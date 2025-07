Μάθαμε πότε κυκλοφορεί η 5η σεζόν του «Only Murders in the Building»

Το Disney+ ανακοίνωσε την ημερομηνία κυκλοφορίας της πέμπτης σεζόν της βραβευμένης με Emmy, κωμικής σειράς, «Only Murders in the Building», με πρωταγωνιστές τους Steve Martin, Martin Short και Selena Gomez.

Ο πέμπτος κύκλος πρόκειται να κυκλοφορήσει στις 9 Σεπτεμβρίου και την ημέρα της πρεμιέρας θα είναι διαθέσιμα τα τρία πρώτα επεισόδια, ενώ ένα νέο επεισόδιο θα γίνεται διαθέσιμο κάθε εβδομάδα, αποκλειστικά στο Disney+.

Σύμφωνα με τη σύντομη σύνοψη των νέων επεισοδίων: Μετά τον ύποπτο θάνατο του αγαπημένου τους θυρωρού, του Lester, o Charles, ο Oliver και η Mabel αρνούνται να πιστέψουν ότι πρόκειται για ατύχημα. Η έρευνά τους, τους οδηγεί στα σκοτεινά μονοπάτια της Νέας Υόρκης και ακόμα παραπέρα, εκεί όπου προσπαθούν να ξετυλίξουν ένα επικίνδυνο κουβάρι από μυστικά που συνδέουν πανίσχυρους δισεκατομμυριούχους, παλιούς μαφιόζους και μυστηριώδεις ενοίκους της Arconia.

Η τριάδα συνειδητοποιεί ότι υπάρχει ένα βαθύ χάσμα ανάμεσα στη Νέα Υόρκη που ήξεραν και στη σύγχρονη πόλη που αλλάζει γύρω τους, μια πόλη όπου η παλιά μαφία προσπαθεί απεγνωσμένα να διατηρήσει τον έλεγχο, την ώρα που εμφανίζονται νέοι και ακόμα πιο επικίνδυνοι παίκτες.





