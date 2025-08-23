Το «Dead to Rights» σπάει τα ρεκόρ εισπράξεων και ευαισθητοποιεί το κοινό στην Κίνα

Η ταιναία αναζωπυρώνει την εθνική ευαισθητοποίηση για ένα σκοτεινό κεφάλαιο στην ιστορία της Κίνας και το θάρρος των αφανών ηρώων που αντιστάθηκαν στον φασισμό και τη βαρβαρότητα.

Τα έσοδα του καλοκαιρινού box office στην Κίνα είχαν ξεπεράσει τα 10 δισεκατομμύρια γιουάν (περίπου 1,20 δισεκατομμύρια ευρώ) μέχρι τη 18η Αυγούστου, με τις ταινίες κινεζικής παραγωγής να έχουν τις πρώτες θέσεις στα έσοδα των κινηματογραφικών ταμείων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που συγκέντρωσαν οι πλατφόρμες έκδοσης εισιτηρίων Maoyan και Beacon, οι ταινίες κινεζικής παραγωγής καταλαμβάνουν τις τέσσερις από τις πέντε κορυφαίες θέσεις στον τομέα των κινηματογραφικών εσόδων.

Στην πρώτη θέση βρίσκεται η δραματική ταινία Dead To Rights, για τα γεγονότα της Σφαγής του Ναντζίνγκ στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, με έσοδα 2,6 δισεκατομμυρίων γιουάν (περίπου 310 εκατομμυρίων ευρώ) από την πρεμιέρα της στις 25 Ιουλίου.

Είναι η μοναδική ταινία καλοκαιρινής πρεμιέρας που ξεπέρασε το ορόσημο εσόδων των 2 δισεκατομμυρίων γιουάν μέχρι τώρα, ενώ κατατάσσεται στην 3η θέση των ετήσιων εσόδων για το φετινό box office στην Κίνα.

{https://www.youtube.com/watch?v=lwd-Q_ESH_Q}

Η ταινία Dead To Rights είναι βασισμένη σε αποδεδειγμένο φωτογραφικό υλικό για τις ιαπωνικές βιαιότητες στη Σφαγή του Ναντζίνγκ, παρουσιάζοντας την ιστορία μιας ομάδας πολιτών που κρύβονται σε ένα φωτογραφείο για να γλιτώσουν από τον πόλεμο.

Κατά τη διάρκεια της παραμονής τους, ανακαλύπτουν στοιχεία για τις θηριωδίες που διαπράχθηκαν από τον Ιαπωνικό Αυτοκρατορικό Στρατό και ρισκάρουν τη ζωή τους για να αποκαλύψουν την αλήθεια.