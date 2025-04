«28 Years Later»: Το νέο τρέιλερ μόλις κυκλοφόρησε και είναι ανατριχιαστικό

Η ταινία θα κυκλοφορήσει στους κινηματογράφους στις 20 Ιουνίου.

H Sony Pictures αποκάλυψε το δεύτερο τρέιλερ για το πολυαναμενόμενο θρίλερ τρόμου με ζόμπι του Ντάνι Μπόιλ, «28 Years Later».

Η ιστορία τοποθετείται σε ένα μετα-αποκαλυπτικό Ηνωμένο Βασίλειο που μαστίζεται από τους μολυσμένους απέθαντους. Ο σεναριογράφος Άλεξ Γκάρλαντ (Civil War) συνεργάζεται με τον βραβευμένο με Όσκαρ Μπόιλ, για την πρώτη από τις δύο συνέχειες.



Στην επίσημη σύνοψη αναφέρεται: «Έχουν περάσει σχεδόν τρεις δεκαετίες από τότε που ο ιός της λύσσας ξέφυγε από ένα εργαστήριο βιολογικών όπλων και τώρα, ακόμα σε μια ανελέητα επιβαλλόμενη καραντίνα, κάποιοι έχουν βρει τρόπους να επιβιώσουν ανάμεσα στους μολυσμένους. Μια τέτοια ομάδα επιζώντων ζει σε ένα μικρό νησί που συνδέεται με την ηπειρωτική χώρα με μια μοναδική, βαριά οχυρομένη, γέφυρα. Όταν ένας από την ομάδα φεύγει από το νησί για μια αποστολή στη σκοτεινή καρδιά της ενδοχώρας, ανακαλύπτει μυστικά, θαύματα και φρίκη που έχουν μεταλλάξει όχι μόνο τους μολυσμένους, αλλά και άλλους επιζώντες».

Στην επερχόμενη ταινία πρωταγωνιστούν οι Τζόντι Κόμερ, Άαρον Τέιλορ-Τζόνσον, Τζακ Ο'Κόνελ, Άλφι Γουίλιαμς και Ρέιφ Φάινς.



Η ταινία αναμένεται να κυκλοφορήσει στους κινηματογράφους στις 20 Ιουνίου.

Σημειώνεται ότι ο Κίλιαν Μέρφι είναι εκτελεστικός παραγωγός των νέων ταινιών. Όσο για το αν πρόκειται να εμφανιστεί στις ταινίες, ο Μπόιλ λέει ότι οι φαν θα πρέπει να κάνουν υπομονή για να δουν τον αρχικό πρωταγωνιστή του 28 Days Later, στη νέα τριλογία: «Όπως όλα τα καλά πράγματα στη ζωή, ίσως χρειαστεί να περιμένετε λίγο καιρό για να κάνει την εμφάνισή του». Επίσης, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Sony Pictures, ο χαρακτήρας του Μέρφι πρόκειται να επιστρέψει «με έναν εκπληκτικό τρόπο και με έναν τρόπο που αναπτύσσεται».



Το 28 Years Later θα αποτελέσει την αρχή μιας νέας τριλογίας. Ένα σίκουελ, το 28 Years Later: The Bone Temple, έχει ήδη γυριστεί, με τη σκηνοθέτιδα των Candyman και The Marvels, Νία ΝταΚόστα, στο τιμόνι, όπου αναμένεται να δούμε αρκετούς χαρακτήρες (συμπεριλαμβανομένου, ελπίζουμε, του Κίλιαν Μέρφι) να επιστρέφουν για περισσότερο τρόμο. Το 28 Years Later: The Bone Temple αναμένεται να κυκλοφορήσει στις Ηνωμένες Πολιτείες από τη Sony Pictures Releasing στις 16 Ιανουαρίου 2026.