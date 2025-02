Stylin' The Beat Vol. 6: To φεστιβάλ που βάζει φωτιά στην street σκηνή

To Stylin’ The Beat Vol. 6 θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 23 Φεβρουαρίου στο ΠΛΥΦΑ .

To Stylin’ The Beat Vol. 6 επιστρέφει μετά από πέντε χρόνια επιτυχίας σε Αθήνα και Πάτρα. Ετοιμαστείτε για ένα δυνατό διήμερο φεστιβάλ, το Σαββατοκύριακο 22–23 Φεβρουαρίου, που υπόσχεται να βάλει φωτιά στην street σκηνή. Το φεστιβάλ διοργανώνεται από τη βραβευμένη Hood Groove Management, η οποία έχει εμπειρία σε πολλά ακόμα δημοφιλή events, όπως το Breaking Bad (Αθήνα), South Break Jam (Χανιά) κ.α.



Την Κυριακή 23 Φεβρουαρίου, στο ΠΛΥΦΑ (Κορυτσάς 39, Βοτανικός, 104 47 Αθήνα) θα παρευρεθούν διακεκριμένοι χορευτές από όλη την Ελλάδα και την Ευρώπη, ενώ οι διαγωνιζόμενοι θα έχουν την ευκαιρία να λάβουν μέρος σε τρεις διαγωνιστικές κατηγορίες (Lucky or Skilled Open Styles, O.T.F Breaking, 1vs1 Hip Hop) διεκδικώντας μεγάλα χρηματικά έπαθλα.



Κατηγορίες διαγωνιστικού μέρους:



1. O.T.F. Breaking Battle: Μετά από προκριματική φάση, προκύπτουν οι 8 καλύτεροι, διαγωνίζονται μεταξύ τους σε ένα τουρνουά 6 γύρων. Το τουρνουά αυτό αποτελείται από 2 γύρους "1 vs 1", 2 γύρους "2 vs 2" και 2 γύρους "4 vs 4". Όλες οι κληρώσεις είναι τυχαίες.



2. Lucky or Skilled Open Styles: Μετά από προκριματική φάση προκύπτουν οι 16 καλύτεροι, οι οποίοι μέσω κλήρωσης χωρίζονται σε 8 τυχαία ζευγάρια. Από το σύστημα της πυραμίδας βγαίνει ένα νικητήριο ζευγάρι. Οι δύο νικητές μάχονται μεταξύ τους και προκύπτει ο τελικός νικητής.



3. "1 vs 1" Hip Hop: Οι καλύτεροι χορευτές Hip Hop από όλη την Ελλάδα θα συμμετέχουν σε αυτή την κατηγορία. Περνώντας από προκριματικά, θα αναδειχθούν οι 8 καλύτεροι, οι οποίοι θα "παλέψουν" για την πρώτη θέση.



4. Μαθητικό "2 vs 2" Breaking: Μαθητές από όλη την Ελλάδα έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν σε αυτή την κατηγορία. Περνώντας από προκριματικά, θα αναδειχθούν οι 8 καλύτεροι, οι οποίοι θα "παλέψουν" για την πρώτη θέση.



Side Events:



Φυσικά, το Stylin’ The Beat δεν θα έχει μόνο διαγωνιστικό μέρος. Μία μέρα πριν το main event, θα πραγματοποιηθούν σεμινάρια χορού διαφόρων styles από επαγγελματίες δασκάλους στην σχολή χορού Ματέυ (Πορφυρίωνος 1 και Κυπρίων Αγωνιστών, Μαρούσι), δίνοντας έτσι την ευκαιρία σε χορευτές και μη, να γνωρίσουν κι άλλα είδη χορού, καθώς και ένα “warm up party” για να «ζεστάνουμε» την ατμόσφαιρα για την επόμενη μέρα.



Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης θα διεξαχθούν shows από καταξιωμένους χορευτές και χορευτικές ομάδες με σκοπό την ψυχαγωγία των παρευρισκομένων, ενώ μετά το πέρας αυτής, θα πραγματοποιηθεί “after-party”.