Ο Αλ Πατσίνο μόλις έπαιξε στη χειρότερη ταινία της καριέρας του

Η ίδια η ταινία χρειάζεται... εξορκισμό λένε οι κριτικοί για το The Ritual με τον εξορκιστή Αλ Πατσίνο.

Η αληθινή ιστορία που ενέπνευσε τον Εξορκιστή», αυτό είναι το σλόγκαν της νέας ταινίας τρόμου The Ritual με πρωταγωνιστές τους Αλ Πατσίνο και Νταν Στίβενς που βγαίνει στους αμερικανικούς κινηματογράφους αυτή την Παρασκευή (στην Ελλάδα κάνει πρεμιέρα στις 12 Ιουνίου), αλλά αν το σκορ της στο Rotten Tomatoes είναι ενδεικτικό των πραγμάτων, φαίνεται ότι η ίδια η ταινία χρειάζεται... εξορκισμό!



Με ένα τραγικό σκορ 0%, το The Ritual κατακεραυνώνεται από τους κριτικούς για «φτηνή παραγωγή» και ότι δεν καταφέρνει «τίποτα σπουδαίο».



Για την ιστορία, το The Ritual είναι ένα ιστορικό, υπερφυσικό, ψυχολογικό θρίλερ που βασίζεται σε πραγματική ιστορία, με τον Αλ Πατσίνο να υποδύεται τον πατέρα Θεόφιλο Ράιζινγκερ ο οποίος έχει εμπειρία στους εξορκισμούς αλλά και ένα κάπως σκοτεινό παρελθόν. Η υπόθεση διαδραματίζεται στην Αϊόβα το 1928 και ακολουθεί τον 72ωρο εξορκισμό της Emma Schmidt σε μοναστήρι της περιοχής από δύο ιερείς που θέλουν να σώσουν την ψυχή της. Το συγκεκριμένο περιστατικό θεωρείται ο πιο τεκμηριωμένος εξορκισμός που καταγράφεται στις Ηνωμένες Πολιτείες.



{https://youtu.be/Y8zUTpO3JAo?si=LKB_SgPqR3I6yQph}

«Το Τhe Ritual είναι η χειρότερη ταινία του Αλ Πατσίνο σε ολόκληρη την καριέρα του»

«Αν αναρωτηθήκατε ποτέ πώς θα ήταν μια οδυνηρά βαρετή, γενική αφήγηση εξορκισμού γυρισμένη στο στυλ του The Office, το The Ritual είναι η απάντηση», λέει ο Joseph Robinson από την Fish Jelly Films. Ο Mark Hanson από το Slate Magazine σημειώνει ότι η ταινία είναι «ένα ιδιαίτερο είδος κόλασης», ενώ ο Jacob Oller από το AV Club προσθέτει: «Τελικά, το The Ritual μετατρέπεται απλώς σε μια κακή ταινία εξορκισμού που δεν καταφέρνει να βγάλει τον φτηνό τρόμο, παρά σε μια κακή ταινία εξορκισμού που δεν είναι σε θέση να εκπληρώσει τις πιο προσγειωμένες φιλοδοξίες της».



Ο Brian Orndorf από το Blu-ray.com λέει ότι «δεν υπάρχει κανένα σασπένς» στο The Ritual, το οποίο σημειώνει επίσης ότι είναι «φτηνά φτιαγμένο και δεν ενδιαφέρεται να δημιουργήσει έναν παράγοντα τρόμου, καθώς αναμασά σιγά-σιγά σκηνές από κλασικά υποείδη». Αυτό βέβαια είναι λίγο συνηθισμένο στον σύγχρονο κινηματογράφο με πολλές ταινίες εξορκισμού που προσπαθούν να φτάσουν την επιτυχία του Εξορκιστή, αλλά καταλήγουν να μην είναι τίποτα περισσότερο από φτηνές απομιμήσεις.



«Είναι οδυνηρό να το γράφω, αλλά το The Ritual θα καταγραφεί ως μία από τις χειρότερες ταινίες στην καριέρα τόσο του Αλ Πατσίνο όσο και του Νταν Στίβενς», λέει ο Shawn Van Horn από το Collider. Ο Giovanni Lago από το Next Best Picture παρομοιάζει την ταινία με βραστό στιφάδο και ως εμπειρία που δεν μπορείς να παρακολουθήσεις, ενώ ο Jack Martin από το Film Feeder προσθέτει πως «είναι λυπηρό, πραγματικά, καθώς το τρέιλερ έδειχνε τόσο πολλά υποσχόμενο, αλλά δυστυχώς «Δεν είναι τρομακτική, ούτε ενδιαφέρουσα με οποιονδήποτε τρόπο, αντίθετα είναι μια από τις πιο βαρετές ταινίες εξορκισμού εδώ και πολύ καιρό».



Αν θέλετε να υποβληθείτε σε 98 λεπτά εμφανούς κόλασης αυτό το Σαββατοκύριακο, μπορείτε να δείτε την ταινία The Ritual όταν βγει στις αίθουσες στις 6 Ιουνίου από την XYZ Films. Ωστόσο, σύμφωνα με τα σχόλια της κριτικού Billie Walker από το Little White Lies, να είστε προετοιμασμένοι για μια ταινία που «δεν καταφέρνει να τρομάξει, να διασκεδάσει ή να προσηλυτίσει».