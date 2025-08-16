Games
Στην ταινία για τον θρυλικό σεφ Άντονι Μπουρντέν θα παίξει ηθοποιός ελληνικής καταγωγής

Στην ταινία για τον θρυλικό σεφ Άντονι Μπουρντέν θα παίξει ηθοποιός ελληνικής καταγωγής Φωτογραφία: Unsplash
Ο συγκεκριμένος ηθοποιός συνεργάστηκε και με τον Γιώργο Λάνθιμο.

Ο κωμικός ηθοποιός ελληνικής καταγωγής Σταύρος Χαλκιάς, ο οποίος πρόσφατα συνεργάστηκε με τον Γιώργο Λάνθιμο για το «Bugonia», θα εμφανιστεί στην επερχόμενη βιογραφική ταινία «Tony» για τον θρυλικό σεφ Άντονι Μπουρντέν (Anthony Bourdain).

Όπως έχει ήδη ανακοινωθεί ο Ντόμινικ Σέσα (Dominic Sessa) ο οποίος ξεχώρισε στην ταινία «The Holdovers», θα έχει τον πρωταγωνιστικό ρόλο. Το καστ συμπληρώνουν οι Αντόνιο Μπαντέρας (Antonio Banderas), Εμίλια Τζόουνς (Emilia Jones) και Λίο Γούνταλ (Leo Woodall).

Η ταινία θα ρίξει φως στο καθοριστικό καλοκαίρι του 1976 για τον μετέπειτα διάσημο σεφ, συγγραφέα και τηλεοπτικό παρουσιαστή, καθώς εργαζόταν στο Πρόβινσταουν. Η σκηνοθεσία είναι του Μάτ Τζόνσον (Matt Johnson) σε σενάριο των Τοντ Μπάρτελς (Todd Bartels) και Λου Χάου (Lou Howe).

xalkias_9ba30.jpg

Η παραγωγή γίνεται από την A24, μαζί με τους Τιμ (Tim) και Τρέβορ Γουάιτ (Trevor White) μέσω της εταιρείας τους Star Thrower καθώς και από τον Τζόνσον (Johnson) και τον Μάθιου Μίλερ (Matthew Miller) για λογαριασμό της Zapruder Films.

Μεγαλωμένος σε μια τυπική ελληνική οικογένεια της Βαλτιμόρης ο Χαλκιάς θεωρείται από τους ειδικούς της κωμωδίας ως ένα από τα ανερχόμενα αστέρια που θα κατακτήσουν τον κινηματογράφο και την τηλεόραση. Τα τελευταία χρόνια, έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον κορυφαίων σκηνοθετών, μεταξύ των οποίων του Λάνθιμου και του Στίβεν Σόντερμπεργκ (Steven Soderbergh) για τη διαδικτυακή σειρά επιστημονικής φαντασίας «Command Z».

Έγινε ευρέως γνωστός μέσα από τα σόου του, όπως το «Live at the Lodge Room» το οποίο έφτασε το ένα εκατομμύριο προβολές στο YouTube μέσα στις πρώτες τέσσερις ημέρες και τώρα ξεπερνά τα 7 εκατομμύρια, καθώς και το «Fat Rascal» του Netflix. Επίσης, απέκτησε μεγάλη δημοτικότητα μέσω podcast όπως το «Cum Town», το οποίο διήρκεσε από το 2016 έως το 2022.

Πιο πρόσφατα, έγραψε, πρωταγωνίστησε και έκανε την παραγωγή της κωμωδίας «Let's Start a Cult», ενώ εμφανίστηκε και στο πλευρό του Σέιν Γκίλις (Shane Gillis), στη δεύτερη σεζόν της σειράς του Netflix, «Tires».

Αυτή την περίοδο, ο stand up κωμικός βρίσκεται σε περιοδεία ενώ ετοιμάζεται να κατακτήσει το κοινό του Λονδίνου στις 6 και 7 Σεπτεμβρίου. Παράλληλα διατηρεί την επαφή με τους θαυμαστές του και μέσω του podcast «Stavvy's World», σύμφωνα με το Deadline.

