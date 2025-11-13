Τα αποτελέσματα ήταν εντυπωσιακά: πολλοί κατάφεραν να κοιμηθούν καλύτερα και για μεγαλύτερη διάρκεια.

Η αϋπνία δεν είναι πια απλώς ένα προσωπικό πρόβλημα, είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο που πλήττει εκατομμύρια ανθρώπους. Αν ανήκετε σε αυτούς που στριφογυρίζουν στο κρεβάτι νύχτα με τη νύχτα, η λύση ίσως να βρίσκεται… στη μουσική.

Ερευνητές από την Κίνα υποστηρίζουν ότι η μουσικοθεραπεία μπορεί να βελτιώσει «σημαντικά» την ποιότητα του ύπνου σε ενήλικες άνω των 50 ετών. Η μελέτη τους, που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό PLoS One, παρακολούθησε περισσότερους από 600 συμμετέχοντες, οι οποίοι συμμετείχαν σε συνεδρίες ακούγοντας αργή ορχηστρική ή κλασική μουσική για έως και μία ώρα κάθε φορά. Τα αποτελέσματα ήταν εντυπωσιακά: πολλοί κατάφεραν να κοιμηθούν καλύτερα και για μεγαλύτερη διάρκεια.

Οι επιστήμονες παραδέχονται ότι δεν μπορούν να εξηγήσουν πλήρως πώς η μουσική βελτιώνει τον ύπνο. Υποστηρίζουν, όμως, ότι μπορεί να επηρεάσει τον τρόπο που ο εγκέφαλος ρυθμίζει τα συναισθήματα, βοηθώντας στην αντιμετώπιση των συναισθηματικών διαταραχών που συχνά συνοδεύουν την αϋπνία σε ηλικιωμένους ενήλικες.

Επιπλέον, έχει αποδειχθεί ότι η μουσική μειώνει τα επίπεδα κορτιζόλης, τον καρδιακό και τον αναπνευστικό ρυθμό, χαλαρώνοντας το σώμα και δημιουργώντας τις κατάλληλες συνθήκες για ύπνο.

Στη μελέτη, οι παρεμβάσεις περιλάμβαναν κυρίως παθητική ακρόαση μουσικής με ρυθμό 60–85 παλμούς ανά λεπτό, για 20 έως 60 λεπτά ανά συνεδρία. Η συχνότητα των συνεδριών ποίκιλε, από μία μόνο φορά έως τρεις μήνες συνεχόμενων συνεδριών. Τα αποτελέσματα έδειξαν μια «μέτρια έως μεγάλη» βελτίωση στην αϋπνία, με μέση διαφορά -0,79 στη συνολική αξιολόγηση των συμμετεχόντων.

Η μουσική μπορεί επίσης να βοηθήσει στη δημιουργία νέων ψυχολογικών συσχετίσεων με την ώρα του ύπνου, αντικαθιστώντας τις κακές συνήθειες που επηρεάζουν τον ύπνο. Ωστόσο, υπογραμμίζουν την ανάγκη για μεγαλύτερες και αυστηρότερες μελέτες με μακροχρόνια παρακολούθηση, προκειμένου να επιβεβαιωθεί η αποτελεσματικότητα της μουσικοθεραπείας.

Οι επιστήμονες εξηγούν ότι διαφορετικές συχνότητες μουσικής δίνουν εντολές στον εγκέφαλο: ένας ήχος υψηλής συχνότητας προκαλεί την απελευθέρωση αδρεναλίνης και ενεργοποιεί τον οργανισμό, ενώ οι χαμηλές νότες ενθαρρύνουν τον εγκέφαλο να επιβραδύνει και να χαλαρώσει, ιδανικό για ύπνο.

Η αϋπνία είναι συχνή. Πέρυσι, μια μελέτη στο Ηνωμένο Βασίλειο έδειξε ότι ένας στους έξι πολίτες υποφέρει από προβλήματα ύπνου, ενώ το 65% δεν ζητά ποτέ βοήθεια. Στις ΗΠΑ, περίπου 70 εκατομμύρια άνθρωποι αντιμετωπίζουν κάποια διαταραχή ύπνου, σύμφωνα με την Αμερικανική Ένωση Ύπνου. Η στέρηση ύπνου μπορεί να προκαλέσει ευερεθιστότητα, μειωμένη συγκέντρωση και σοβαρούς κινδύνους για την υγεία, όπως καρδιακές παθήσεις, παχυσαρκία και διαβήτη.

Όπως δηλώνει το Ίδρυμα Ύπνου, οι άνθρωποι χρειάζονται συνήθως 10–20 λεπτά για να κοιμηθούν μετά το σβήσιμο των φώτων. Η μουσική φαίνεται να προσφέρει μια απλή, μη φαρμακευτική λύση, ειδικά για όσους ανησυχούν για τις παρενέργειες των φαρμάκων.