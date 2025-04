Εθνική Πινακοθήκη: Στις 5 Μαΐου επιστρέφουν τα βανδαλισμένα έργα - Επιστημονική ημερίδα για την ελευθερία της Τέχνης

Δείτε το πρόγραμμα της Εθνικής Πινακοθήκης για τον Μάιο.

Η Εθνική Πινακοθήκη ανακοινώνει ένα πλούσιο πρόγραμμα για το Μάιο, με εκθέσεις στο Κεντρικό Κτήριο και στα Παραρτήματα, φιλοξενία έργων ΕΠΜΑΣ σε εκθέσεις εκτός Ελλάδας, εκπαιδευτικά προγράμματα, ξεναγήσης και συναυλία

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της Εθνικής Πινακοθήκης, στις 5 Μαΐου, θα έχουν επανατοποθετηθεί στην έκθεση Η Σαγήνη του Αλλόκοτου, τα βανδαλισμένα έργα του Χριστόφορου Κατσαδιώτη.



Παράλληλα, στον απόηχο των πρόσφατων γεγονότων που σχετίζονται με την έκθεση Η Σαγήνη του Αλλόκοτου, τα οποία προκάλεσαν έντονες δημόσιες αντιπαραθέσεις, και με την πρόθεση να συμβάλει η Εθνική Πινακοθήκη στην καλλιέργεια ενός ήπιου και επιστημονικά τεκμηριωμένου δημόσιου διαλόγου, διοργανώνεται επιστημονική Συνάντηση με τίτλο Η ελευθερία της τέχνης: Δεδομένα και προκλήσεις. Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί στις 6 Μαΐου 2025, στις 12:30, στο Αμφιθέατρο «Ίδρυμα Ωνάση».

Εθνική Πινακοθήκη - Κεντρικό Κτήριο

Παναγιώτης Τέτσης - Η εμμονή του βλέμματος



Συνεχίζεται και τον Μάιο η μεγάλη αναδρομική έκθεση με αφορμή την επέτειο των 100 χρόνων από τη γέννηση του Παναγιώτη Τέτση. Ο Π. Τέτσης, ζωγράφος, χαράκτης, δάσκαλος, ακαδημαϊκός, ο οποίος είχε διατελέσει Πρόεδρος της Καλλιτεχνικής Επιτροπής και Πρόεδρος του Δ.Σ. της Εθνικής Πινακοθήκης, υπήρξε ένας από τους σπουδαιότερους καλλιτέχνες που με το έργο και τη διδασκαλία τους διαμόρφωσαν την ελληνική μεταπολεμική ζωγραφική.



Στόχος της έκθεσης, που γνωρίζει μεγάλη επισκεψιμότητα από την πρώτη κιόλας ημέρα, είναι όχι μόνο να παρουσιάσει την καλλιτεχνική πορεία του δημιουργού αλλά και να εστιάσει στην ιδιαίτερη «ματιά» με την οποία, δίνοντας έμφαση στο φως και το χρώμα, πραγματεύεται τα θέματά του.

Ξεναγήσεις από την επιμελήτρια της έκθεσης: Σάββατο 3 & 10 Μαΐου στις 12:00, Τετάρτη 14 Μαΐου στις 18:00 (Δεν απαιτείται κράτηση θέσης)

Χώρος: Κεντρικό Κτήριο ΕΠΜΑΣ, Σημείο συνάντησης: Είσοδος της έκθεσης ( -2 )

Επιμέλεια: Έφη Αγαθονίκου

Διάρκεια: Απρίλιος – Οκτώβριος 2025

Francisco Goya, Los Caprichos - Μόνιμη Συλλογή



Επισκεφτείτε και αυτόν το μήνα την έκθεση Los Caprichos, στην οποία παρουσιάζεται η ομώνυμη σειρά 80 χαρακτικών του Francisco Goya από τις συλλογές της Εθνικής Πινακοθήκης, ένα έργο-ορόσημο στην καλλιτεχνική του εξέλιξη.



Τα πρωτότυπα χαρακτικά έργα συνοδεύονται από φωτογραφίες όσων προπαρασκευαστικών σχεδίων διασώζονται, τα οποία στην πλειονότητά τους προέρχονται από το Μουσείο του Prado. Η σύνδεση των χαρακτικών με τα προπαρασκευαστικά τους σχέδια είναι σημαντική καθώς η εξέταση αυτών των σχεδίων μάς αποκαλύπτει συχνά μια νοηματοδότηση που ο Goya έχει τελικά επιλέξει να αποσιωπήσει στην τελική εκδοχή του αντίστοιχου Capricho, κρατώντας ίσως μόνο έναν ελλειπτικό τίτλο.

Ξεναγήσεις από την επιμελήτρια της έκθεσης: Σάββατο 10 Μαΐου στις 16:00, Κυριακή 25 Μαΐου στις 16:00 & Τετάρτη 28 Μαΐου στις 18:00

Χώρος: Κεντρικό Κτήριο ΕΠΜΑΣ, Σημείο συνάντησης: Είσοδος της έκθεσης ( -2 )

Κρατήσεις: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Μέγιστος αριθμός ατόμων: 15 άτομα

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας

Επιμέλεια : Κατερίνα Ταβαντζή

Διάρκεια: Ιανουάριος – Σεπτέμβριος 2025





Η Σαγήνη του Αλλόκοτου – Ενδιάμεσος Χώρος

Ένα θεματικό αφιέρωμα στην ελληνική Τέχνη

Στον Ενδιάμεσο Χώρο παρουσιάζεται το θεματικό αφιέρωμα στην ελληνική τέχνη με τίτλο Η Σαγήνη του Αλλόκοτου παράλληλα με την έκθεση των 80 χαρακτικών της σειράς Los Caprichos. Στην ομαδική αυτή έκθεση περιλαμβάνονται έργα δέκα καλλιτεχνών που από διαφορετικές αφετηρίες εναγκαλίζονται και εικονίζουν το αλλόκοτο, το υβριδικό, και το γκροτέσκο.

Καλλιτέχνες: Άγγελος Αντωνόπουλος, Γιάννης Γαΐτης, Σίλεια Δασκοπούλου, Μαριάννα Ιγνατάκη, Διονύσης Καβαλλιεράτος, Χριστόφορος Κατσαδιώτης, Τάσος Μαντζαβίνος, Μαλβίνα Παναγιωτίδη, Άγγελος Παπαδημητρίου, Φίλιππος Τσιτσόπουλος

Ξενάγηση από τη Διευθύντρια της ΕΠΜΑΣ: Τετάρτη 7 Μαίου, 18:00

Χώρος: Κεντρικό Κτήριο ΕΠΜΑΣ – Ενδιάμεσος Χώρος

Διάρκεια: Ιανουάριος – Σεπτέμβριος 2025

Επιμέλεια: Συραγώ Τσιάρα

Επιστημονική ημερίδα

Η ελευθερία της τέχνης: Δεδομένα και προκλήσεις

Στον απόηχο των πρόσφατων γεγονότων που σχετίζονται με την έκθεση Η σαγήνη του αλλόκοτου, τα οποία προκάλεσαν έντονες δημόσιες αντιπαραθέσεις, και με την πρόθεση να συμβάλουμε στην καλλιέργεια ενός ήπιου και επιστημονικά τεκμηριωμένου δημόσιου διαλόγου, η Εθνική Πινακοθήκη – Μουσείο Αλεξάνδρου Σούτσου διοργανώνει επιστημονική Συνάντηση με τίτλο Η ελευθερία της τέχνης: Δεδομένα και προκλήσεις. Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί στις 6 Μαΐου 2025, στις 12:30, στο Αμφιθέατρο «Ίδρυμα Ωνάση», ενώ την προηγούμενη ημέρα, στις 5 Μαΐου, θα έχουν επανατοποθετηθεί στην έκθεση τα έργα του Χριστόφορου Κατσαδιώτη.

Στην ημερίδα συμμετέχουν ειδικοί επιστήμονες, νομικοί, ιστορικοί της τέχνης, διευθυντές πολιτιστικών οργανισμών, θεολόγοι. Κατά τη διάρκεια της ημερίδας θα τεθούν προς συζήτηση οι κάτωθι προβληματισμοί:

Υπόκειται σε περιορισμούς η ελευθερία της τέχνης; Ποια είναι τα αδιάσειστα δεδομένα μιας ευνομούμενης πολιτείας πάνω στο ζήτημα;



Τι συμβαίνει όταν το δικαίωμα της ελεύθερης καλλιτεχνικής έκφρασης συγκρούεται με τις πεποιθήσεις ή το θρησκευτικό συναίσθημα των πολιτών; Το «ιερό» και το «βέβηλο» είναι απόλυτα διακριτές περιοχές;



Φαινόμενα λογοκρισίας και βανδαλισμού παρατηρούνται μόνο στην εποχή μας ή έχουν παρελθόν; Αφορούν αποκλειστικά στη χώρα μας ή συμβαίνουν και αλλού; Ποιος είναι ο ρόλος των πολιτιστικών οργανισμών σε σχέση με τη διαφύλαξη της καλλιτεχνικής ελευθερίας; Ποιες προκλήσεις διαφαίνονται για το παρόν και το μέλλον;



Με ποια κριτήρια εκτίθενται έργα τέχνης στην Εθνική Πινακοθήκη;

Ημερομηνία: Τρίτη 6 Μαΐου, 12:30

Χώρος: Αμφιθέατρο “Ίδρυμα Ωνάση”, Εθνική Πινακοθήκη – Μουσείο Αλεξάνδρου Σούτσου







Δανεισμός έργων από τις συλλογές της Εθνικής Πινακοθήκης για την έκθεση Painted Gold. El Greco and the Art between Crete and Venice που πραγματοποιείται στη Βενετία

Η Εθνική Πινακοθήκη συμμετέχει στην έκθεση Painted Gold. El Greco and the Art between Crete and Venice, η οποία παρουσιάζεται από τις 30 Απριλίου έως και τις 29 Σεπτεμβρίου στο Παλάτι των Δόγηδων, στη Βενετία, δανείζοντας δύο σημαντικά έργα: τον Άγιο Πέτρο, του Δομήνικου Θεοτοκόπουλου (Ελ Γκρέκο) και την Προσκύνηση των ποιμένων του Στέφανου Τζαγκαρόλα.



Η έκθεση, με αφορμή το ζωγραφισμένο χρυσάφι, που κάνει τις εικόνες να λάμπουν με πνευματικό φως, παρουσιάζει τη μακρά ιστορία έντονων εικαστικών σχέσεων ανάμεσα στη Βενετία και την Κρήτη, ή Κάντια όπως ήταν γνωστή από τον 13ο αιώνα. Η σχέση Βενετίας και Κρήτης παρέμεινε αδιάρρηκτη από τη χρυσή εποχή της βενετικής Αναγέννησης, τον 15ο και 16ο αιώνα, έως και τις αρχές του 19ου αιώνα.

Οι επτά ενότητες της έκθεσης παρουσιάζουν χρονολογικά αυτή τη μοναδική εικαστική διαδρομή, με κεντρική μορφή της συναρπαστικής αφήγησης τον Δομήνικο Θεοτοκόπουλο ή Ελ Γκρέκο (1541–1614), ο οποίος γεννήθηκε στην Κρήτη και μετέβη στη Βενετία γύρω στο 1567.



Η έκθεση υπογραμμίζει τη δέσμευση για διεθνή συνεργασία μεταξύ του Ιδρύματος MUVE, και άλλων σημαντικών μουσείων και συλλογών – δημόσιων και ιδιωτικών – στην Ελλάδα, την Ιταλία και την Ευρώπη.

Διάρκεια έκθεσης: 30 Απριλίου - 29 Σεπτεμβρίου

Επιμέλεια: Chiara Squarcina, Κατερίνα Δελλαπόρτα, Andrea Bellieni





Συνεργασία ΕΠΜΑΣ με Κρατική Ορχήστρα Αθηνών

Μουσικοί Περίπατοι, The String Theory

Ο κύκλος συναυλιών μουσικής δωματίου Μουσικοί Περίπατοι της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών επισκέπτεται για πρώτη φορά την Εθνική Πινακοθήκη εγκαινιάζοντας μια νέα εξαιρετική συνεργασία. Στη συναυλία εμφανίζεται το σύνολο εγχόρδων Athens Classical Players, το οποίο αποτελείται από μουσικούς της Ορχήστρας, που δημιουργήθηκε το 2020 και έκτοτε δραστηριοποιείται εντός και εκτός Αθήνας, με το ευρύ του ρεπερτόριο να εκτείνεται από τους κλασικούς έως και τον 20ό αιώνα.



Το πρόγραμμα της φετινής του συναυλίας με την πρωτότυπη ιδέα της Θεωρίας των Χορδών προτείνει μια αντίστοιχα μεγάλη διαδρομή, από τη φυσικότητα και τη χαρά του Χάιντν και τον αθώο λυρισμό του Γκριγκ, μέχρι και τον δραματικό ρομαντισμό του Βολφ και του Γιάνατσεκ.

Ημερομηνία: Δευτέρα 5 Μαΐου, 16.30 Ξενάγηση στο Μουσείο, 18.00 Συναυλία

Εκπαιδευτικά Προγράμματα για οικογένειες - Κεντρικό Κτήριο

Το λιβάδι που ανθίζει



Μέσα από την περιήγηση στη νέα περιοδική έκθεση της Εθνικής Πινακοθήκης Παναγιώτης Τέτσης Η εμμονή του βλέμματος το παιδικό εργαστήριο της ΕΠΜΑΣ προσκαλεί το κοινό σε μια συνεργατική ζωγραφική εμπειρία. Αντλώντας έμπνευση από την τολμηρή χρήση του χρώματος, όπως αυτή αποτυπώνεται στα πολύχρωμα ανθοδοχεία και τους καταπράσινους κήπους που απεικονίζει ο καλλιτέχνης, μεταφερόμαστε στον κήπο της Εθνικής Πινακοθήκης, όπου μικροί και μεγάλοι θα έχουν τη δυνατότητα να φτιάξουν τις δικές τους συνθέσεις, με σκοπό την από κοινού δημιουργία ενός έργου μεγάλων διαστάσεων, που να θυμίζει ανθισμένο λιβάδι.

Ημερομηνία: Σάββατο, 3 Μαΐου, Ώρα: 12:00

Χώρος: Κεντρικό Κτήριο ΕΠΜΑΣ – Μόνιμη Συλλογή

Σχεδίαση & Διεξαγωγή: Χριστίνα Μπότσου, μουσειοπαιδαγωγός ΕΠΜΑΣ

Κρατήσεις: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Κόστος Προγράμματος: 8€

Ηλικίες: 4- 8 ετών

Διεθνής Ημέρας Μουσείων | Μουσεία και Κοινωνίες σε Διαρκή Αλλαγή

Συμβούλιο Νέων



Τα Συμβούλια Νέων (Youth Councils) αποτελούν έναν σημαντικό ευρωπαϊκό θεσμό που δίνει φωνή στους νέους και στις νέες, εκπροσωπώντας τις απόψεις τους στη διαδικασία λήψης αποφάσεων σε τοπικό επίπεδο. Με αφορμή τον εορτασμό της Διεθνούς Ημέρας Μουσείων του Διεθνούς Συμβουλίου Μουσείων (ICOM) με τίτλο Μουσεία και Κοινωνίες σε Διαρκή Αλλαγή και τη θεματική Δύναμη των Νέων, η Εθνική Πινακοθήκη σχηματίζει για μερικές ώρες τα δικά της συμβούλια νέων, προσφέροντας σε εφήβους 13-17 ετών και νέους 18-25 ετών την ευκαιρία να οραματιστούν τη δική τους Εθνική Πινακοθήκη. Μέσα από μία ξενάγηση στις συλλογές του Μουσείου, οι ομάδες θα κληθούν να σχεδιάσουν και να προτείνουν πολιτιστικές δράσεις, αλλά και να συνθέσουν απαντήσεις σε μια σειρά από σενάρια μουσειολογικού σχεδιασμού που αφορούν την προσβασιμότητα, τον ψηφιακό μετασχηματισμό και τη βιωσιμότητα των μουσείων του μέλλοντος.

Ημερομηνία: Κυριακή 18 Μαΐου, Ώρα: 12:00 για ηλικίες 13-18 ετών & 14:00 για ηλικίες 18-25 ετών

Σχεδίαση & Διεξαγωγή: Χριστίνα Μπότσου, μουσειοπαιδαγωγός ΕΠΜΑΣ

Κρατήσεις: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. Κόστος Προγράμματος: 8€

Ηλικίες: 8 -12 ετών

Ξεναγήσεις για το κοινό - Κεντρικό Κτήριο

Το πορτραίτο - η αποτύπωση του προσώπου - η ιστορία της ελληνικής ζωγραφικής μέσα από τα πρόσωπα αυτών που την έζησαν

Σε αυτή την ξενάγηση θα δούμε τις διαφορετικές ανάγκες καλλιτεχνών και προσώπων της ιστορίας να κρατήσουν ζωντανή τη μορφή τους μέσα στους αιώνες. Αφετηρία θα είναι οι ασκητικές και τρεμάμενες μορφές των Αγίων σε έργα του τέλους του 16ου αιώνα και θα προσπαθήσουμε να φτάσουμε όσο πιο κοντά στο σήμερα μέσα από πρόσωπα και πορτραίτα ανθρώπων δουλεμένα με καινούργια υλικά και τεχνικές που προσπαθούν να προσθέσουν κάτι νέο στη μακρά παράδοση της ζωγραφικής του πορτραίτου και της προσωπογραφίας.

Ημερομηνία: Σάββατο 10 Μαΐου, Ώρα: 12:00

Χώρος: Κεντρικό Κτήριο ΕΠΜΑΣ – Μόνιμη Συλλογή

Σχεδίαση & Διεξαγωγή: Μαρίνα Τομαζάνη, Ιστορικός τέχνης & Επιμελήτρια ΕΠΜΑΣ

Κρατήσεις: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.









Ανακαλύπτοντας τον τρίτο όροφο των μόνιμων συλλογών

Σε συνέχεια του κύκλου των θεματικών ξεναγήσεων του μουσείου πραγματοποιείται νέα ξενάγηση τον Μάιο, στον τρίτο όροφο των μόνιμων συλλογών.

Δείτε περισσότερα πατώντας πάνω στον τίτλο της έκθεσης

Ημερομηνία: Σάββατο 17 Μαΐου, Ώρα: 12:00

Χώρος: Κεντρικό Κτήριο ΕΠΜΑΣ – Μόνιμη Συλλογή

Σχεδίαση & Διεξαγωγή: Μαρίνα Τομαζάνη Ιστορικός τέχνης & Επιμελήτρια ΕΠΜΑΣ

Κρατήσεις: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

ΙΣΕΤ

Η ΕΠΜΑΣ υποδέχεται την ARTWORKS στο Ινστιτούτο Σύγχρονης Ελληνικής Τέχνης (ΙΣΕΤ)



Μέσα από μια νέα «συν-κατοίκηση» που υλοποιείται σε συνεργασία με την Εθνική Πινακοθήκη – Μουσείο Αλεξάνδρου Σούτσου (ΕΠΜΑΣ), το Ινστιτούτο Σύγχρονης Ελληνικής Τέχνης (ΙΣΕΤ) και η ARTWORKS ενώνουν τις δυνάμεις τους για να ενισχύσουν την έρευνα, την τεκμηρίωση και την ανάδειξη της σύγχρονης ελληνικής τέχνης. Στόχος είναι η ενεργή αξιοποίηση του αρχειακού υλικού, η διοργάνωση εκθέσεων, εκδηλώσεων και ομιλιών, καθώς και η εξωστρέφεια, ώστε να δοθεί νέα ώθηση στην εγχώρια εικαστική σκηνή.

Ο άξονας της «συν-κατοίκησης» ΙΣΕΤ – ΑRTWORKS



Η συνύπαρξη του ΙΣΕΤ και της ARTWORKS αποτελεί μια ουσιαστική πρωτοβουλία για την περαιτέρω προώθηση και εξέλιξη της σύγχρονης ελληνικής εικαστικής σκηνής. Μέσα από τη συστηματική έρευνα, την ανάδειξη της πολύτιμης αρχειακής παρακαταθήκης και τη δημιουργία χώρου για ανερχόμενους αλλά και πιο αναγνωρισμένους δημιουργούς, οι δύο φορείς επιδιώκουν να διαμορφώσουν ένα ανοιχτό, δημιουργικό και συμμετοχικό καλλιτεχνικό πεδίο.

Κύριος υποστηρικτής της ARTWORKS παραμένει το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) ενισχύοντας ενεργά ολόκληρο το εύρος της δράσης της.

Εθνική Γλυπτοθήκη

Ξενάγηση στη μόνιμη έκθεση



Στην Εθνική Γλυπτοθήκη παρουσιάζεται η έκθεση της μόνιμης συλλογής Νεοελληνικής Γλυπτικής, που αποτυπώνει την αρχή και την εξέλιξή της από τον 19ο έως τις αρχές του 21ου αιώνα. Η Εθνική Γλυπτοθήκη είναι ανοιχτή για το κοινό και τα σχολεία καθημερινά (εκτός Τρίτης) από τις 9.00 έως τις 16.00, ενώ δύο φορές την εβδομάδα, υπάρχει η δυνατότητα ξενάγησης για σχολεία.

Το κοινό μπορεί, επίσης, να γνωρίσει τη μόνιμη έκθεση μέσα από τις ξεναγήσεις που πραγματοποιούνται κάθε μήνα από την επιμελήτρια της συλλογής, Τώνια Γιαννουδάκη.

Ημερομηνία επόμενης ξενάγησης: Τετάρτη, 14 Μαΐου, Ώρα: 18:00

Σχεδίαση & διεξαγωγή: Τώνια Γιαννουδάκη, επιμελήτρια της συλλογής Νεοελληνικής και Ευρωπαϊκής Γλυπτικής

Παράρτημα ΕΠΜΑΣ - Ναύπλιο

«Ελευθερία»

Αναδρομική έκθεση της Μαρίας Φιλοπούλου

Στο παράρτημα Ναυπλίου της Εθνικής Πινακοθήκης-Μουσείου Αλεξάνδρου Σούτσου διοργανώνεται έκθεση αφιερωμένη στο ζωγραφικό έργο της Μαρίας Φιλοπούλου με τίτλο Ελευθερία, στην αίθουσα περιοδικών εκθέσεων του Μουσείου.



Η Μαρία Φιλοπούλου, μέσα από δεκαπέντε ζωγραφικά έργα και δύο γλυπτά, εκφράζει μια βαθιά εσωτερική ανάγκη δημιουργίας, ζωγραφίζοντας παραστατικούς βιωμένους τόπους κάτω από αίθριους ουρανούς και μεσογειακούς ήλιους, υμνώντας την ανθρώπινη ύπαρξη και συνθέτοντας το όλον της φύσης, λουσμένο στο φως και στον ρυθμό.

Η ζωγράφος, μετά την επιστροφή της από τις σπουδές της στην École Nationale Supériere des Beaux-Arts στο Παρίσι(1984-1988), με δάσκαλο τον Leonardo Cremonini, ξεκίνησε να ζωγραφίζει εκ του φυσικού εσωτερικά χώρων κλείνοντας μέσα σε γεωμετρικές φόρμες τις αναζητήσεις μιας ελεύθερης ζωγραφικής, μιας ζωγραφικής που γεννιέται και εξελίσσεται μέσα από «τις στοιχειώδεις δομές της απεικονιστικής σημασίας». Ακολουθούν τοπία που αποτελούν πρόφαση για ζωγραφική πράξη και μέσο διερεύνησης της σχέσης της με το φυσικό περιβάλλον μέχρι η θάλασσα και το ζωοποιό νερό να αποτελέσουν αντικείμενο παρατήρησης και μελέτης τις τελευταίες δύο δεκαετίες.



Παράκτιες οικείες τοποθεσίες, επιβάτες καταστρωμάτων, κολυμβητές μέσα και έξω από το νερό σε θάλασσες, φυσικές δεξαμενές, πρωταγωνιστούν στα έργα της, μεταφέροντας στον θεατή σύγχρονα βιώματα και αντανακλώντας συναισθηματικές καταστάσεις και στιγμιαίες εντυπώσεις της φύσης, απηχήσεις της γαλλικής τοπιογραφίας και των κινημάτων του Μοντερνισμού.

Το σύνολο των έργων της έκθεσης καταδεικνύει πως η φύση για τη ζωγράφο είναι ένα περιβάλλον διαβίωσης το οποίο αναπαριστά, παρατηρώντας προσεκτικά τις οπτικές εντυπώσεις και τις χρωματικές αρμονίες που προκαλεί η φύση, και προσκαλεί το βλέμμα μας να αναστοχαστούμε βιωματικά την επαφή μας με το φυσικό περιβάλλον, ένα περιβάλλον που αλλάζει και αφορά την άμεση ή έμμεση επαφή μας με αυτό.

Εγκαίνια: Σάββατο 24 Μαΐου, ώρα: 20.00

Διάρκεια έκθεσης: 24 Μαΐου - 30 Οκτωβρίου

Επιμέλεια έκθεσης: Λαμπρινή Καρακούρτη-Ορφανοπούλου





Παράρτημα ΕΠΜΑΣ – Μουσείο Χρήστου Καπράλου

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα



Τον Μάιο το Μουσείο Χρήστου Καπράλου στην Αίγινα υποδέχεται τους μαθητές με το εκπαιδευτικό πρόγραμμα: «Αναζητώντας τη μορφή της Μάνας», του οποίου το περιεχόμενο και οι δραστηριότητες προσαρμόζονται ανάλογα με τη σχολική βαθμίδα και τάξη, με βασικό άξονα τη διαδραστικότητα.

Διαβάστε περισσότερα εδώ

Ημέρες Διεξαγωγής: Τετάρτη έως Παρασκευή

Σχεδίαση & Υλοποίηση: Αρετή Πηγιαδίτη, Ιστορικός της Τέχνης - Υπεύθυνη Παραρτήματος Αίγινας της ΕΠΜΑΣ - Μουσείου Χρήστου Καπράλου

Κρατήσεις: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.