Θεοδωράκη» Δημήτρης Μπάσης, Σαββέρια Μαριολά, Βίκυ Καρατζόγλου - Ανοιχτό Δημοτικό Θέατρο Ηλιούπολης «Δημήτρης Κιντής»

Με αφορμή τη συμπλήρωση 100 χρόνων από τη γέννηση του Μίκη Θεοδωράκη, ο Δημήτρης Μπάσης, η Σαββέρια Μαριολά, η Βίκυ Καρατζόγλου, σπουδαίοι μουσικοί και συνεργάτες του Μίκη Θεοδωράκη, παρουσιάζουν την Κυριακή 31 Αυγούστου (21:00) ένα μοναδικό αφιέρωμα, που τιμά το έργο του σπουδαίου Έλληνα συνθέτη και τη σχέση του με το μπουζούκι, το οποίο ανέδειξε σε πρωταγωνιστή της ελληνικής μουσικής, τόσο στην χώρα μας όσο και διεθνώς.



{https://youtu.be/ivmkHc1CbtE?si=GLQiKBA3jgSD3psN}



Μουσική και καλλιτεχνική επιμέλεια: Θανάσης Βασιλάς. Με τη συνδιοργάνωση της Περιφέρειας Αττικής.





Ταινίες, Cine Σχολείο - Θανάσης Βέγγος

Ο Δήμος Αγίας Παρασκευής μεταμορφώνει τον αύλειο χώρο του 2ου Γυμνασίου (Νεαπόλεως 7) σε Δημοτικό Θερινό Κινηματογράφο. Αυτό το Σάββατο (30/08) στις 9 το βράδυ, το «Cine Σχολείο - Θανάσης Βέγγος» θα προβάλλει δωρεάν την ταινία Ο Μονομάχος ΙΙ του Ρίντλεϊ Σκοτ.



{https://youtu.be/NcCb_NiMRh0?si=pjQ5JfHWUP2TJgTt}

Την Κυριακή 31 Αυγούστου (21:00), οι μικροί θεατές θα απολαύσουν την παιδική ταινία Γάτος Δεκάψυχος (10 Lives).

Φεστιβάλ Γλυφάδας, Γ' Μαρίνα Γλυφάδας

Το β΄μέρος του Φεστιβάλ Γλυφάδας μόλις ξεκίνησε, φιλοξενώντας πλήθος εκδηλώσεων για κάθε ηλικία. Αυτό το Σάββατο (30/08) θα περάσουμε μία βόλτα από την Γ' Μαρίνα για να δούμε την ταινία Οι Άθλιοι του 2012 με τους: Ράσελ Κρόου, Αν Χάθαγουεϊ, Χιου Τζάκμαν.



{https://youtu.be/fXP5-ash-Pc?si=HOEFW6Z_uQlNlFJq}



Η είσοδος είναι ελεύθερη. Αντί εισιτηρίου, συγκεντρώνονται τρόφιμα και φάρμακα για τις κοινωνικές δομές του δήμου Γλυφάδας.

Park Your Cinema Kids, ΚΠΙΣΝ

Το Σάββατο 30 Αυγούστου, στις 9 το βράδυ, μπορούμε να πάμε μια βόλτα από το Πάρκο Σταύρος Νιάρχος για να παρακολουθήσουμε μια αγαπημένη ταινία για μικρά αλλά και μεγάλα παιδιά.

Παίρνουμε την ψάθα μας και φυσικά τους μικρούς μας φίλους και ξαπλώνουμε κάτω από τα αστέρια για να απολαύσουμε την παιδική ταινία «Η Ράια και ο Τελευταίος Δράκος».

{https://youtu.be/ZMCSMr294e4?si=JF0YK6lyJMW31iFM}

Η ταινία θα προβληθεί μεταγλωττισμένη στα ελληνικά.

Το ΚΠΙΣΝ σε ρυθμούς EuroBasket

Με αφορμή το EuroBasket 2025 Ανδρών, το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος μετατρέπεται σε έναν ζωντανό πυρήνα αθλητισμού και συμμετοχής.



Από τις 27 Αυγούστου έως τις 14 Σεπτεμβρίου, το ΚΠΙΣΝ προσκαλεί το κοινό κάθε ηλικίας να γνωρίσει το άθλημα και να βιώσει το κλίμα του τουρνουά μέσα από προβολές αγώνων, αθλητικές δραστηριότητες, διαδραστικά παιχνίδια και συναντήσεις-έκπληξη με πρόσωπα του ελληνικού μπάσκετ.