Νέες ταινίες στα σινεμά: Το νέο Karate Kid, η Ballerina Άνα ντε Άρμας και ο Surfer Νίκολας Κέιτζ

O Ιούνιος ξεκινάει δυναμικά σε θερινά σινεμά και χειμερινές αίθουσες, φέρνοντας πέντε νέες ταινίες τρεις σε επανέκδοση. Από την Πέμπτη, 5 Ιουνίου βλέπουμε το «Ballerina», το νέο spinoff του John Wick, με την Άνα ντε Άρμας και τον Κιάνου Ριβς, το πολυαναμενόμενο νέο «Karate Kid» με τους Τζάκι Τσαν και Ραλφ Μάτσιο, τον Αργυρό Λέοντα της Βενετίας «Βερμίλιο: Η Νύφη του Βουνού» και την καλοκαιρινή ταινία δράσης με τον Νίκολας Κέιτζ σε ρόλο σέρφερ.

Ballerina

Λαμβάνοντας χώρα κατά τη διάρκεια των γεγονότων του John Wick: Chapter 3 – Parabellum, η ταινία ακολουθεί την Eve Macarro (Ana de Armas) που ξεκινά την εκπαίδευσή της στις παραδόσεις των εκτελεστών Ruska Roma.



{https://youtu.be/aSm2LdDX3D8?si=0QMp5IXMQpY54mz6}

Ο σκηνοθέτης και συν-σεναριογράφος των ταινιών Underworld και Underworld: Η Εξέλιξη, σκηνοθετεί την Ana de Armas (No time to die, Knives out, Blade Runner 2049) σε μία περιπέτεια βγαλμένη από τον κόσμο του John Wick. Με φόντο τον σκοτεινό, εκλεπτυσμένο κόσμο του σύμπαντος του John Wick, συναρπαστικές πολεμικές χορογραφίες και ένα cast που περιλαμβάνει τους Keanu Reeves και Ian McShane να επαναλαμβάνουν τους εμβληματικούς τους ρόλους, αλλά και τον Norman Reedus να έρχεται να συμπληρώσει, αυτό το γεμάτο δράση spin-off υπόσχεται να προσφέρει εκπληκτικές σεκάνς μάχης και ένταση.





Karate Kid: Θρύλοι (Karate Kid: Legends)

Στην ταινία «Karate Kid: Θρύλοι», το παιδί-θαύμα Li Fong (Ben Wang), μετά από μια οικογενειακή τραγωδία, ξεριζώνεται από το σπίτι του στο Πεκίνο και αναγκάζεται να μετακομίσει στη Νέα Υόρκη με τη μητέρα του.



Ο Li αγωνίζεται να αφήσει πίσω το παρελθόν του καθώς προσπαθεί να προσαρμοστεί στο νέο του σχολείο και παρόλο που δεν θέλει να παλεύει, οι μπελάδες φαίνεται να τον ακολουθούν παντού.



Όταν ένας νέος φίλος χρειαστεί τη βοήθειά του, ο Li θα συμμετάσχει σε έναν διαγωνισμό καράτε - αλλά οι ικανότητές του από μόνες τους δεν αρκούν.



Ο δάσκαλος κουνγκ φου του Li, ο κ. Han (Jackie Chan), επιστρατεύει τον «αυθεντικό» Karate Kid Daniel LaRusso (Ralph Macchio) για βοήθεια, και ο Li μαθαίνει έναν νέο τρόπο να μάχεται, ενώνοντας τα δυο στιλ τους σε ένα για την απόλυτη αναμέτρηση πολεμικών τεχνών.

{https://youtu.be/u-r_OzAEnUU?si=NzohtlqCEgvzEnBH}





The Surfer

Το ψυχολογικό θρίλερ του Λόρκαν Φίνεγκαν έκανε παγκόσμια πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Καννών, το 2024. Ένας άνδρας επιστρέφει στην ειδυλλιακή παραλία των παιδικών του χρόνων για να κάνει σερφ με το γιο του. Η επιθυμία του, όμως, να δαμάσει τα κύματα ανατρέπεται από μια ομάδα ντόπιων, το μότο των οποίων είναι «δεν ζεις εδώ, δεν σερφάρεις εδώ».



Ταπεινωμένος και θυμωμένος, ο άντρας παρασύρεται σε μια σύγκρουση που εντείνεται συνεχώς και, μαζί με τον αφόρητο καύσωνα του καλοκαιριού, τον ωθεί στα όριά του.



{https://youtu.be/ORzxySQDiEg?si=hi7SmWL_0yM1QFkz}

Τη σκηνοθεσία της ταινίας υπογράφει ο Λόρκαν Φίνεγκαν. Πρωταγωνιστούν : Νίκολας Κέιτζ, Τζούλιαν ΜακΜάχον, Νικ Κάσιμ, Μιράντα Τάπσελ.





Βερμίλιο: Η Νύφη του Βουνού (Vermiglio)

Σε ένα ορεινό χωριό της βόρειας Ιταλίας, λίγο μετά το τέλος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, ζει μια πολυμελής οικογένεια: Ο αυστηρός πατέρας και δάσκαλος, η μάνα που μοιράζει ακριβοδίκαια την αγκαλιά της σε όλα τα παιδιά, τα αγόρια και κορίτσια που μεταφράζουν το σύμπαν των μεγάλων το καθένα με τον δικό του τρόπο, η ενήλικη κόρη που ερωτεύεται έναν λιποτάκτη.

Γύρω τους, οι εποχές αλλάζουν και αφήνουν τα πανέμορφα αποτυπώματά τους στη φύση, οι κάτοικοι του χωριού έχουν τις δικές τους συνήθειες και τελετουργίες και οι ζωές των απλών ανθρώπων αντιμετωπίζουν στωικά όσα τους επιφυλάσσει η τύχη.

Ένας ολόκληρος χαμένος κόσμος αναβιώνει στο εξαίσιο φιλμ της Μάουρα Ντελπέρο, έναν περήφανο κινηματογραφικό απόγονο του ιταλικού νεορεαλισμού.



{https://youtu.be/DUlzkg2-SrM?si=qaeEoS9mhh_SNTqI}

Αργυρός Λέοντας - Μεγάλο Βραβείο της Επιτροπής στο Φεστιβάλ Βενετίας 2024 και υποψήφιο για Όσκαρ Καλύτερης Διεθνούς Ταινίας.





Μαθήματα από Έναν Πιγκουίνο (The Penguin Lessons)

Βασισμένη στο ομώνυμο, επιτυχημένο μυθιστόρημα του Τομ Μισέλ, η ταινία ακολουθεί την ιστορία ενός Άγγλου που ταξιδεύει μέχρι την Αργεντινή για να δουλέψει σε ένα σχολείο και η ζωή του οποίου αλλάζει ριζικά όταν γίνεται φίλος με έναν μικρό πιγκουίνο που θα του διδάξει τα σημαντικότερα μαθήματα της ζωής.

Οι υποψήφιοι για Όσκαρ Στιβ Κούγκαν (The Trip to Greece, Alan Partridge) και Τζόναθαν Πράις (The Two Popes) πρωταγωνιστούν στη νέα ταινία του επίσης υποψήφιου για Όσκαρ σκηνοθέτη, Πίτερ Κατάνεο (The Full Monty).



{https://youtu.be/PjkUgjWg07U?si=NR1hV0J8qjbxMR2W}

H ταινία έκανε πρεμιέρα στο Φεστιβάλ του Τορόντο. Βασισμένη σε πραγματική ιστορία.