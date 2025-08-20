Games
Emily in Paris: Οι πρώτες φωτογραφίες από την 5η σεζόν της σειράς

Emily in Paris: Οι πρώτες φωτογραφίες από την 5η σεζόν της σειράς Φωτογραφία: NETFLIX
Στις 18 Δεκεμβρίου κάνει πρεμιέρα ο νέος κύκλος του Emily in Paris.

Το Netflix έδωσε στους φαν του Emily in Paris μία πρώτη γεύση από την πέμπτη σεζόν της σειράς.

Η πλατφόρμα αποκάλυψε τις πρώτες φωτογραφίες από τον νέο κύκλο, στον οποίο συνεχίζονται οι περιπέτειες της Emily (Λίλι Κόλινς) στην Ιταλία.

Η πέμπτη σεζόν κάνει πρεμιέρα στις 18 Δεκεμβρίου. Αυτή τη φορά θα είναι απευθείας διαθέσιμα στο Netflix και τα 10 επεισόδια του κύκλου, σε αντίθεση με τον προηγούμενο κύκλο που έκανε πρεμιέρα σε δύο φάσεις.

Σύμφωνα με το Netflix, στην πέμπτη σεζόν «ένα μεγάλο μυστικό απειλεί μία από τις στενότερες σχέσεις της Emily».

Οι πρώτες φωτογραφίες από τον νέο κύκλο του Emily in Paris

emili6_a6218.jpg

emili7_66435.jpg

emili1_97da2.jpg

emili11_8b1cb.jpg

emili8_d9c00.jpg

emili2_eefe3.jpg

emili3_e832f.jpg

emili9_25d0b.jpg

emili10_1a78a.jpg

emili4_3edd7.jpg

emili5_6b5ee.jpg

{https://www.instagram.com/p/DNlMIxpuwAW/?img_index=1}

