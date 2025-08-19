Η Σάρον Στόουν ακυρώνει το reboot για το «Βασικό Ένστικο» - «Κάντε το και καλή τύχη» (Βίντεο)

Η Σάρον Στόουν περιφρονεί το ενδεχόμενο επιστροφής του ρόλου της: «Δεν πρόκειται να υπάρξει reboot του Βασικού Ενστίκτου».

Η Σάρον Στόουν είναι κάθετη στο ενδεχόμενο του reboot της ταινίας που εκτόξευσε την καριέρα της, Βασικό Ένστικτο, το σενάριο της οποίας γράφει ο σεναριογράφος της αρχικής ταινίας, Joe Eszterhas.

Μιλώντας στην εκπομπή Today, η Σάρον Στόουν αναφέρθηκε στην αποτυχημένη συνέχεια του 2006, στην οποία επανέλαβε τον ρόλο της δολοφονικής μυθιστοριογράφου Catherine Tramell. Η ταινία έλαβε απαίσιες κριτικές, κακή ανταπόκριση από το κοινό και μόλις 38 εκατ. δολάρια στο παγκόσμιο box office, σε σύγκριση με τα 353 εκατ. δολ. της πρώτης ταινίας.

«Αν πάει όπως πήγε αυτή στην οποία συμμετείχα, θα έλεγα απλώς, δεν ξέρω γιατί να το κάνουν», είπε η Σάρον Στόουν. «Εννοώ, οκ κάντε το, αλλά καλή τύχη».

Συνέχισε αμφισβητώντας τη λογική της επιστροφής του χαρακτήρα της. «Είμαι σε αυτό το στάδιο όπου έχω ήδη συνταξιοδοτηθεί μία φορά και έχω ήδη πεθάνει μερικές φορές», είπε η Στόουν. «Και λέω "Τι θα κάνεις; Να με σκοτώσεις ξανά; Άντε κάντο"».

Η Στόουν συνέχισε να περιφρονεί το ενδεχόμενο επιστροφής του ρόλου της μιλώντας και στον Guardian. «Δεν πρόκειται να υπάρξει reboot του Βασικού Ενστίκτου. Δεν θέλω να το μάθετε από μένα, αλλά ο Joe Eszterhas δεν θα μπορούσε να γράψει από ένα φαρμακείο Walgreens».

Η Στόουν, η οποία τώρα προωθεί την ταινία της Nobody 2, συνέχισε λέγοντας ότι «ήμουν σχεδόν ανεκτίμητη η δεκαετία του '90 ως ηθοποιός». Στη συνέχεια εξηγήσει ότι ένα εγκεφαλικό επεισόδιο που οδήγησε σε εγκεφαλική αιμορραγία το 2001 την εμπόδισε από το να εργάζεται. Στη συνέχεια, αφιέρωσε χρόνο για να μεγαλώσει την οικογένειά της πριν επιστρέψει στην υποκριτική.

Τον περασμένο μήνα κυκλοφόρησε η είδηση πως ο ο 80χρονος Eszterhasυπέγραψε συμφωνία με την Amazon MGM: ο streamer εγγυάται αμοιβή 2 εκατομμυρίων δολαρίων για το νέο του σενάριο για το Βασικό Ένστικτο , η οποία θα αυξηθεί στα 4 εκατ. δολάρια σε περίπτωση που η ταινία γίνει η πιο επικερδής της χρονιάς.

«Προς όσους αμφισβητούν τι κάνει ένας 80χρονος άνδρας γράφοντας ένα σέξι, ερωτικό θρίλερ: οι φήμες για την κινηματογραφική μου ανικανότητα είναι υπερβολικές και βασίζονται στην ηλικία», δήλωσε ο ίδιος στο Wrap.

Η νέα μόδα του reboot στο χόλιγουντ σημαίνει να πάρεις την ιστορία ενός γνωστού ήρωα από την αρχή και να σβήσεις ολοκληρωτικά το κινηματογραφικό παρελθόν που έχει αποτυπωθεί ως εκείνη τη στιγμή στην οθόνη.

{https://www.youtube.com/watch?v=wAwhXiVomaM&t=1s}

Με πληροφορίες του Guardian