Αυτές είναι οι σειρές που είδαν περισσότερο οι Έλληνες στο Netflix

Ποια σειρά τερματίζει στην πρώτη θέση του ελληνικού Netflix την εβδομάδα 21-27 Απριλίου 2025.

To The Glass Dome (Γυάλινος Θόλος), το νέο σκανδιναβικό sleeper hit του Netflix,η τελευταία σεζόν του You και ο νέος, έβδομος κύκλος του Black Mirror, είναι οι τρεις σειρές που έχουν κάνει τους έλληνες θεατές να κολλήσουν.



Η μίνι αστυνομική σειρά της Camilla Läckberg -Σουηδή συγγραφέας αστυνομικών μπεστ σέλερ- συνεχίζει να βρίσκεται στην πρώτη θέση του Τοp 10 σε εννέα χώρες, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, ξεπερνώντας την πέμπτη σεζόν του You που ακολουθεί στη δεύτερη θέση και την έβδομη σεζόν του Black Mirror που συμπληρώνει την τριάδα, για την εβδομάδα 21-27 Απριλίου 2025.



{https://youtu.be/s4Pg5xhcYy4?si=cXOxgs-XYx0gumzI}



Το Scandi-Noir θρίλερ κυκλοφόρησε στο Netflix στις 15 Απριλίου, διαδραματίζεται στη Σουηδία και επικεντρώνεται σε μια εγκληματολόγο ονόματι Λέιλα, την οποία υποδύεται η Léonie Vincent. Όταν η κόρη της φίλης της εξαφανίζεται, η εγκληματολόγος Λέιλα συμμετέχει στην έρευνα κι αντιμετωπίζει το τραύμα που τη στοιχειώνει από τότε που την απήγαγαν ως παιδί και την κρατούσαν παγιδευμένη σε έναν γυάλινο θόλο.



Το βρετανικό χιτ Adolescence συνεχίζει την πορεία του στο ελληνικό Top10, τερματίζοντας στην έκτη θέση της λίστας.









Οι 10 σειρές που είδαν περισσότερο οι έλληνες θεατές στο Netflix, την εβδομάδα 21-27 Απριλίου