Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Entertainment

Megadeth: Τελευταίο άλμπουμ και αποχαιρετιστήρια περιοδεία για τη θρυλική μπάντα (Βίντεο)

Megadeth: Τελευταίο άλμπουμ και αποχαιρετιστήρια περιοδεία για τη θρυλική μπάντα (Βίντεο) Φωτογραφία: AP/Amy Harris
«Μην θυμώνετε, μην λυπάστε, χαρείτε για όλους μας, ελάτε να γιορτάσετε μαζί μου» ακούγεται να λέει ο frontman των Megadeth, Dave Mustaine.

Ο ιδρυτής και frontman των Megadeth, Dave Mustaine, ανακοίνωσε ότι το επερχόμενο άλμπουμ και η περιοδεία του 2026 του θρυλικού metal συγκροτήματος θα είναι τα τελευταία τους.

Η ανακοίνωση, σε μια ανάρτηση στα social media παρουσιάζει τη μασκότ του συγκροτήματος και το alter ego του Mustaine, Vic Rattlehead, να «μιλάει» για πρώτη φορά.

Ωστόσο, η δήλωση προέρχεται από τον ίδιο τον Mustaine. «Υπάρχουν τόσοι πολλοί μουσικοί που έχουν φτάσει στο τέλος της καριέρας τους, είτε τυχαία είτε σκόπιμα. Οι περισσότεροι από αυτούς δεν έχουν την ευκαιρία να φύγουν με τους δικούς τους όρους, και αυτό είναι το σημείο που βρίσκομαι στη ζωή μου αυτή τη στιγμή. Έχω ταξιδέψει σε όλο τον κόσμο και έχω αποκτήσει εκατομμύρια θαυμαστές και το πιο δύσκολο κομμάτι από όλα αυτά είναι να τους αποχαιρετήσω.

»Ανυπομονούμε να ακούσετε αυτό το άλμπουμ και να μας δείτε σε περιοδεία. Αν υπήρξε ποτέ η τέλεια στιγμή για να κυκλοφορήσουμε ένα νέο άλμπουμ, είναι τώρα. Αν υπήρξε ποτέ η τέλεια στιγμή για να περιοδεύσουμε σε όλο τον κόσμο, είναι τώρα. Αυτή είναι επίσης η τέλεια στιγμή για να σας πούμε ότι είναι το τελευταίο μας στούντιο άλμπουμ. Έχουμε κάνει πολλούς φίλους όλα αυτά τα χρόνια και ελπίζω να σας δω όλους στην παγκόσμια αποχαιρετιστήρια περιοδεία μας. Μην θυμώνετε, μην λυπάστε, χαρείτε για όλους μας, ελάτε να γιορτάσετε μαζί μου τα επόμενα χρόνια.

{https://www.instagram.com/p/DNVvNaHxjRH/}

»Κάναμε κάτι μαζί που είναι πραγματικά υπέροχο και πιθανότατα δεν θα ξανασυμβεί ποτέ», καταλήγει. «Ξεκινήσαμε ένα μουσικό στυλ, ξεκινήσαμε μια επανάσταση, αλλάξαμε τον κόσμο της κιθάρας και τον τρόπο που παίζεται, και αλλάξαμε τον κόσμο. Τα συγκροτήματα στα οποία έπαιξα έχουν επηρεάσει τον κόσμο. Σας αγαπώ όλους γι' αυτό. Σας ευχαριστώ για όλα».

Η ιστορία των Megadeth

Οι Megadeth ιδρύθηκαν το 1983, αφότου ο οξύθυμος Mustaine εκδιώχθηκε από τους Metallica, το συγκρότημα που σχεδόν συνίδρυσε (και συνέγραψε τέσσερα από τα δέκα τραγούδια στο εμβληματικό ντεμπούτο του συγκροτήματος, «Kill 'Em All»). Οι Megadeth κυκλοφόρησαν το ντεμπούτο άλμπουμ τους το 1985 το μοναδικό «Peace Sells... but Who’s Buying?», αποκαλύπτοντας μια πολιτική στάση επηρεασμένη από την πανκ μουσική.

Ο Mustaine, τα χαρακτηριστικά του φωνητικά και η μοναδική κιθαριστική του ικανότητα παρέμειναν οι μόνες σταθερές σε όλη την ιστορία του συγκροτήματος, η οποία περιλαμβάνει 16 στούντιο άλμπουμ - πέντε από αυτά πιστοποιημένα πλατινένια στις ΗΠΑ - πολλαπλές αλλαγές στη σύνθεση, τουλάχιστον επτά δισκογραφικές εταιρείες, διάγνωση καρκίνου, κατάχρηση ουσιών και ανάρρωση, έναν εξέχοντα ρόλο στο καθοριστικό ντοκιμαντέρ της Penelope Spheeris του 1988 «The Decline of Western Civilization Part II: The Metal Years», την αμφιλεγόμενη αποχώρηση του ιδρυτικού μπασίστα Dave «Junior» Ellefson το 2021 και αμέτρητα καμένα τύμπανα και τραύματα στους μύες του λαιμού.

album-cover_megadeth_4ad27.jpg

Μαζί με τους Metallica, Slayer και Anthrax, οι Megadeth αναγνωρίζονται ευρέως ως μέλος των «Big Four» Mount Rushmore της thrash metal, μια κατάσταση που λίγο - πολύ κωδικοποιήθηκε με τις περιοδείες «Clash of the Titans» στη Βόρεια Αμερική και την Ευρώπη το 1990-91. Οι Megadeth και οι Slayer ήταν οι αρχηγοί αυτής της περιοδείας και τους προστέθηκε ένα μεταβαλλόμενο line-up που περιλάμβανε τους Anthrax, Suicidal Tendencies, Testament και άλλους.

Οι Metallica παραμένουν ένα από τα μεγαλύτερα συγκροτήματα στον κόσμο. Οι Slayer διαλύθηκαν επίσημα το 2019, αλλά επανενώθηκαν για αρκετές συναυλίες ξεκινώντας από το 2024. Οι Anthrax έχουν υποστεί πολλές αλλαγές στη σύνθεση των μελών, αλλά είναι ενεργοί αυτή τη στιγμή με τα 4/5 της κλασικής τους σύνθεσης.

Η σύνθεση των Megadeth αποτελείται αυτή τη στιγμή από τον Mustaine, τον μπασίστα James LoMenzo, τον Φινλανδό κιθαρίστα Teemu Mäntysaari και τον Βέλγο ντράμερ Dirk Verbeuren. Η ανακοίνωση της Πέμπτης περιελάμβανε το εξώφυλλο για το τελευταίο άλμπουμ του συγκροτήματος αλλά όχι τον τίτλο.


{https://www.youtube.com/watch?v=2_V_BXwC-eY}

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Πρόλαβε το επίδομα των 750€ – Αν έχεις λάβει ΚΑΥΑΣ, δες τι πρέπει να κάνεις άμεσα

Πρόλαβε το επίδομα των 750€ – Αν έχεις λάβει ΚΑΥΑΣ, δες τι πρέπει να κάνεις άμεσα

Η ζωή στη Βόρεια Εύβοια ξαναρχίζει από την κυψέλη

Η ζωή στη Βόρεια Εύβοια ξαναρχίζει από την κυψέλη

Από το check-in μέχρι την αξιολόγηση: Τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουν όσοι ασχολούνται με τη βραχυχρόνια μίσθωση

Από το check-in μέχρι την αξιολόγηση: Τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουν όσοι ασχολούνται με τη βραχυχρόνια μίσθωση

Το απόλυτο gadget του φετινού καλοκαιριού έχει χρώμα ροζ

Το απόλυτο gadget του φετινού καλοκαιριού έχει χρώμα ροζ

Ο καιρός τον Δεκαπενταύγουστο: Τι θα συμβεί με τους ανέμους, «καθαρό» το τοπίο από καύσωνα

Ο καιρός τον Δεκαπενταύγουστο: Τι θα συμβεί με τους ανέμους, «καθαρό» το τοπίο από καύσωνα

Συναγερμός για καρκινογόνες ενώσεις από τον καπνό στην Πάτρα: 3 φορές πάνω από το όριο

Συναγερμός για καρκινογόνες ενώσεις από τον καπνό στην Πάτρα: 3 φορές πάνω από το όριο

Πέθανε η Πόπη Χριστοδούλου, η αγαπημένη «υπηρέτρια» της Ντάλιας από το «Πάρα Πέντε»

Πέθανε η Πόπη Χριστοδούλου, η αγαπημένη «υπηρέτρια» της Ντάλιας από το «Πάρα Πέντε»

Πυρκαγιές: Επικοινωνιακές ασκήσεις στα αποκαΐδια

Πυρκαγιές: Επικοινωνιακές ασκήσεις στα αποκαΐδια

Φωτιά τώρα: Μάχη με τις φλόγες στη Χίο, διάσπαρτες εστίες στην Πάτρα, υπό έλεγχο η πυρκαγιά στην Κερατέα

Φωτιά τώρα: Μάχη με τις φλόγες στη Χίο, διάσπαρτες εστίες στην Πάτρα, υπό έλεγχο η πυρκαγιά στην Κερατέα

ΑΣΕΠ - Ειδική Αγωγή: Καταγγελία για αδικαιολόγητο αποκλεισμό από τους προσωρινούς πίνακες της 2ΕΑ/2025

ΑΣΕΠ - Ειδική Αγωγή: Καταγγελία για αδικαιολόγητο αποκλεισμό από τους προσωρινούς πίνακες της 2ΕΑ/2025

Νέα μελέτη συνδέει γνωστό παυσίπονο με αυξημένο κίνδυνο καρδιακής ανεπάρκειας

Νέα μελέτη συνδέει γνωστό παυσίπονο με αυξημένο κίνδυνο καρδιακής ανεπάρκειας

Γιατρός Χάρβαρντ: «Αυτό το ρόφημα επιτίθεται στα καρκινικά κύτταρα»

Γιατρός Χάρβαρντ: «Αυτό το ρόφημα επιτίθεται στα καρκινικά κύτταρα»

FDA: Εγκρίθηκε η πρώτη θεραπεία κατά της βρογχεκτασίας

FDA: Εγκρίθηκε η πρώτη θεραπεία κατά της βρογχεκτασίας

Πώς θα φτιάξετε το πιο υγιεινό σάντουιτς με λίγες θερμίδες και υψηλή θρεπτική αξία – Τα 4 υλικά των διαιτολόγων

Πώς θα φτιάξετε το πιο υγιεινό σάντουιτς με λίγες θερμίδες και υψηλή θρεπτική αξία – Τα 4 υλικά των διαιτολόγων

Η υπερπαραγωγή των ΑΠΕ ρίχνει τις τιμές στη χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας – Τι θα συμβεί με τους λογαριασμούς

Η υπερπαραγωγή των ΑΠΕ ρίχνει τις τιμές στη χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας – Τι θα συμβεί με τους λογαριασμούς

Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο 2025: Ποιοι κινδυνεύουν να μείνουν εκτός

Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο 2025: Ποιοι κινδυνεύουν να μείνουν εκτός

Έρχεται το τέλος για τα πράσινα τιμολόγια ρεύματος

Έρχεται το τέλος για τα πράσινα τιμολόγια ρεύματος

HELLENIQ ENERGY: Αποτελέσματα Β’ Τριμήνου / Α’ Εξαμήνου 2025

HELLENIQ ENERGY: Αποτελέσματα Β’ Τριμήνου / Α’ Εξαμήνου 2025

Ο Τραμπ καταργεί επιδοτήσεις για φωτοβολταϊκά - Τέλος το φθηνό ρεύμα σε υποβαθμισμένες περιοχές

Ο Τραμπ καταργεί επιδοτήσεις για φωτοβολταϊκά - Τέλος το φθηνό ρεύμα σε υποβαθμισμένες περιοχές

ΔΕΗ: Στα 4,646 δισ. ευρώ ο κύκλος εργασιών – Στα 200 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη

ΔΕΗ: Στα 4,646 δισ. ευρώ ο κύκλος εργασιών – Στα 200 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη

ΥΠΕΝ: 206 οι δικαιούχοι του προγράμματος του «Εξοικονομώ - Ανακαινίζω για Νέους»

ΥΠΕΝ: 206 οι δικαιούχοι του προγράμματος του «Εξοικονομώ - Ανακαινίζω για Νέους»

Σχετικά Άρθρα

Οι Scorpions γιορτάζουν τα 60 χρόνια τους με ένα νέο live άλμπουμ

Οι Scorpions γιορτάζουν τα 60 χρόνια τους με ένα νέο live άλμπουμ

Entertainment
Τα ωραιότερα πανηγύρια του Αυγούστου

Τα ωραιότερα πανηγύρια του Αυγούστου

Ελλάδα
Metallica: Διαθέσιμα περιορισμένα εισιτήρια για τη συναυλία στο ΟΑΚΑ

Metallica: Διαθέσιμα περιορισμένα εισιτήρια για τη συναυλία στο ΟΑΚΑ

Entertainment
Μαράια Κάρεϊ: Μάθαμε πότε κυκλοφορεί το νέο της άλμπουμ «Here For It All»

Μαράια Κάρεϊ: Μάθαμε πότε κυκλοφορεί το νέο της άλμπουμ «Here For It All»

Entertainment

NETWORK

Ο Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανταποκρίνεται σε πολλαπλές δασικές πυρκαγιές σε ολόκληρη την ήπειρο

Ο Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανταποκρίνεται σε πολλαπλές δασικές πυρκαγιές σε ολόκληρη την ήπειρο

ienergeia.gr
Νέα μελέτη συνδέει γνωστό παυσίπονο με αυξημένο κίνδυνο καρδιακής ανεπάρκειας

Νέα μελέτη συνδέει γνωστό παυσίπονο με αυξημένο κίνδυνο καρδιακής ανεπάρκειας

healthstat.gr
Γιατρός Χάρβαρντ: «Αυτό το ρόφημα επιτίθεται στα καρκινικά κύτταρα»

Γιατρός Χάρβαρντ: «Αυτό το ρόφημα επιτίθεται στα καρκινικά κύτταρα»

healthstat.gr
Ετήσια μείωση 4,7% στη Βιομηχανία για τον Ιούνιο 2025

Ετήσια μείωση 4,7% στη Βιομηχανία για τον Ιούνιο 2025

ienergeia.gr
Πούτιν: Μόσχα και Ουάσινγκτον θα μπορούσαν να καταλήξουν σε συμφωνία για τον έλεγχο των πυρηνικών όπλων

Πούτιν: Μόσχα και Ουάσινγκτον θα μπορούσαν να καταλήξουν σε συμφωνία για τον έλεγχο των πυρηνικών όπλων

ienergeia.gr
Μηνιαίο απολογιστικό δελτίο Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ, ΣΗΘΥΑ και Αποθήκευσης

Μηνιαίο απολογιστικό δελτίο Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ, ΣΗΘΥΑ και Αποθήκευσης

ienergeia.gr
FDA: Εγκρίθηκε η πρώτη θεραπεία κατά της βρογχεκτασίας

FDA: Εγκρίθηκε η πρώτη θεραπεία κατά της βρογχεκτασίας

healthstat.gr
Τι αποκαλύπτουν τα νύχια σας για την υγεία σας

Τι αποκαλύπτουν τα νύχια σας για την υγεία σας

healthstat.gr