Χορός στη Στέγη: «My Fierce Ignorant Step» του Χρήστου Παπαδόπουλου

Δέκα χορευτές και χορεύτριες κινούνται σαν ένα, κάθε βήμα, η αρχή και το τώρα μας.

Μια παράσταση για την ευφορία του να ζεις. Δέκα χορευτές και χορεύτριες δημιουργούν ένα εκστατικό ηχοτοπίο και τη χορογραφία του. Μνήμες και ακούσματα, φωνές και σώματα ηχούν σαν μουσικά όργανα και σταδιακά οδηγούν σε μια κοινή έξαψη. Η νέα δουλειά του μινιμαλιστή Έλληνα χορογράφου εξερευνά πώς η κίνηση γίνεται ένα τραγούδι μέσα στο οποίο πάλλονται τα σώματα των χορευτών – και, μαζί τους, δυνητικά και των θεατών.

Ένα αισιόδοξο, εξωστρεφές, μαγευτικό νέο έργο για τις πρώτες φορές που συναντηθήκαμε, που γελάσαμε, που ζήσαμε. Για τις παθιασμένες μας αρχές.

Δέκα χρόνια στην πρώτη γραμμή του ευρωπαϊκού χορού. Πρόσφατα βραβευμένος με το νέο μεγάλο διεθνές βραβείο χορού Rose International Dance Prize που θέσπισε το καταξιωμένο κέντρο χορού της Αγγλίας, Sadler’s Wells. Εγκωμιαστικά σχόλια όπου ταξιδεύει και προσκλήσεις από σημαντικούς διεθνείς οργανισμούς να χορογραφήσει για αυτούς. Αυτός είναι ο Χρήστος Παπαδόπουλος που έρχεται να μας μαγέψει με τη νέα του παράσταση, My Fierce Ignorant Step, από 8 έως 18 Μαΐου στην Κεντρική Σκηνή της Στέγης. Σε αυτή την τέταρτη συνεργασία του με τη Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση, μας καλεί να πιστέψουμε ότι όλα είναι δυνατά.







Ενώ η περιοδεία των προηγούμενων έργων του συνεχίζει να προκαλεί αίσθηση σε σκηνές ανά τον κόσμο, ο Χρήστος Παπαδόπουλος καταθέτει το πιο προσωπικό έργο του και, για πρώτη φορά, συνδέει την υλικότητα του ήχου με τη μουσικότητα των σωμάτων. Στο νέο του έργο, My Fierce Ignorant Step, σε παγκόσμια πρεμιέρα πριν ξεκινήσει ένα εντυπωσιακό διεθνές ταξίδι, ένα πληθυντικό σώμα πάλλεται επί σκηνής, πορεύεται με τα μάτια ορθάνοιχτα προς τα εμπρός. Η ανάσα του γίνεται φωνή που οδηγεί τα βήματα: πότε μεγάλα, πότε μικρά, πάντα σταθερά και αποφασιστικά, σχεδόν ξένοιαστα. Τα σώματα των χορευτών ανασαίνουν, οι ανάσες τους γίνονται ήχοι, που μετατρέπονται σε φωνές και κινήσεις, ένας καλπασμός που διαρκώς φουσκώνει, προκαλώντας ευφορία.







Στο My Fierce Ignorant Step, o Παπαδόπουλος θέλει να επεξεργαστεί συνειδητά την επιρροή που έχει ασκήσει πάνω του η μουσική σαν μια συλλογική μνήμη που ενεργοποιείται μέσα από ακούσματα. Η μουσική ως ένα τοπίο που ζει μέσα μας, μεταφέρεται παντού και μας βοηθά να ξαναπάμε ακαριαία σε μια στιγμή του παρελθόντος που δεν έχει παρέλθει. Όλα είναι ακόμα εδώ. Ή έστω αυτό εξετάζει το συγκεκριμένο έργο. Την αλήθεια της νεότητας, της ορμής και της τόλμης που, αν τη θεωρήσουμε περαστική, γραφική και χαριτωμένη, θα χαθεί – όχι μόνο αυτή, αλλά και το νόημα του κόσμου μας.



Για τον χορογράφο, η πρώτη παρόρμηση για τη δημιουργία του My Fierce Ignorant Step θεμελιώνεται σε ακουστικές μνήμες της παιδικής και νεανικής του ηλικίας, που ο ίδιος μοιράζεται με πολλούς άλλους Έλληνες: μνήμες συλλογικές και συνδεδεμένες με τη μοίρα του τόπου μας, ακόμη κι αν αυτό δεν είναι άμεσα ορατό. Το έργο αντιστέκεται στη συμμόρφωση με έναν καταιγισμό μορφών, με μια αχόρταγη επιθυμία για το παρόν, το μέλλον και το παρελθόν, με μια επιθυμία για ζωή τολμηρή, κοπιώδη, τελείως ανθρώπινη, φτιαγμένη από την εύθραυστη, ασήμαντη σάρκα μας.







Το έργο αυτό φέρνει στο προσκήνιο ποιότητες που υπήρχαν πάντα στο έργο του Χρήστου Παπαδόπουλου αλλά εδώ αλλάζει ριζικά η έμφαση. Υπάρχουν θέματα και υλικά που τον απασχολούν από την αρχή αλλά τώρα διακρίνονται καθαρά· και μέσα σ’ αυτά είναι η έννοια του «μαζί», το απλό πρώτο σημείο στο οποίο μοιάζουν να εμφανίζονται τόσο η πολιτική όσο και η αγάπη. Γι’ αυτό, στο έργο οι ερμηνευτές χορεύουν μαζί.



«Ο συγχρονισμός της πολλαπλασιασμένης κίνησης συμβαίνει αλλά δεν είναι ο σκοπός· δεν χορεύουμε μαζί γιατί είμαστε συγχρονισμένοι αλλά συγχρονιζόμαστε γιατί είμαστε μαζί. Δεν είναι προτεραιότητα το σύστημα που δημιουργείται ούτε η ομορφιά. Όλα αυτά μοιάζουν σαν τεχνάσματα για να βρεθούμε, να υπάρξουμε, να συναντηθούμε, να απορήσουμε με την ενέργεια που γεννιέται, που αβγατίζει και σκορπίζεται και δίνεται. Υπάρχει μια αξία που συνδέει τα πράγματα εδώ. Δεν είναι η πίστη σε κάποιο σύστημα, σε κάποια μηχανή ή σε κάποιο κόλπο αλλά η τολμηρή ευπιστία στο αγαθό» σημειώνει ο Χρήστος Παπαδόπουλος.



Και συνεχίζει ο ίδιος για το νέο του έργο: «Πώς να μην υπάρχει θυμός με όλα όσα συμβαίνουν γύρω μας; Πώς να αντέξει κανείς αυτή την πραγματικότητα; Η πολιτική κατάσταση, η άνοδος της Ακροδεξιάς, η διαφθορά, οι πόλεμοι, που πια τους έχουμε αποδεχτεί σαν μια πολιτική κανονικότητα, η καταστροφή του περιβάλλοντος – όλα αυτά, που πιστεύαμε πως δεν θα ζήσουμε ποτέ, είναι εδώ. Μέσα σε αυτή τη ζοφερή πραγματικότητα, όπου τα όρια της δυστοπίας έχουν ήδη ξεπεραστεί, επιστρέφω τον τελευταίο καιρό στα χρόνια της εφηβείας μου. Θυμάμαι εκείνη τη φόρα για ζωή, την ταχύτητα, την αδιαπραγμάτευτη ορμή, την αίσθηση πως όλα είναι δυνατά. Εκείνη την ατρόμητη βεβαιότητα πως ο κόσμος είναι μπροστά μας, ανοιχτός, δικός μας και πως θα τον ζήσουμε όπως θέλουμε και όπως μας αξίζει. Αυτό το έργο είναι μια απόπειρα να ανασύρω εκείνη την αίσθηση. Να την ξαναβρώ. Και μαζί της, να ξαναβρώ εκείνη τη δύναμη, την αισιοδοξία και την αίσθηση του “μαζί”. Να θυμηθώ πως το να ελπίζεις είναι ήδη μια πράξη αντίστασης και ότι εκείνη η τόλμη δεν ήταν τελικά ούτε αφελής ούτε γραφική. Ήταν αλήθεια. Και είναι ακόμα».

Συντελεστές



Σύλληψη & Χορογραφία: Χρήστος Παπαδόπουλος

Χορεύουν & συνεργάζονται οι: Θέμις Ανδρεουλάκη, Αντώνης Βαής, Αμαλία Κοσμά, Γιώργος Κοτσιφάκης, Σωτηρία Κουτσοπέτρου, Μαρία Μπρέγιαννη, Τάσος Νίκας, Σπύρος Ντόγκας, Δανάη Παζιργιαννίδη, Ιωάννα Παρασκευοπούλου

Δραματουργία: Αλέξανδρος Μιστριώτης

Πρωτότυπη Μουσική: Κορνήλιος Σελαμσής

Συνεργάτης Συνθέτης: Jeph Vanger

Σκηνικά: Κλειώ Μπομπότη

Κοστούμια: Μαρία Πανουργιά

Φωτισμοί: Στέφανος Δρουσιώτης

Φωνητική Διδασκαλία: Αποστόλης Ψυχράμης

Βοηθός Χορογράφου: Σεβαστή Ζαφείρα

Βοηθός Σκηνογράφου: Αγγελική Βασιλοπούλου-Καμπίτση

Βοηθός Ενδυματολόγου: Παναγιώτης Ρενιέρης

Οργάνωση και Εκτέλεση Παραγωγής: Ζωή Μουσχή & Ρένα Ανδρεαδάκη

Υπεύθυνος Φωτισμών Περιοδείας: Αλέξανδρος Μαυρίδης

Τεχνική Διεύθυνση Περιοδείας: Μαριλένα Καλαϊτζαντωνάκη & Αγγελική Βασιλοπούλου-Καμπίτση

Ηχοληψία: Κωστής Παυλόπουλος

Οργάνωση Περιοδείας: Κωνσταντίνα Παπαδοπούλου

Ένα έργο του Χρήστου Παπαδόπουλου // Λέων και Λύκος

Ανάθεση & Παραγωγή: Στέγη Ιδρύματος Ωνάση

Με την υποστήριξη του Dance Reflections by Van Cleef & Arpels

Συμπαραγωγοί: Théâtre de la Ville (Παρίσι, Γαλλία), Julidans (Άμστερνταμ, Ολλανδία), Romaeuropa Festival (Ρώμη, Ιταλία), Théâtre d’Orléans (Ορλεάνη, Γαλλία), LAC Lugano Arte e Cultura (Λουγκάνο, Ελβετία), December Dance Concertgebouw Brugge (Μπριζ, Βέλγιο), One Dance Festival (Πλόβντιβ, Βουλγαρία), Festival de Marseille (Μασσαλία, Γαλλία), I Teatri di Reggio Emilia (Ρέτζο Εμίλια, Ιταλία) & άλλοι που θα ανακοινωθούν προσεχώς

Υποστηρίζεται από το Onassis Stegi Touring Program

Ο Χρήστος Παπαδόπουλος και η παράσταση My Fierce Ignorant Step είναι υποψήφιοι για το βραβείο χορού Fedora Van Cleef & Arpels 2025.

Η παράσταση My Fierce Ignorant Step πραγματοποιείται με την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.

-H έρευνα του Χρήστου Παπαδόπουλου για τη δημιουργία του νέου αυτού έργου, σε συνεργασία με τον συνθέτη Κορνήλιο Σελαμσή, υποστηρίχθηκε με υποτροφία του Ιδρύματος Ωνάση (Onassis AiR Dramaturgy Fellowship).

-H χορογραφία Larsen C επιλέχθηκε από το διάσημο κέντρο χορού του Λονδίνου, Sadler’s Wells, ως ένα από τα τέσσερα υποψήφια έργα για το Rose International Dance Prize, ένα νέο διεθνές βραβείο χορού που συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο £40.000. Οι τέσσερις φιναλίστ παρουσίασαν τα έργα τους τον Ιανουάριο και Φεβρουάριο του 2025 και ο Χρήστος Παπαδόπουλος ανακηρύχθηκε νικητής στις 8 Φεβρουαρίου 2025, από μια επιτροπή που απαρτιζόταν από τους Christopher Bannerman, PJ Harvey, Karthika Naïr και Dame Arlene Phillips. Μια διεθνής συμπαραγωγή της Στέγης, το Larsen C είχε αγκαλιαστεί και από το αθηναϊκό κοινό καθώς παρουσιάστηκε για πέντε sold-out παραστάσεις στην Κεντρική Σκηνή τον Μάρτιο του 2022, ενώ μετά την ευρωπαϊκή του περιοδεία επέστρεψε στη Στέγη, τον Οκτώβριο της ίδιας χρονιάς, για μια δεύτερη σειρά sold-out εμφανίσεων.

-Το 2023 ο Χρήστος Παπαδόπουλος σκηνοθέτησε στην Κεντρική Σκηνή της Στέγης τη Νέκυια, προτείνοντας μια μοναδική εμπειρία θέασης και ακρόασης της πιο υποβλητικής ραψωδίας της ομηρικής Οδύσσειας («λ»), με πρωταγωνιστές τον Γιάννη Αγγελάκα και την Όλια Λαζαρίδου.

-Το ελάχιστο, η ουσία της κίνησης, ήταν πάντα στον πυρήνα της χορογραφικής εργασίας του Χρήστου Παπαδόπουλου. Στο πρώτο έργο του, το Elvedon (2015), ήταν η ροή του χρόνου, όπως εκείνη διατρέχει το μυθιστόρημα «Τα Κύματα» της Virginia Woolf. Στο επόμενο, το Opus (2016), ήταν ο παλμός της κλασικής μουσικής. Στην πρώτη του διεθνή συμπαραγωγή με τη συνεργασία της Στέγης, το ΙΟΝ (2018), στράφηκε στην κίνηση των σμηνών, το πέταγμα των πουλιών, τον συντονισμό των πυγολαμπίδων, ενώ στην επόμενη, το Larsen C (2021), εστίασε στη βραδύτητα της τήξης των παγετώνων και –σε πλήρη αντίθεση– στη σφοδρότητα της ζωής.

-«Ένα όνομα κυκλοφορεί και επαινείται για την τόλμη του και τη μινιμαλιστική αλλά εκπληκτική του δεξιοτεχνία, καθώς και για τους ερμηνευτές του. Μια αποκάλυψη. Είναι Έλληνας». Αυτά σημείωνε ο βελγικός Τύπος για τον Χρήστο Παπαδόπουλο το 2022.

Λίγα λόγια για τον Χρήστο Παπαδόπουλο



Ο Χρήστος Παπαδόπουλος σπούδασε χορό και χορογραφία στο SNDO (School for New Dance Development) του Άμστερνταμ, θέατρο στη Δραματική Σχολή του Εθνικού Θεάτρου και πολιτικές επιστήμες στην Αθήνα. Είναι ιδρυτικό μέλος της ομάδας χορού «Λέων και λύκος».



Τα πρώτα του έργα, Opus και Elvedon, έτυχαν ευρύτατης αποδοχής όταν παρουσιάστηκαν στο θέατρο «Πόρτα». Το Elvedon επιλέχθηκε για το επίσημο πρόγραμμα του ευρωπαϊκού δικτύου χορού Aerowaves 16, ενώ αργότερα παρουσιάστηκε στο Παρίσι, στο Άμστερνταμ και σε άλλες ευρωπαϊκές πόλεις. Το Opus επιλέχθηκε κι αυτό από το Aerowaves 18 και αμέσως μετά ξεκίνησε τη διεθνή του πορεία. Η παράσταση Ion (2018), μια ανάθεση της Στέγης του Ιδρύματος Ωνάση σε συμπαραγωγή με το Théâtre de la Ville του Παρισιού και το Le Lieu Unique της Νάντης, συνεχίζει με επιτυχία την περιοδεία της. H διεθνής συμπαραγωγή Larsen C (2021) έχει ήδη παρουσιαστεί σε περισσότερες από 25 σκηνές και φεστιβάλ ανά την Ευρώπη. Το 2023 ο Παπαδόπουλος δημιούργησε το έργο Mellowing για τη διάσημη ομάδα χορού Dance On και στη συνέχεια το Mycelium για το Μπαλέτο της Όπερας της Λυών και την Μπιενάλε Χορού της ίδιας πόλης. Τα έργα αυτά περιοδεύουν ανά την υφήλιο.



Τον Φεβρουάριο του 2025 διακρίθηκε με το σημαντικό Rose International Dance Prize, το οποίο καθιερώθηκε από το διάσημο βρετανικό κέντρο χορού Sadler’s Wells.



Έχει συνεργαστεί ως performer με τον Δημήτρη Παπαϊωάννου, την εταιρεία WeGo, την Alexandra Waierstall, τον Robert Stein, τον Φώτη Νικολάου κ.ά.



Ο Χρήστος Παπαδόπουλος έχει συνεργαστεί με πολλούς σκηνοθέτες του θεάτρου και του κινηματογράφου, μεταξύ των οποίων είναι οι Γιώργος Λάνθιμος, Κώστας Γαβράς, Μιχαήλ Μαρμαρινός και Δημήτρης Καραντζάς.



Πληροφορίες παράστασης



Στέγη Ιδρύματος Ωνάση, Συγγρού 107

Κεντρική Σκηνή

Από 8 έως 18 Μαΐου 2025

Τετάρτη έως Σάββατο, 20:30, Κυριακή, 14:00

Διάρκεια: 60 λεπτά

Έναρξη προπώλησης: Πέμπτη 17 Απριλίου, 17:00

Εισιτήρια



Κανονικό εισιτήριο: 15 €, 20 €, 28 €

Μειωμένο εισιτήριο, Φίλος, Κάτοικος Γειτονιάς: έκπτωση 20% επί της τιμής του κανονικού εισιτηρίου

Παρέα 5-9 άτομα: έκπτωση 10% επί της τιμής του κανονικού εισιτηρίου

Ανεργίας, ΑμεΑ, Συνοδός ΑμεΑ: 10 €

Εισιτήριο περιορισμένης ορατότητας: έκπτωση 50% επί της τιμής του κανονικού εισιτηρίου

Ομαδικές κρατήσεις στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Με την υποστήριξη:

