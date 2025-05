Ντάνιελ Κρεγκ και Κίλιαν Μέρφι μαζί σε νέα ταινία

Οι δύο διάσημοι ηθοποιοί βρίσκονται σε προχωρημένες συζητήσεις για να συμπρωταγωνιστήσουν σε νέα ταινία.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Deadline, ο Κίλιαν Μέρφι και ο Ντάνιελ Κρεγκ βρίσκονται σε προχωρημένες συζητήσεις για να αναλάβουν τους πρωταγωνιστικούς ρόλους στην επόμενη ταινία του Ντάμιεν Σαζέλ.

Ο βραβευμένος με Όσκαρ σκηνοθέτης, ετοιμάζεται για το επόμενο μεγάλο του στοίχημα που φαίνεται να είναι, ένα άτιτλο σκοτεινό δράμα με φόντο το σκληρό περιβάλλον μιας φυλακής!

Αν πέσουν οι υπογραφές, η παραγωγή αναμένεται να ξεκινήσει αργότερα μέσα στη χρονιά. Ο Σαζέλ είχε σταθμίσει διάφορα πρότζεκτ τους τελευταίους μήνες, συμπεριλαμβανομένης μιας βιογραφικής ταινίας για τον Έβελ Κνίβελ με τον Λεονάρντο Ντι Κάπριο να είναι υποψήφιος για τον πρωταγωνιστικό ρόλο. Καθώς η Paramount Pictures δεν μπόρεσε να κλείσει συμφωνία με τον ηθοποιό, ο Σαζέλ στράφηκε στο συγκεκριμένο δράμα για το οποίο υπογράφει και το σενάριο ενώ θα έχει και ρόλο παραγωγού μαζί με την ηθοποιό και σύζυγό του Ολίβια Χάμιλτον για λογαριασμό της εταιρείας τους, Wild Chickens Productions.

Ο βραβευμένος με Όσκαρ Κίλιαν Μέρφι, πρόσφατα ολοκλήρωσε τα γυρίσματα της ταινίας «Peaky Blinders: The Immortal Man» για το Netflix, ενώ απέσπασε διθυραμβικές κριτικές και για την εμφάνισή του στην ταινία «Small Things Like These».



Ο Ντάνιελ Κρεγκ από την άλλη, μετά την ερμηνεία του στο «Queer» της A24, η οποία του χάρισε μία υποψηφιότητα για Χρυσή Σφαίρα θα επαναλάβει τον ρόλο του ως Benoit Blanc στην επερχόμενη συνέχεια του «Knives Out», η οποία θα προβληθεί αργότερα φέτος στο Netflix.