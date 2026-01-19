Μέσα από εικόνες και λόγια που συγκινούν, η εταιρεία παρουσιάζει τη νέα της τηλεοπτική ταινία, αναδεικνύοντας όλες τις δράσεις που υλοποιεί σταθερά για τη στήριξη και την ενίσχυση της κοινωνίας.

Η Lidl Ελλάς επενδύει διαχρονικά σε δράσεις με ουσιαστικό κοινωνικό αποτύπωμα, στηρίζοντας παιδιά, οικογένειες και ευάλωτες ομάδες, με στόχο την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και τη δημιουργία πραγματικής αξίας για την κοινωνία. Αυτή η δέσμευση αποτυπώνεται και στην τηλεοπτική ταινία που δημιούργησε η εταιρεία για τις κοινωνικές της δράσεις, στην οποία τη φωνή χαρίζει ο αγαπημένος ηθοποιός, σεναριογράφος και Πρεσβευτής της Lidl Ελλάς Γιώργος Καπουτζίδης, προσδίδοντας ακόμα μεγαλύτερη δύναμη και συναίσθημα στο μήνυμα της προσφοράς.

Στήριξη παιδιών και οικογενειών

Για 13η συνεχή χρονιά, η Lidl Ελλάς συνεργάζεται με τον Οργανισμό «Το Χαμόγελο του Παιδιού», συμβάλλοντας ενεργά στην προστασία των παιδιών και της οικογένειας. Η συνεργασία περιλαμβάνει τη δημιουργία και ενίσχυση των Κέντρων Στήριξης Οικογενειών σε Αττική και Θεσσαλονίκη, δράσεις κατά της σπατάλης τροφίμων, προγράμματα εθελοντισμού εργαζομένων, καθώς και ετήσια χριστουγεννιάτικα προγράμματα υποστήριξης. Περισσότερα από 15.000 παιδιά ωφελούνται κάθε χρόνο, ενώ η συνολική συνεισφορά της εταιρείας ανέρχεται σε 1,4 εκατ. ευρώ.

Πρόληψη της βίας κατά των παιδιών

Σε συνεργασία με τη UNICEF, η Lidl Ελλάς στηρίζει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπισης της βίας κατά των παιδιών στην Ελλάδα. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει δράσεις χαρτογράφησης και παρακολούθησης, την ανάπτυξη της εφαρμογής Play Safe, την εκπαίδευση επαγγελματιών των ΜΜΕ και την πιλοτική εφαρμογή πρότυπων υπηρεσιών παιδικής προστασίας. Μέχρι σήμερα, 816 παιδιά και νέοι έχουν ωφεληθεί, ενώ η συνολική δωρεά ανέρχεται σε 435.000 ευρώ.

Επένδυση στην εκπαίδευση της νέας γενιάς

Η συνεργασία της Lidl Ελλάς με το Κέντρο για Χαρισματικά - Ταλαντούχα Παιδιά (CTY Greece) του Κολλεγίου Ανατόλια μετρά 12 χρόνια συνεχούς στήριξης και εστιάζει στην πρόσβαση παιδιών με υψηλές ακαδημαϊκές δυνατότητες σε ποιοτική εκπαίδευση. Μέσω υποτροφιών και καινοτόμων εκπαιδευτικών προγραμμάτων, έχουν χορηγηθεί 550 υποτροφίες, με συνολική στήριξη που προσεγγίζει το 1 εκατ. ευρώ.

Κόμβος Αντιμετώπισης Κρίσεων

Παράλληλα, η Lidl Ελλάς το προηγούμενο διάστημα ολοκλήρωσε με επιτυχία τον Κόμβο Αντιμετώπισης Κρίσεων, μια σημαντική δωρεά προς το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, που υποστηρίζει όλους τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη. Ο Κόμβος, που βρίσκεται στο Χαλάνδρι, εντός των εγκαταστάσεων του Συντονιστικού Κέντρου Επιχειρήσεων της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, αποτελεί μια συνολική επένδυση της Lidl Ελλάς ύψους 400.000 ευρώ. Πρόκειται για μια αποθήκη έκτακτης ανάγκης, έτοιμης να ενεργοποιηθεί άμεσα σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών.

Όπως δήλωσε και ο Martin Brandenburger, CEO και Πρόεδρος Διοίκησης της Lidl Ελλάς: «Για εμάς, η βιώσιμη κοινωνική προσφορά σημαίνει να λειτουργούμε με προνοητικότητα. Με την ολοκλήρωση του Κόμβου Αντιμετώπισης Κρίσεων στο Χαλάνδρι, δημιουργούμε μια υποδομή που μπορεί να σώσει ζωές σε κάθε έκτακτη ανάγκη. Είναι η δέσμευσή μας προς τους ανθρώπους της Ελλάδας ότι θα είμαστε στο πλευρό τους στις πιο δύσκολες στιγμές.».

Με συνέπεια, μακροχρόνιες συνεργασίες και μετρήσιμο αντίκτυπο, η Lidl Ελλάς φροντίζει ώστε το καλό να βρίσκει τον δρόμο του και να επιστρέφει εκεί όπου έχει πραγματική σημασία: στην ίδια την κοινωνία.

Απολαύστε την ταινία εδώ.