Στις Κάννες το σκηνοθετικό ντεμπούτο της Σκάρλετ Γιόχανσον: Tο πρόγραμμα του 78ου Φεστιβάλ των Καννών

Το 78ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών θα διεξαχθεί από τις 13 έως τις 24 Μαΐου

Η Πρόεδρος του Φεστιβάλ Καννών, Ιρίς Κνομπλόκ και ο Γενικός Διευθυντής, Τιερί Φρεμό, ανακοίνωσαν το μεσημέρι της Πέμπτης (10/04) το επίσημο πρόγραμμα του Φεστιβάλ για φέτος.



Η Ζιλιέτ Μπινός θα είναι φέτος η Πρόεδρος της Κριτικής Επιτροπής του Διεθνούς Διαγωνιστικού τμήματος, ενώ όπως ανακοινώθηκε πρόσφατα, ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο πρόκειται να βραβευτεί με τον Τιμητικό Χρυσό Φοίνικα για το σύνολο της προσφοράς του στον κινηματογράφο.



Tη φετινή διοργάνωση θα ανοίξει η ταινία της Αμελί Μπονίν, «Leave One Day». Υπενθυμίζεται ότι η ταινία «Mission: Impossible - The Final Reckoning» (Επικίνδυνη Αποστολή: Η Έσχατη Τιμωρία) με τον Τομ Κρουζ θα κάνει πρεμιέρα στο φετινό Φεστιβάλ των Καννών, ενώ ο ίδιος ο σταρ, θα φέρει λάμψη από Χόλιγουντ στο κόκκινο χαλί του Palais des Festivals.



Eκτός διαγωνιστικού θα δούμε επίσης το «Eleanor the Great» της Σκάρλετ Γιόχανσον που αποτελεί το σκηνοθετικό ντεμπούτο της ηθοποιού.





Δείτε το πρόγραμμα του 78ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών

Ταινία Έναρξης



Leave One Day, Αμελί Μπονίν



Επίσημο Διαγωνιστικό Τμήμα

Sentimental Value, Γιοακίμ Τρίερ

Romeria, Κάρλα Σιμόν

Sound of Falling, Μάσα Σιλίνσκι

The Eagles of the Republic, Ταρίκ Σαλέχ

The Mastermind, Κέλι Ράιχαρντ

Dossier 137, Ντομινίκ Μολ

The Secret Agent, Κλεμπέρ Μεντόνσα Φίλο

Fuori, Μάριο Μαρτόνε

Two Prosecutors Σεργκέι Λόζνιτσα

Nouvelle Vague, Ρίτσαρντ Λίνκλεϊτερ

Sirat, Ολιβερ Λαξ

La Petite Derniere, Χαφσία Χέρζι

The History of Sound, Ολιβερ Χερμάνους

Renoir, Τσίε Χαγιακάουα

Alpha, Ζιλιά Ντικουρνό

The Young Mother’s Home, Ζαν-Πιερ και Λικ Νταρντέν

Eddington, Άρι Άστερ

The Phoenician Scheme, Γουες Άντερσον

{https://youtu.be/GEuMnPl2WI4?si=8g10zU6lMl0NEyJS}



Ένα Κάποιο Βλέμμα

Meteors, Ιμπέρ Σαρουέλ

My Father’s Shadow, Ακινόλα Ντέιβις, Τζ.

Urchin, Χάρις Ντίκινσον

L’inconnue de la Grande Arche, Στεφάν Ντεμουστιέ

Eleanor the Great, Σκάρλετ Γιόχανσον

A Pale View of the Hills, Κέι Ισικάουα

Pillion, Χάρι Λάιτον

Aicha Can’t Fly Away, Μοράντ Μοσταφά

Once Upon a Time in Gaza, Τάρζαν και Αραμπ Νάσερ

The Plague, Τσάρλι Πόλινγκερ

Heads or Tails?, Αλέσιο Ρίγκο ντε Ρίγκι και Ματέο Ζόπις

Cannes Premiere

Splitsville, Μάικ Κοβίνο

Amrum, Φατίχ Ακίν

Connemara, Αλεξ Λουτς

The Disappearance of Josef Mengele, Κιρίλ Σερεμπρένικοφ

La Ola, Σεμπαστιέν Λέλιο

Orwell, Ραούλ Πεκ

The Wave, Σεμπαστιάν Λέλιο

{https://youtu.be/fsQgc9pCyDU?si=C_UoMG0vGJI5vhMm}



Εκτός Διαγωνιστικού

Mission: Impossible — The Final Reckoning, Κρίστοφερ ΜακΚουάρι

The Coming of the Future, Σεντρίκ Κλαπίς

The Richest Woman in the World, Τιερί Κλιφά

Vie Privée, Ρεμπέκα Ζλοτόφσκι

Ειδικές Προβολές

Bono: Stories of Surrender, Άντριου Ντομινίκ

Tell Her That I Love Her, Κλοντ Μίλερ

The Magnificent Life of Marcel Pagnol, Σιλβάν Σομέ

Μεταμεσονύκτιες Προβολές