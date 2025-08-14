Megadeth: Τελευταίο άλμπουμ και αποχαιρετιστήρια περιοδεία για τη θρυλική μπάντα (Βίντεο)

«Μην θυμώνετε, μην λυπάστε, χαρείτε για όλους μας, ελάτε να γιορτάσετε μαζί μου» ακούγεται να λέει ο frontman των Megadeth, Dave Mustaine.

Ο ιδρυτής και frontman των Megadeth, Dave Mustaine, ανακοίνωσε ότι το επερχόμενο άλμπουμ και η περιοδεία του 2026 του θρυλικού metal συγκροτήματος θα είναι τα τελευταία τους.

Η ανακοίνωση, σε μια ανάρτηση στα social media παρουσιάζει τη μασκότ του συγκροτήματος και το alter ego του Mustaine, Vic Rattlehead, να «μιλάει» για πρώτη φορά.

Ωστόσο, η δήλωση προέρχεται από τον ίδιο τον Mustaine. «Υπάρχουν τόσοι πολλοί μουσικοί που έχουν φτάσει στο τέλος της καριέρας τους, είτε τυχαία είτε σκόπιμα. Οι περισσότεροι από αυτούς δεν έχουν την ευκαιρία να φύγουν με τους δικούς τους όρους, και αυτό είναι το σημείο που βρίσκομαι στη ζωή μου αυτή τη στιγμή. Έχω ταξιδέψει σε όλο τον κόσμο και έχω αποκτήσει εκατομμύρια θαυμαστές και το πιο δύσκολο κομμάτι από όλα αυτά είναι να τους αποχαιρετήσω.

»Ανυπομονούμε να ακούσετε αυτό το άλμπουμ και να μας δείτε σε περιοδεία. Αν υπήρξε ποτέ η τέλεια στιγμή για να κυκλοφορήσουμε ένα νέο άλμπουμ, είναι τώρα. Αν υπήρξε ποτέ η τέλεια στιγμή για να περιοδεύσουμε σε όλο τον κόσμο, είναι τώρα. Αυτή είναι επίσης η τέλεια στιγμή για να σας πούμε ότι είναι το τελευταίο μας στούντιο άλμπουμ. Έχουμε κάνει πολλούς φίλους όλα αυτά τα χρόνια και ελπίζω να σας δω όλους στην παγκόσμια αποχαιρετιστήρια περιοδεία μας. Μην θυμώνετε, μην λυπάστε, χαρείτε για όλους μας, ελάτε να γιορτάσετε μαζί μου τα επόμενα χρόνια.

{https://www.instagram.com/p/DNVvNaHxjRH/}

»Κάναμε κάτι μαζί που είναι πραγματικά υπέροχο και πιθανότατα δεν θα ξανασυμβεί ποτέ», καταλήγει. «Ξεκινήσαμε ένα μουσικό στυλ, ξεκινήσαμε μια επανάσταση, αλλάξαμε τον κόσμο της κιθάρας και τον τρόπο που παίζεται, και αλλάξαμε τον κόσμο. Τα συγκροτήματα στα οποία έπαιξα έχουν επηρεάσει τον κόσμο. Σας αγαπώ όλους γι' αυτό. Σας ευχαριστώ για όλα».

Η ιστορία των Megadeth

Οι Megadeth ιδρύθηκαν το 1983, αφότου ο οξύθυμος Mustaine εκδιώχθηκε από τους Metallica, το συγκρότημα που σχεδόν συνίδρυσε (και συνέγραψε τέσσερα από τα δέκα τραγούδια στο εμβληματικό ντεμπούτο του συγκροτήματος, «Kill 'Em All»). Οι Megadeth κυκλοφόρησαν το ντεμπούτο άλμπουμ τους το 1985 το μοναδικό «Peace Sells... but Who’s Buying?», αποκαλύπτοντας μια πολιτική στάση επηρεασμένη από την πανκ μουσική.

Ο Mustaine, τα χαρακτηριστικά του φωνητικά και η μοναδική κιθαριστική του ικανότητα παρέμειναν οι μόνες σταθερές σε όλη την ιστορία του συγκροτήματος, η οποία περιλαμβάνει 16 στούντιο άλμπουμ - πέντε από αυτά πιστοποιημένα πλατινένια στις ΗΠΑ - πολλαπλές αλλαγές στη σύνθεση, τουλάχιστον επτά δισκογραφικές εταιρείες, διάγνωση καρκίνου, κατάχρηση ουσιών και ανάρρωση, έναν εξέχοντα ρόλο στο καθοριστικό ντοκιμαντέρ της Penelope Spheeris του 1988 «The Decline of Western Civilization Part II: The Metal Years», την αμφιλεγόμενη αποχώρηση του ιδρυτικού μπασίστα Dave «Junior» Ellefson το 2021 και αμέτρητα καμένα τύμπανα και τραύματα στους μύες του λαιμού.

Μαζί με τους Metallica, Slayer και Anthrax, οι Megadeth αναγνωρίζονται ευρέως ως μέλος των «Big Four» Mount Rushmore της thrash metal, μια κατάσταση που λίγο - πολύ κωδικοποιήθηκε με τις περιοδείες «Clash of the Titans» στη Βόρεια Αμερική και την Ευρώπη το 1990-91. Οι Megadeth και οι Slayer ήταν οι αρχηγοί αυτής της περιοδείας και τους προστέθηκε ένα μεταβαλλόμενο line-up που περιλάμβανε τους Anthrax, Suicidal Tendencies, Testament και άλλους.

Οι Metallica παραμένουν ένα από τα μεγαλύτερα συγκροτήματα στον κόσμο. Οι Slayer διαλύθηκαν επίσημα το 2019, αλλά επανενώθηκαν για αρκετές συναυλίες ξεκινώντας από το 2024. Οι Anthrax έχουν υποστεί πολλές αλλαγές στη σύνθεση των μελών, αλλά είναι ενεργοί αυτή τη στιγμή με τα 4/5 της κλασικής τους σύνθεσης.

Η σύνθεση των Megadeth αποτελείται αυτή τη στιγμή από τον Mustaine, τον μπασίστα James LoMenzo, τον Φινλανδό κιθαρίστα Teemu Mäntysaari και τον Βέλγο ντράμερ Dirk Verbeuren. Η ανακοίνωση της Πέμπτης περιελάμβανε το εξώφυλλο για το τελευταίο άλμπουμ του συγκροτήματος αλλά όχι τον τίτλο.



{https://www.youtube.com/watch?v=2_V_BXwC-eY}