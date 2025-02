Ακούστε τον Κωστή Μαραβέγια και τη Rosanna Mailan να τραγουδούν τη «Λόλα» στα ισπανικά

Η διασκευή της «Λόλας» στα ισπανικά είναι το τραγούδι που θα ακούσεις σήμερα και θα σου φτιάξει τη διάθεση.

Η εκρηκτική Κουβανή τραγουδίστρια Rosanna Mailan συναντά τον Κωστή Μαραβέγια και παρουσιάζουν μία μοναδική διασκευή του πολυαγαπημένου τραγουδιού «Λόλα» στα ισπανικά.



Δεν χρειάζεται να είσαι φαν του Μαραβέγια για να γνωρίζεις τη «Λόλα», ένα από τα πιο επιτυχημένα και δημοφιλή τραγούδια του γνωστού τραγουδοποιού, που κυκλοφόρησε πρώτη φορά το 2012 και παραμένει αγαπημένο.



Μέσα από τη διασκευή η Rosanna Mailan και ο Κωστής Μαραβέγιας κάνουν την «Λόλα» ακόμα πιο ξεσηκωτική, προσδίδοντάς της και ένα ισπανικό «άρωμα», αφού το μεγαλύτερο μέρος είναι στα ισπανικά, σε στίχους του Yoel Soto.



{https://youtu.be/czoBo1hG3Ko?si=UzoRrcdEorUzBALG}



Η συνεργασία των δύο καλλιτεχνών αποτυπώνεται και με εικόνες, μέσα από video που γυρίστηκε κατά τη διάρκεια της ηχογράφησης και μεταφέρει τον δυνατό παλμό και τη χημεία των δύο καλλιτεχνών. Τη σκηνοθεσία έκανε ο Petros Skoutas.



Παράλληλα με την κυκλοφορία της «Λόλας», η Rosanna Mailan, που κάθε φορά γοητεύει το κοινό με τα latin shows της, συνεχίζει τις live εμφανίσεις της δίπλα στον Κωνσταντίνο Αργυρό στο «Κέντρο Αθηνών».



Η διασκευή της «Λόλας» κυκλοφορεί από την Panik Records και θα τη βρείτε στις streaming υπηρεσίες.



Στίχοι



Lo primero que te di fueron besos de canela,

labios con candela y picante como ají.

Cuando yo te conocí fue con la muchacha aquella;

se llamaba Estrella. Amiga tuya. Yo te vi!

Un poco más, Lola.

Un poco más, Lola.

Contigo me enloquezco un poco más!

Mi primera vez de Adán casi ya la conocía;

tenía una manía de películas y alcohol.

La segunda vez de Adán yo recuerdo que decía:

quiero que llegue el día sin mi padre en el balcón!

Un poco más, Lola.

Un poco más, Lola.

Contigo me enloquezco un poco más!

Yo quiero más, Lola.

Yo quiero más, Lola.

de tus locuras, Lola, quiero más!

El primero de los dos lo mandaste a Moraitis

-se me parecía en la cabeza y la nariz-.

Nuestro segundo bebé se escapaba y era hippie,

fumaba marihuana y echaba la culpa a ti.

Πιο χαμηλά Λόλα

Πιο χαμηλά Λόλα

Μαζί σου κι άλλο πέφτω χαμηλά

Yo quiero más, yo quiero más,

De tus locuras, Lola, quiero más.

Yo quiero más, yo quiero más,

Ay, mamacita de ti yo quiero más