Εσύ πού θα βγεις αυτόν τον μήνα; Βρες μοναδικές προτάσεις εξόδου για όλη την οικογένεια στα Public!

Στα Public και το Τickets.public.gr, τον Νούμερο 1 προορισμό για εισιτήρια θεαμάτων βρίσκεις, τις πιο απίθανες και πολυαναμενόμενες εκδηλώσεις του μήνα. Όποιο θέαμα και αν θες να απολαύσεις, θέατρο ή συναυλία, για μικρούς και μεγάλους σε όλη την Ελλάδα, απόκτησε το εισιτήριό σου στα Public και ζήσε αξέχαστες εμπειρίες.

Νατάσσα Μποφίλιου

Θέμης Καραμουρατίδης – Γεράσιμος Ευαγγελάτος

«Κάτι Καίγεται 2 - Ο Μεγάλος Κύκλος»

VOX - Έναρξη 1 Φεβρουαρίου

Underground

Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, 1 - 8 Φεβρουαρίου

Το «Underground» σε σκηνοθεσία Νικίτα Μιλιβόγεβιτς, με πρωταγωνιστές τους Βασίλη Χαραλαμπόπουλο, Γιάννη Τσορτέκη και Αλεξάνδρα Αϊδίνη, μετά την μεγάλη επιτυχία της 1ης χρονιάς και της 2ης χρονιάς στην Αθήνα, συνεχίζει την θεατρική διαδρομή του από 1 Φεβρουαρίου, για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων (έως 08/2), στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης.

"Love Songs of the 80s - A Piano Bar on Valentine's"

Μέγαρο Μουσικής Αθηνών - Μεγάλη Μουσική Βιβλιοθήκη «Λίλιαν Βουδούρη»

12 Φεβρουαρίου

Πιάνο και νοσταλγία παραμονές του Αγίου Βαλεντίνου

Φέτος, μόλις δύο ημέρες πριν από την πιο ρομαντική μέρα του χρόνου, ο πιανίστας-τραγουδιστής Κώστας Τσαγγαρίδης σας προσκαλεί σε μια μοναδική μουσική εμπειρία γεμάτη αγάπη και νοσταλγία από τη δεκαετία του 1980. Την Τετάρτη 12 Φεβρουαρίου, στις 20:00 στη Μουσική Βιβλιοθήκη «Λίλιαν Βουδούρη» στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, η ατμόσφαιρα ενός αυθεντικού piano bar θα ζωντανέψει και θα σας ταξιδέψει σε μια εποχή που ο έρωτας τραγουδιόταν με πάθος και συγκίνηση

Οι Άθλιοι, 2ος χρόνος επιτυχίας

Ελληνικός Κόσμος – Θέατρον (Αιθ. Αντιγόνη) - 1 – 9 Μαρτίου

Μετά την τεράστια επιτυχία της προηγούμενης θεατρικής σεζόν και τις συνεχείς soldout παραστάσεις, το κλασικό έργο του παγκόσμιου ρεπερτορίου «Οι Άθλιοι» του Βίκτορος Ουγκό, επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο «Θέατρον», του Κέντρου Πολιτισμού «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ».

Η Κάρμεν Ρουγγέρη και το Christmas Theater παρουσιάζουν

ΑΡΓΟΝΑΥΤΙΚΗ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ

Ο Ιάσων Και Το Χρυσόμαλλο Δέρας

Σε κείμενο και σκηνοθεσία της Κάρμεν Ρουγγέρη

Από 11 Ιανουαρίου 2025

Christmas Theater

Ελευθερία Αρβανιτάκη – Μάριος Φραγκούλης

«Πρώτη φορά»

Θέατρο Παλλάς

Τετάρτη 12 Φεβρουαρίου - Κυριακή 23 Φεβρουαρίου Δευτέρα 24 Φεβρουαρίου

Δύο υπέροχοι και σπουδαίοι καλλιτέχνες με πορείες ακριβές, δύο καλλιτέχνες που ταξίδεψαν σε όλες τις ηπείρους με τις φωνές τους, δύο διαφορετικές διαδρομές στα παράλληλα σύμπαντα της μουσικής, συναντιόνται για πρώτη φορά επί σκηνής. Έτσι, οι δρόμοι τους παύουν να είναι παράλληλοι και γίνονται ένας δρόμος, προσκαλώντας μας σε μια παράσταση προικισμένη με όσα μας έχουν κάνει να τους αγαπήσουμε, αλλά και όσα δεν είχαν φανταστεί ότι μπορεί να τους ενώσουν. Η Ελευθερία Αρβανιτάκη κι ο Μάριος Φραγκούλης θα μας πάνε ένα ταξίδι στην Μεσόγειο - και όχι μόνο - θα μπλέξουν τις φωνές και τα τραγούδια τους, θα μας καλέσουν να τραγουδήσουμε μαζί τους και μας υπόσχονται μια παράσταση που θα φωτίσει τις ψυχές μας μέσα από τον μαγικό τρόπο των τραγουδιών και της ερμηνείας τους. Η «πρώτη φορά» της Ελευθερίας Αρβανιτάκη και του Μάριου Φραγκούλη θα είναι μια παράσταση που θα θυμόμαστε και που θα θέλουμε να την ζήσουμε σε πολλές επαναλήψεις.

DEMONS του Λαρς Νόρεν

Θέατρο Τζένη Καρέζη

Διασκευή - Σκηνοθεσία: Χρήστος Σουγάρης

Με τους: Ιωάννη Παπαζήση, Ιωάννα Παππά, Γιάννη Κουκουράκη και Μαρίζα Τσάρη

AI Hackathon Greece

ACEin AUEB, Τροίας 2, Αθήνα

Διεξαγωγή 21 – 23 Φεβρουαρίου

Συμμετοχές μέχρι 7 Φεβρουαρίου

Το AI Hackathon Greece είναι το πρώτο hackathon στην Ελλάδα με επίκεντρο την τεχνητή νοημοσύνη, που διοργανώνεται από το ACEin AUEB, το Κέντρο Επιχειρηματικότητας & Καινοτομίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Πρόκειται για έναν διαγωνισμό καινοτομίας που συνδυάζει την ακαδημαϊκή μεθοδολογία με την πρακτική σκέψη και εφαρμογή, προσφέροντας μια μοναδική εμπειρία ανάπτυξης πρωτοποριακών λύσεων.

Το ACEin AUEB, σε συνεργασία με τους στρατηγικούς συνεργάτες του, έχει συγκεντρώσει τις πιο κρίσιμες προκλήσεις στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης, δίνοντας στους συμμετέχοντες την ευκαιρία να προτείνουν καινοτόμες λύσεις με πραγματικό αντίκτυπο.

