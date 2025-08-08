Games
Το διαβολικό «Traumatika» έχει ελληνική υπογραφή και τρέιλερ που φοβάσαι να δεις μέχρι τέλους

Το διαβολικό «Traumatika» έχει ελληνική υπογραφή και τρέιλερ που φοβάσαι να δεις μέχρι τέλους
H νέα ταινία του ελληνικής καταγωγής Πιερ Τσιγκαρίδης, θα κυκλοφορήσει στα σινεμά στις 12 Σεπτεμβρίου.

Το τρέιλερ της ταινίας Traumatika προειδοποιεί ότι δεν είναι μια ταινία που βλέπεις — είναι μια εμπειρία που ζεις.

Όσον αφορά τις ταινίες τρόμου, υπάρχουν πολλές εκεί έξω, οι οποίες υπόσχονται να είναι τόσο τρομακτικές που μετά την προβολή τους δεν θα είστε ποτέ ξανά οι ίδιοι. Στο 99,9% των περιπτώσεων, όλα αυτά είναι απλώς διαφημιστική προπαγάνδα με σκοπό να προσελκύσει τους θεατές στο σινεμά. Δεν έχει βγει καμία πραγματικά τρομακτική ταινία τρόμου εδώ και πολύ καιρό, αλλά όλα αυτά μπορεί να αλλάξουν χάρη στην Traumatika, ένα κρυμμένο «διαμάντι» που θα κάνει πρεμιέρα τον Σεπτέμβριο και έχει ήδη λάβει διθυραμβικές κριτικές, ενώ στο Rotten Tomatoes αυτή τη στιγμή, συγκετρώνει βαθμολογία 82%.

Όπως και εκατομμύρια άλλες ταινίες τρόμου πριν από αυτήν, το Traumatika αυτοπροβάλλεται ως μία από τις πιο τρομακτικές ταινίες που έχουν γυριστεί ποτέ. Ωστόσο, δεν σταματάει εκεί, καθώς το τρέιλερ της ταινίας (που μπορείτε να δείτε παρακάτω) διαφημίζει ότι είναι τόσο άγρια και έντονη που οι φαν δεν μπορούν καν να αντέξουν να δουν ολόκληρο τρέιλερ (εμείς πάντως το είδαμε με ενδιαφέρον).

Επίσης, παρουσιάζονται διάφορα αποσπάσματα κριτικών που χαρακτηρίζουν την ταινία ως μια «ασταμάτητη επίθεση τρόμου», «βίαιη, οργισμένη και ατρόμητη» και μια ταινία που «σου δημιουργεί κόμπο στο λαιμό».

Σε όλα τα παραπάνω προσθέστε και το πολύ έξυπνο (ομολογουμένως) μαρκετινίστικο σλόγκαν - δήλωση ότι το Traumatika «δεν είναι μια ταινία που βλέπεις, είναι μια ταινία εμπειρία».

Η επίσημη σύνονοψη αναφέρει: Οι νυχτερινοί εφιάλτες ενός μικρού αγοριού γίνονται πραγματικότητα όταν η μητέρα του αρχίζει να δείχνει σημάδια δαιμονικής κατοχής. Αυτό που πρόκειται να βιώσει θα τον στοιχειώνει για το υπόλοιπο της ζωής του και θα στοιχίσει αμέτρητες ζωές σε πολλές γενιές.

{https://youtu.be/_XrECmgEv78?si=FbHMxGuFv44GhnYm}

Ο ελληνικής καταγωγής Πιερ Τσιγκαρίδης, σκηνοθετεί από σενάριο που συνέγραψε με τον Μαξίμ Ρανσόν. Οι δύο είχαν συνεργαστεί στο παρελθόν στην ταινία «Two Witches».

Στον καστ συμμετέχουν οι Rebekah Kennedy (Two Witches), Emily Goss (The House on Pine Street), Ranen Navat, AJ Bowen (You’re Next), Sean O’Bryan, Susan Gayle Watts (Olympus Has Fallen) και Sean Whalen (The People Under the Stairs).

«Είναι δύσκολο να προετοιμαστείς για την εξαιρετικά ενοχλητική ταινία που δημιούργησαν ο Pierre και ο Maxime. Είναι πραγματικά παρανοϊκοί, ιδιοφυείς παραμυθάδες», δήλωσαν οι συνπρόεδροι της Saban, Jonathan Saba και Shanan Becker. «Μην πεις ότι δεν σε προειδοποιήσαμε».

traumatika-poster_a37ac.webp

Η ταινία Traumatika έκανε πρεμιέρα στο FrightFest πέρυσι και στη συνέχεια προβλήθηκε στο Sitges, στο Morbido Fest, στο Fantaspoa και αλλού.

Περιττό να πούμε ότι η ταινία Traumatika φαίνεται να διαθέτει όλα τα απαραίτητα στοιχεία για να γίνει επιτυχία, όπως έξυπνο μάρκετινγκ, μερικές αξιοσημείωτες δηλώσεις και θετικές κριτικές. Το μόνο που χρειάζεται τώρα είναι να ανταποκριθεί σε όλες τις προσδοκίες, ώστε να γίνει επιτυχία στο box office.

Μπορείτε να κρίνετε οι ίδιοι αν είναι πραγματικά τόσο «έντονη» όσο ισχυρίζεται, όταν η ταινία Traumatika βγει στις αίθουσες στις 12 Σεπτεμβρίου από την Saban Films.

