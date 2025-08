Netflix: Οι 5+1 άχαστες νέες σειρές του Αυγούστου

Εμείς συγκεντρώσαμε τις 5+1 άχαστες σειρές που κυκλοφορούν τον Αύγουστο στο Netflix και εσύ μάς ευχαριστείς μετά...

Πρέπει να παραδεχτούμε ότι η πολυαναμενόμενη δεύτερη σεζόν του Wednesday είναι ο αδιασμφισβήτητος πρωταγωνιστής στο Netflix για τον Αύγουστο του 2025. Ο δεύτερος κύκλος της πιο επιτυχημένης σειράς στην ιστορία του Netflix, έρχεται σε δύο μέρη (το δεύτερο θα ακολουθήσει τον Σεπτέμβριο).

Ωστόσο, εκτός από το Wednesday, υπάρχουν και άλλες νέες σειρές στον κατάλογο της πλατφόρμας οι οποίες αξίζουν την προσοχή μας.



Άλλωστες, ο Αύγουστος ως μήνας διακοπών και ξεκούρασης για πολλούς -και άρα με περισσότερο ελεύθερο χρόνο- είναι ιδανικός για χαλάρωση και binge watching πάνω στην ξαπλώστρα ή στον καναπέ τα ζεστά καλοκαιρινά μεσημέρια ή βράδια.

Wednesday: Σεζόν 2, Μέρος 1 (Wednesday: Season 2 Part 1)



Η δεύτερη σεζόν του Wednesday υπόσχεται περισσότερη δυστυχία, περισσότερο μυστήριο και ακόμη περισσότερη Οικογένεια Addams.



Tα πρώτα τέσσερα επεισόδια κυκλοφορούν στο Netflix στις 6 Αυγούστου, ενώ στις 3 Σεπτεμβρίου ακολουθούν τα επόμενα τέσσερα του δεύτερου κύκλου.



{https://youtu.be/03u4xyj0TH4?si=QIwrs3ZEgR65klb7}

Στη Λάσπη (In the Mud)



Spin-off της εξαιρετικά επιτυχημένης σειράς των 5 σεζόν, El marginal.



Η αργεντίνικη σειρά ακολουθεί πέντε κρατούμενες οι οποίες αναπτύσσουν μια ιδιαίτερη σχέση ύστερα από ένα δυστύχημα... ώσπου η διαφθορά κι οι μάχες για την επικράτηση σε μια φυλακή απειλούν να τις καταστρέψουν.

Η μίνι σειρά του Netflix θα είναι διαθέσιμη στις 14 Αυγούστου.

Miss Governor: Season 1 Part 2 (Miss Governor: Season 1 Part 2)



Στις 14 Αυγούστου, παραμονή του Δεκαπενταύγουστου κυκλοφορεί και το πολυσυζητημένο δεύτερο μέρος της σειράς της Τάιλερ Πέρι.



Ενώ προσπαθεί να ξεχωρίσει, η πρώτη μαύρη αντικυβερνήτης του Μισισιπή πρέπει να διαχειριστεί την οικογένειά της και να ξεπεράσει ένα αφεντικό προσκολλημένο στο παρελθόν.



Η δουλειά της Πέρι στο Netflix έχει σημειώσει μεγάλη επιτυχία. Αυτή είναι η δεύτερη σειρά που έχει γράψει σε συνεργασία για τον streamer.



{https://youtu.be/w8vxHCkdgXI?si=vGskm6YHztm6NsBy}

Long Story Short



Από τον δημιουργό του Μπότζακ Χόρσμαν έρχεται αυτή η κωμωδία κινουμένων σχεδίων στις 22 Αυγούστου.



Η σειρά ακολουθεί ακολουθεί τα αδέρφια από την παιδική τους ηλικία ως την ενηλικίωση και ξανά πίσω.



{https://youtu.be/lwOX2cYySGI?si=9--jFejlPR2neEO5}



My Life With the Walter Boys: Σεζόν 2 (My Life With the Walter Boys: Season 2)



Ελπίζοντας να κάνει νέο ξεκίνημα στο Σίλβερ Φολς, η Τζάκι βλέπει ότι οι δεύτερες ευκαιρίες δεν είναι εγγυημένες όταν εμφανίζονται ανεκπλήρωτα συναισθήματα κι εντάσεις.



Η δεύτερη σεζόν του My Life With the Walter Boys έρχεται στο Netflix στις 28 Αυγούστου.

{https://youtu.be/rT_vcRzG3aw?si=M7rrfTQT8lZDNE0V}

Δύο Τάφοι (Two Graves)



Η σειρά έρχεται από την Ισπανία και η ιστορία διαδραματίζεται μετά την ξαφνική εξαφάνιση δύο έφηβων κοριτσιών που σοκάρει μια κατά τα άλλα, ήσυχη παραθαλάσσια πόλη. Μετά τη σοκαριστική εξαφάνιση, μια πληγωμένη γιαγιά αναλαμβάνει να ερευνήσει την εξαφάνιση, ελπίζοντας να αποκαλύψει την αλήθεια και να πάρει εκδίκηση.



Το Two Graves θα κάνει πρεμιέρα στις 29 Αυγούστου.



{https://youtu.be/BuYv6M_kCpw?si=aj3457oTirCKrg-j}