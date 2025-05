Ο συγγραφέας του Game of Thrones ετοιμάζει ταινία κινουμένων σχεδίων με τον Ηρακλή

Ο Μάρτιν θα διασκευάσει στην οθόνη τον κλασικό μύθο των 12 άθλων του Ηρακλή.

Ο Τζορτζ Ρ.Ρ. Μάρτιν υπέγραψε με τη Lion Forge Entertainment για να διασκευάσει το βιβλίο του Χάουαρντ Γουόλντροπ «A Dozen Tough Jobs» σε ταινία animated, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες του The Hollywood Reporter και επιβεβαιώνει ο ίδιος ο συγγραφέας του Game of Thrones μέσω του blog του.

Ο Μάρτιν θα μεταφέρει στην οθόνη την κλασική ελληνική ιστορία των 12 άθλων του Ηρακλή. Συγκεκριμένα, το A Dozen Tough Jobs μεταφέρει τη μυθική ιστορία στο Μισισιπή της δεκαετίας του 1920, όπου ο Ηρακλής επαναπροσδιορίζεται ως ένας πρώην μεροκαματιάρης αγρότης που αγωνίζεται να ανακτήσει την ελευθερία του.

Παραγωγοί της ταινίας θα είναι επίσης ο Μάρτιν, ο CEO και ιδρυτής της Lion Forge Entertainment Ντέιβιντ Στιούαρτ II και η πρόεδρος και επικεφαλής δημιουργικού τμήματος της Lion Forge, Στέφανι Σπέρμπερ.

Το σενάριο υπογράφει ο Τζο Ρ. Λανσντέιλ (Bubba Ho-Tep, Hap & Leonard). Πίσω από το πρότζεκτ βρίσκεται το γαλλικό στούντιο κινουμένων σχεδίων Blue Spirit, το βραβευμένο με Emmy στούντιο πίσω από το Blue Eye Samurai του Netflix.

«Αν κάποιος καταλαβαίνει τη δύναμη των επικών ιστοριών και των εκτεταμένων franchise, αυτός είναι ο Τζορτζ Ρ.Ρ. Μάρτιν», δήλωσε ο Ντέιβιντ Στιούαρτ II. «Με το A Dozen Tough Jobs, επαναπροσδιορίζουμε έναν διαχρονικό θρύλο μέσα από φρέσκο και πιο σύγχρονο πρίσμα. Δεν πρόκειται απλώς για μια αναδιήγηση - είναι μια πρωτοποριακή εκδοχή, που δεν μοιάζει με οτιδήποτε άλλο έχουν δει οι θεατές στο παρελθόν, εδράζεται στην ιστορία, αλλά ωθεί τον μύθο σε αχαρτογράφητα εδάφη».

«Ανυπομονούμε να συνεργαστούμε με την Blue Spirit, έναν από τους καλύτερους οίκους κινουμένων σχεδίων που εργάζονται στον τομέα σήμερα», δήλωσε η Σπέρμπερ. «Η τέχνη τους θα ζωντανέψει τον κόσμο του βαθύ Αμερικανικού Νότου του 1920 με τρόπο που θα κάνει το κοινό να σηκωθεί και να προσέξει, όπως ακριβώς έγινε και με το Blue Eye Samurai».

Ο Μάρτιν είναι γνωστός για τη σειρά μυθιστορημάτων φαντασίας A Song of Ice and Fire, η οποία μεταφέρθηκε στην παγκοσμίως διάσημη σειρά του HBO Game of Thrones.



Αξίζει να αναφερθεί ότι ο Γουόλντροπ υπήρξε καλός φίλος του Μάρτιν. Ήταν ένας καταξιωμένος συγγραφέας διηγημάτων και νικητής του βραβείου Nebula των συγγραφέων επιστημονικής φαντασίας της Αμερικής, καθώς και του Παγκόσμιου Βραβείου Φαντασίας.