Stay Awake: Δείτε την καμπάνια της Στέγης για το Athens Pride 2025

Η Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση επιστρέφει στο Athens Pride 2025, γιορτάζοντας τα 20 χρόνια του, με μια καμπάνια ορατότητας

Κάθε χρόνο, στην Ελλάδα και το εξωτερικό οι ομοφοβικές και τρανσφοβικές επιθέσεις αυξάνονται. Σύμφωνα με την ετήσια έκθεση του Δικτύου Καταγραφής Περιστατικών Ρατσιστικής Βίας, το 2023 οι επιθέσεις διπλασιάστηκαν σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Τώρα, περισσότερο από ποτέ, ο καθένας και η καθεμία οφείλουμε να πάρουμε θέση ενάντια σε οποιαδήποτε κακοποιητική συμπεριφορά. Να μην κλείνουμε τα μάτια, να ενημερωνόμαστε, να αντιδράμε, να είμαστε ενεργοί πολίτες. Γιατί ακόμη και αν δεν μας αφορά, μας αφορά.



Η Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση επιστρέφει στο Athens Pride 2025, γιορτάζοντας τα 20 χρόνια του, με μια καμπάνια ορατότητας. Ένα κάλεσμα προς όλους, όλες, όλα να έχουμε τα μάτια μας ανοιχτά, συνειδητοποιώντας πως αυτή τελικά είναι η δύναμή μας.



Στην καμπάνια STAY AWAKE, βλέπουμε τρία επεισόδια κακοποίησης της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας σε διαφορετικά περιβάλλοντα: στην οικογένεια, στο σχολείο και στον δημόσιο χώρο. Και ενώ τα θύματα βάλλονται, ο περίγυρος είναι σαν να έχει πέσει σε λήθαργο, κοιμάται χωρίς να αντιδρά σε αυτό που συμβαίνει. Όμως, κάποια στιγμή ξυπνάνε, στρέφοντας το βλέμμα τους προς τον θύτη, ένα βλέμμα με μεγάλη δύναμη και ακόμη μεγαλύτερη επίδραση, φέρνοντας μαζί τους τον αέρα της αλλαγής. Και έτσι η επίθεση σταματάει. Γιατί αν μένουμε ξύπνιες, ξύπνιοι, ξύπνια, μπορούμε να αντιστρέψουμε τη ροή της ιστορίας.



Η καμπάνια σε ανάθεση και παραγωγή της Στέγης του Ιδρύματος Ωνάση έχει σκηνοθετηθεί από το Άλκη Παπασταθόπουλο (Gomenaki, Hyped, Honeymoon), σε παραγωγή της Πολύμνιας Παπαδοπούλου Σαρδελή και διεύθυνση φωτογραφίας της Αρετής Παπαϊωάννου. Την καμπάνια ντύνει μουσικά το μουσικό κομμάτι «Το Νιώσιμο» του PAN PAN με τη συμμετοχή της Λαμπρινής Γκόλια, μια ευγενική παραχώρηση της MINOS EMI SA. Από το Τμήμα Επικοινωνίας & Περιεχομένου του Ιδρύματος Ωνάση συνεργάστηκαν οι: Δημήτρης Δρίβας (Head of Communication & Content), Νίκος Αθανασόπουλος (Project Manager), Αλέξανδρος Ρουκουτάκης (Content Leader), Χρήστος Σαρρής (Head of Creative), Ελιζαμπέττα Ηλία Γεωργιάδου (Σενάριο), Βασίλης Μπίμπας (Social Media Manager), Δανιήλ Βεργιάδης (Campaign Manager), Έλενα Χωρέμη (Audiovisual Producer) και Αγγελική Αυγέρη (Audiovisual Line Producer).

{https://youtu.be/I41GN78btU0?si=m5x7mhROKYkWiX4x}

10 χρόνια – Η Στέγη στο Athens Pride



H Στέγη είναι κοντά στην LGBTQI+ κοινότητα μέσα από δράσεις και παρεμβάσεις, στην Αθήνα και σε όλο τον κόσμο. To 2015, έκανε το δικό της coming out στηρίζοντας για πρώτη φορά το Athens Pride. Από τότε δηλώνει #Παρούσα κάθε χρόνο, βλέποντας με χαρά τον αριθμό των συμμετεχόντων να αυξάνεται. Με αφορμή το Athens Pride 2018, η Καλλιτεχνική Διευθύντρια του Ιδρύματος Ωνάση, Αφροδίτη Παναγιωτάκου, συζήτησε με δύο έφηβους για τα αυτονόητα ανθρώπινα δικαιώματα, απαντώντας σε «δύσκολες» ερωτήσεις για θέματα σεξουαλικού προσανατολισμού και ταυτότητας φύλου. Το 2020 διέδωσε το μήνυμα Athens Home For All σε κάθε γωνιά της πόλης, ώστε όλ@ να νιώθουμε την ασφάλεια να είμαστε ο εαυτός μας. Το 2022 είπε πως «Η αγάπη κάνει την οικογένεια», με μια καμπάνια αγάπης και συμπερίληψης για τα αυτονόητα δικαιώματα των ομόφυλων οικογενειών στην Ελλάδα, ανοίγοντας τον δρόμο προς την ψήφιση του νομοσχεδίου. Φέτος, στο Athens Pride 2025, μάς καλεί να μην κλείνουμε τα μάτια στην ομοφοβία, την τρανσφοβία, τη μισαλλοδοξία. #StayAwake

Συντελεστές



Μια παραγωγή της Στέγης του Ιδρύματος Ωνάση

Καλλιτεχνική Διευθύντρια Ιδρύματος Ωνάση: Αφροδίτη Παναγιωτάκου

Executive Director Ιδρύματος Ωνάση: Δημήτρης Θεοδωρόπουλος

Project Manager: Νίκος Αθανασόπουλος

Εταιρεία Παραγωγής: Kalibu Productions

Παραγωγός & Διευθύντρια Παραγωγής: Πολύμνια Παπαδοπούλου Σαρδελή

Σκηνοθέτης: Άλκη Παπασταθόπουλος

Σενάριο: Ελιζαμπέττα Ηλία Γεωργιάδου

Campaign Manager: Δανιήλ Βεργιάδης

Head of Creative: Χρήστος Σαρρής

Audiovisual Producer: Έλενα Χωρέμη

Audiovisual Line Producer: Αγγελική Αυγέρη

Διευθύντρια Φωτογραφίας: Αρετή Παπαϊωάννου

1η Βοηθός Σκηνοθέτη: Ζαμπέλα Χαβιάρα

2η Βοηθός Σκηνοθέτη: Φαίδρα Βόκαλη

Casting Director: Αρτεμισία Ρέππα

Location Manager: Βασίλης Ζιώγκας

Location Scouter: Κωστής Ευγενιτάκης

Production Coordinator: Γιέτε Κυρίμη

1ος Βοηθός Κάμερας: Ραφαήλ Τσάκαλος

2ος Βοηθός Κάμερας: Μανώλης Δαπόντες

Camera Trainee: Αρτέμιος Γερομήτσος

Gaffer: Νεκτάριος Βουτσινάς

Επιμέλεια Κίνησης: Ίων Ταλιουρίδης

Best Boy: Νίκος Μαγδαληνός

Costume Designer: Μάρλη Αλειφέρη

Costume Designer Assistant: Ελίνα Τσούτσια

Production Designer: Γιασεμή Κουρούνη

Make Up: Νίκη Οβακόγλου

Hair: Αριάδνη-Εύα Ματθαίου

Production Assistant: Νίκος Τριανταφυλλίδης

Production Assistant: Νικόλ Παντσίδου

BTS: Στέργιος Ντινόπουλος

Μοντάζ: Άλκη Παπασταθόπουλος

Βοηθός Μοντάζ: Σοφία Σφυρή

Color Grading: Μαρία Τζωρτζάτου

Ευχαριστούμε ιδιαιτέρως τον PAN PAN, τη Λαμπρινή Γκόλια και τη MINOS EMI SA για την ευγενική παραχώρηση του μουσικού κομματιού «Το Νιώσιμο»

ΤΟ ΝΙΟSIMO

PAN PAN feat. LAMPRINI GKOLIA

Written by Pan Pan, Lamprini Gkolia

(P) 2025 Floriko Party, under exclusive distribution to MINOS EMI SA

Still photographer: Νίκος Κόκκας

Cast

Σπίτι: Χριστίνα Θεοδοσίου, Φωτεινή Παπαχριστοπούλου Συμεών Τσακίρης, Αγγελική Μπεβεράτου

Λεωφορείο: Εμμανουήλ Κοντός, Σταύρος Δελλαμάνης, Κωνσταντίνος Μητράκας, Τέλης Ζαχαράκης, Κατερίνα Νταλιάνη, Πέτρος Νικολτσός, Θεόφιλος Μανόλογλου, Θάνος Κονιάρης, Στέλιος Δάγκας, Τάκης Σακελλαρίου

Σχολείο: Αριάδνη Μαρίνου, Γιώργος Τσιλιβίγκος, Κιννουάιτ Κρις Ελέτσι, Γεωργία Κυπριτζόγλου, Σοφία Σωτηρίου, Βασιλική Καπετανάκη, Σεμέλη Μητροπούλου, Νίκη Βερυκόκκου, Μάριος Σωτηρόπουλος, Πολύδωρος Λαπιδάκης, Γιώργος Φώσκολος

Ανάθεση – παραγωγή: Στέγη Ιδρύματος Ωνάση