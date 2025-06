Release Athens 2025: 15 «κλικ» από την 4η ημέρα με Fontaines D.C.

Δείτε το photo-story με Fontaines D.C., Boy Harsher και Shame.

Η τέταρτη ημέρα του Release Athens 2025 ήταν από τις πλέον πολυαναμενόμενες και τα τρία συγκροτήματα που μοιράστηκαν τη σκηνή της Πλατείας Νερού δικαίωσαν και με το παραπάνω τις προσδοκίες μας.

Οι Shame άνοιξαν την βραδιά με ένα εκρηκτικό σετ από το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό. Με αποκορύφωμα το απίθανο Six Pack, την ατμόσφαιρα του Adderall, το fan favorite One Rizla και το εξαιρετικό νέο τραγούδι τους Cutthroat, η παρέα του Charlie Steen γιόρτασαν την επιστροφή τους στο φεστιβάλ μετά από 6 χρόνια, με μια πραγματικά σπουδαία εμφάνιση.

Την σκυτάλη πήραν αμέσως μετά οι Boy Harsher, το μεγαλύτερο συγκρότημα που έβγαλε η ευρύτερη dark σκηνή τα τελευταία χρόνια, κάτι που μας το υπενθύμισαν οι Augustus Muller και Jae Matthews με το show τους. Το ντουέτο μας χάρισε ένα άψογο show μπροστά σε ένα φανατικό κοινό που χόρεψε και τραγούδησε μαζί τους, μερικά από τα κορυφαία τους τραγούδια όπως τα Come Closer, Give Me A Reason, LA, Fate μεταξύ πολλών άλλων.

Πρωταγωνιστές της βραδιάς ήταν φυσικά οι Fontaines D.C., μια μπάντα που έχουμε την τύχη να παρακολουθούμε από την αρχή της πορείας της και να διαπιστώσουμε από κοντά την εξέλιξη της από next big thing σε κορυφαία μπάντα των ημερών μας. Μιλάμε άλλωστε για ένα γκρουπ που έχει στριμώξει σε μια μόλις πενταετία μια σειρά συγκλονιστικών τραγουδιών πολλά από τα οποία ακούσαμε live χθες: Jackie Down The Line, Boys In Better Land, Televised Mind, A Hero’s Death και Bug είναι μόνο κάποιες από τις επιλογές.

Το καλύτερο το είχαν φυλάξει όμως για το τέλος. Το encore των Fontaines D.C. ήταν μια μοναδική εμπειρία και έδωσε την ευκαιρία στους φανατικούς τους οπαδούς να τραγουδήσουν λέξη προς λέξη τέσσερα από τα σημαντικότερα τραγούδια τους. Romance, In The Modern World, I Love You και φυσικά το μεγαλύτερο indie anthem των τελευταίων ετών, Starburster, με τον Charlie Steen των Shame να αλωνίζει τη σκηνή.