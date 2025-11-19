«ΜΠΕΣ ΣΤΟ TREND» με πρωταγωνίστρια την Έλενα Παπαρίζου.

Το Trendyol, μία από τις κορυφαίες διεθνείς πλατφόρμες ηλεκτρονικού εμπορίου στην Ευρώπη, λανσάρει αυτή την εβδομάδα την πρώτη του μεγάλη διαφημιστική καμπάνια στην Ελλάδα. Πρωταγωνίστρια της καμπάνιας είναι η Έλενα Παπαρίζου, μία από τις πιο αγαπημένες μουσικές προσωπικότητες της χώρας, η οποία φέρνει ζωντάνια, ενέργεια και μια σύγχρονη pop αισθητική στο εγχείρημα. Με τη φυσικότητα και την αυθεντικότητά της, συστήνει το Trendyol στο ελληνικό κοινό και προσκαλεί όλους να «ΜΠΟΥΝ ΣΤΟ TREND».

Η μουσική ταυτότητα της καμπάνιας είναι μια παιχνιδιάρικη επανεκτέλεση του εμβληματικού «Mambo», με νέους στίχους εμπνευσμένους από τον κόσμο του Trendyol και ερμηνεύτρια την ίδια την Παπαρίζου.

«Η συνεργασία μου με το Trendyol ήταν πραγματικά απολαυστική!» δηλώνει η Έλενα Παπαρίζου. «Δώσαμε στο “Mambo” μια φρέσκια και διασκεδαστική πινελιά για την καμπάνια, και μου αρέσει που μαζί ενθαρρύνουμε όλο τον κόσμο στην Ελλάδα να πειραματιστεί με τη μόδα, να δοκιμάσει νέες τάσεις και να εκφραστεί δημιουργικά.»

Παίζοντας με τη λέξη «trend», η καμπάνια τοποθετεί το Trendyol ως έναν φρέσκο και συναρπαστικό προορισμό online αγορών. Μέσα από την πλατφόρμα, οι χρήστες έχουν πρόσβαση σε μια μεγάλη ποικιλία από τις πιο φρέσκες τάσεις, σε πολλές κατηγορίες προϊόντων — ρούχα, παπούτσια, επώνυμα προϊόντα, είδη ομορφιάς, είδη σπιτιού, παιδικά προϊόντα και παιχνίδια — όλα σε προσιτές τιμές, με εύκολη πλοήγηση και ευέλικτους τρόπους πληρωμής.

Το μήνυμα «ΜΠΕΣ ΣΤΟ TREND» παροτρύνει επίσης τους χρήστες να κατεβάσουν την εφαρμογή του Trendyol και να αξιοποιήσουν την προσφορά καλωσορίσματος: 30% έκπτωση στην πρώτη τους παραγγελία — ως ένα δώρο γνωριμίας προς όλους τους νέους χρήστες.

Με την υποστήριξη ενός εκτεταμένου 360° πλάνου επικοινωνίας σε τηλεόραση, ραδιόφωνο, digital και outdoor, η καμπάνια δημιουργεί μια ενιαία και δυναμική παρουσία, σηματοδοτεί μια νέα εποχή για το online shopping στην Ελλάδα και φέρνει τον κόσμο των trends πιο κοντά στους καταναλωτές από ποτέ.

Το Trendyol ιδρύθηκε στην Κωνσταντινούπολη το 2010 και έκτοτε έχει εξελιχθεί σε μία από τις κορυφαίες πλατφόρμες ηλεκτρονικού εμπορίου παγκοσμίως. Η πλατφόρμα συνδέει περισσότερους από 250.000 εμπόρους και brands με πάνω από 40 εκατομμύρια πελάτες μέσω ειδικών εφαρμογών σε Τουρκία, Γερμανία, Αζερμπαϊτζάν, Χώρες του Κόλπου, Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη και παραπέρα.