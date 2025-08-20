Emily in Paris: Οι πρώτες φωτογραφίες από την 5η σεζόν της σειράς

Στις 18 Δεκεμβρίου κάνει πρεμιέρα ο νέος κύκλος του Emily in Paris.

Το Netflix έδωσε στους φαν του Emily in Paris μία πρώτη γεύση από την πέμπτη σεζόν της σειράς.

Η πλατφόρμα αποκάλυψε τις πρώτες φωτογραφίες από τον νέο κύκλο, στον οποίο συνεχίζονται οι περιπέτειες της Emily (Λίλι Κόλινς) στην Ιταλία.

Η πέμπτη σεζόν κάνει πρεμιέρα στις 18 Δεκεμβρίου. Αυτή τη φορά θα είναι απευθείας διαθέσιμα στο Netflix και τα 10 επεισόδια του κύκλου, σε αντίθεση με τον προηγούμενο κύκλο που έκανε πρεμιέρα σε δύο φάσεις.

Σύμφωνα με το Netflix, στην πέμπτη σεζόν «ένα μεγάλο μυστικό απειλεί μία από τις στενότερες σχέσεις της Emily».

Οι πρώτες φωτογραφίες από τον νέο κύκλο του Emily in Paris

{https://www.instagram.com/p/DNlMIxpuwAW/?img_index=1}