Όσκαρ 2025: Οι νικητές των φετινών βραβείων - Live Update

Λεπτό προς λεπτό η 97η Τελετή Απονομής των βραβείων Όσκαρ. Το άρθρο ενημερώνεται συνεχώς.

Η 97η Τελετή Απονομής των βραβείων Όσκαρ έχει ξεκινήσει στο Dolby Theater του Χόλιγουντ με παρασουσιαστή τον κωμικό Κόναν Ο'Μπράιαν.



Η λαμπερή τελετή άνοιξε την αυλαία με ένα αφιέρωμα στο Λος Άντζελες που δοκιμάστηκε σκληρά από τις φονικές πυρκαγιές τον προηγούμενο καιρό. Στη συνέχεια, αφού είδαμε τις Αριάνα Γκράντε και Σίνθιο Ερίβο να παρουσιάζουν στη σκηνή των Όσκαρ -μεταξύ άλλων και- το τραγούδι Defying Gravity, ήρθε το πρώτο βραβείο, αυτό του Β' Ανδρικού Ρόλου που κέρδισε ο Kieran Culkin για την ερμηνεία του στο A Real Pain.



Το Όσκαρ για το Καλύτερο Animation κέρδισε το φαβορί της κατηγορίας Flow, ενώ η ανατροπή ήρθε στην κατηγορία Μικρού Μήκους Ταινία - Animation που κέρδισε το Beautiful Men In the Shadow of the Cypress.



Το Όσκαρ Κοστουμιών ήταν το πρώτο βραβείο για το Wicked στη φετινή απονομή, με τον Paul Tazewell να γράφει ιστορία ως ο πρώτος Αφροαμερικανός που κερδίζει Όσκαρ στη συγκεκριμένη κατηγορία.



Η ταινία Anora, ένα από τα δυνατά χαρτιά των φετινών βραβείων απέσπασε το Όσκαρ Πρωτότυπου Σεναρίου, όπως αντίστοιχα και το Conclave που ήταν ο νικητής στην κατηγορία Διασκευασμένο Σεναρίου.



Μια από τις μεγάλες εκπλήξεις της βραδιάς ήταν η νίκη του The Substance στο Όσκαρ Κομμώσεις - Μακιγιάζ, κατατροπώνοντας ταινίες όπως το Nosferatu και Wicked.



Μετά από ένα εντυπωσιακό μουσικοχορευτικό-τραγουδιστικό αφιέρωμα στις ταινίες Τζέιμς Μποντ, λόγω της ανάληψης του δημιουργικού ελέγχου του 007 από την Amazon, ήρθε η στιγμή για το Όσκαρ Μοντάζ που απέσπασε το Anora, δεύτερο βραβείο για την ταινία στη φετινή απονομή.



Αναμενόμενη ήταν η νικήτρια του Όσκαρ Β' Γυναικείου Ρόλου, καθώς η Zoe Saldana επιβεβαίωσε όλες τις προβλέψεις και έδωσε στην ταινία Emilia Perez το πρώτο της βραβείο για απόψε, ενώ το φαβορί Wicked, απέσπασε το δεύτερο βραβείο του, για τη Σκηνογραφία.



Από τις πιο ωραίες στιγμές της βραδιάς ήταν η πρώτη εμφάνιση του Μικ Τζάγκερ στη σκηνή των Όσκαρ ο οποίος απένειμε το Όσκαρ Πρωτότυπου Τραγουδιού που κέρδισε το El Mal, δεύτερο βραβείο και για την Emilia Perez.







Τα The Only Girl in the Orchestra και No Other Land ήταν οι νικητές στις κατηγορίες Ντοκιμαντέρ μικρού και μεγάλου μήκους, αντίστοιχα.

Στη σκηνή των Όσκαρ βρέθηκαν και οι πυροσβέστες - ήρωες που βοήθησαν στην κατάσβεση των φονικών πυρκαγιών στο Λος Άντζελες και καταχειροκροτήθηκαν από τους παρευρισκόμενους.



Το Dune: Part Two κέρδισε δύο Όσκαρ back to back, Ήχου και Οπτικών Εφέ, ενώ το I’m Not a Robot απέσπασε το Όσκαρ Μικρού Μήκους Ταινία - Live Action.



Στη συνέχεια, ο Μόργκαν Φρίμαν ανέβηκε στη σκηνή για να αποτίσει φόρο τιμής στον Τζιν Χάκμαν που «έφυγε» πρόσφατα από τη ζωή και αμέσως μετά, το βίντεο In Memoriam τίμησε όλους τους ηθοποιούς και συντελεστές που «έφυγαν» από τη ζωή την προηγούμενη χρονιά.

Το Όσκαρ Φωτογραφίας ήταν το πρώτο Όσκαρ για το The Brutalist ενώ ακολούθησε και το Όσκαρ Μουσικής. Παράλληλα, η Βραζιλία έκανε την έκπληξη κερδίζοντας για πρώτη φορά Όσκαρ Διεθνούς Ταινίας με το I’m Still Here.



Μετά το αφιέρωμα στον Κουίνσι Τζόουνς, μπήκαμε στην τελική ευθεία της φετινής απονομής για να μάθουμε τα τέσσερα σημαντικά Όσκαρ για φέτος.



Ο Adrien Brody κέρδισε το Όσκαρ Α' Ανδρικού Ρόλου για την ερμηνεία του στο The Brutalist, διπλασιάζοντας έτσι τα Όσκαρ του, το πρώτο ήταν για τον Πιανίστα.



Ο Σον Μπέικερ πετυχαίνει έναν προσωπικό θρίαμβο στα φετινά Όσκαρ κερδίζοντας και το Όσκαρ Σκηνοθεσίας για το Anora, το τρίτο του βραβείο για απόψε



Δείτε όλους τους νικητές των Όσκαρ 2025

Καλύτερη Ταινία

Anora

The Brutalist

A Complete Unknown

Conclave

Dune: Part Two

Emilia Perez

I' m Still Here

Nickel Boys

The Substance

Wicked

Σκηνοθεσία

Anora

The Brutalist

A Complete Unknown

Emilia Perez

The Substance

Α' Ανδρικός Ρόλος

Adrien Brody, The Brutalist - ΝΙΚΗΤΗΣ

Ralph Fiennes, Conclave

Timothee Chalamet, A Complete Unknown

Colman Domingo, Sing Sing

Sebastian Stan, The Apprentice

Α' Γυναικείος Ρόλος

Cynthia Erivo

Karla Sofia Gascon

Mikey Madison

Demi Moore

Fernanda Torres

Διασκευασμένο Σενάριο

A Complete Unknown

Conclave - ΝΙΚΗΤΗΣ

Emilia Perez

Nickel Boys

Sing Sing

White smoke from the chapel chimney — it’s been decided: CONCLAVE wins the Oscar for Best Adapted Screenplay. #Oscars pic.twitter.com/RUxike1NUg — The Academy (@TheAcademy) March 3, 2025

Πρωτότυπο Σενάριο

Anora - ΝΙΚΗΤΗΣ

The Brutalist

A Real Pain

September 5

The Substance

B' Γυναικείος Ρόλος

Monica Barbaro, A Complete Unknown

Ariana Grande, Wicked

Felicity Jones, The Brutalist

Isabella Rosselinni, Conclave

Zoe Saldana, Emilia Perez





Congratulations to Zoe Saldaña for winning the Oscar for Best Supporting Actress for EMILIA PÉREZ! #Oscars pic.twitter.com/lfLWqnaF3z — The Academy (@TheAcademy) March 3, 2025

Β' Ανδρικός Ρόλος

Yura Borisov, Anora

Kieran Culkin, A Real Pain - ΝΙΚΗΤΗΣ

Edward Norton, A Complete Unknown

Guy Pearce, The Brutalist

Jeremy Strong, The Apprentice

A real pleasure for Kieran Culkin!



Congratulations on winning the Oscar for Best Supporting Actor. #Oscars pic.twitter.com/khq888KgJY March 3, 2025

Μουσική

The Brutalist - ΝΙΚΗΤΗΣ

Conclave

Emilia Perez

Wicked

The Wild Robot

Κοστούμια

A Complete Unknown

Conclave

Gladiator II

Nosferatu

Wicked - NIKHTHΣ

Φωτογραφία

The Brutalist - ΝΙΚΗΤΗΣ

Dune: Part Two

Emilia Perez

Maria

Nosferatu

Μοντάζ

Anora - ΝΙΚΗΤΗΣ

The Brutalist

Conclave

Emilia Perez

Wicked

Καλύτερο Τραγούδι

El Mal, Emilia Perez - ΝΙΚΗΤΗΣ

The Journey, The Six Triple Eight

Mi Camino, Emilia Perez

Like A Bird, Sing Sing

Never Too Late, Elton John: Never Too Late

Σκηνογραφία

Wicked - ΝΙΚΗΤΗΣ

Nosferatu

The Brutalist

Conclave

Dune 2

Διεθνής Ταινία

I’m Still Here - ΝΙΚΗΤΗΣ

The Girl with The Needle

Emilia Perez

The Seed of a Sacred Fig

Flow

Ταινία Animation

Flow - ΝΙΚΗΤΗΣ

Inside Out 2

Memoir of a Snail

Wallace & Gromit

The Wild Robott

Ντοκιμαντέρ - Μεγάλου Μήκους

Black Box Diaries

No Other Land - ΝΙΚΗΤΗΣ

Porcelean War

Sugar Cane

Soundtrack to a Coup d’Etat

Ντοκιμαντέρ - Μικρού Μήκους

Death By Numbers

I Am Ready, Warden

Incident

Instruments of a Beating Heart

The Only Girl in the Orchestra - NIKHTHΣ

Οπτικά Εφέ

Alien: Romulus

Better Man

Dune: Part Two - NIKHTHΣ

Kingdom Planet Apes

Wicked

Ήχος

A Complete Unknown

Dune: Part Two - ΝΙΚΗΤΗΣ

Emilia Perez

Wicked

The Wild Robot

Κομμώσεις και Μακιγιάζ

A Different Man

Emilia Perez

Nosferatu

The Substance - ΝΙΚΗΤΗΣ

Wicked

Μικρού Μήκους Ταινία - Animation

Beautiful Men

In the Shadow of the Cypress - ΝΙΚΗΤΗΣ

Magic Candies

Wander to Wonders

Yuck

Μικρού Μήκους Ταινία - Live Action