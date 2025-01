Οι The Halo Effect έρχονται στο πρώτο Rockwave Festival του Βορρά

Οι The Hallo Effect έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα στις 26 Ιουνίου μαζί με τους Opeth στο Terra Republic.

Οι The Halo Effect έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο πρώτο Rockwave Festival του Βορρά. To συγκρότημα θα παίξει στις 26 Ιουνίου μαζί με τους Opeth στο Terra Republic.

Οι The Halo Effect, το σουηδικό melodic death metal supergroup, σχηματίστηκε το 2019. Τα μέλη των The Halo Effect δεν είναι μόνο κορυφαίοι στον τομέα τους, αλλά και μερικοί από τους πρωτοπόρους της μελωδικής death metal σκηνής του Γκέτεμποργκ.



Οι The Halo Effect σχηματίζουν μια μπάντα με κιθαρίστες και δεξιοτέχνες του μελωδικού death metal, τον Niclas Engelin και τον Jesper Strömblad, τον τραγουδιστή, growler και στιχουργό Mikael Stanne, μαζί με τον σταθερό «κορμό» και τη θεμελιώδη δύναμη του μπασίστα Peter Iwers, καθώς και τον συνεργάτη του εδώ και πάνω από είκοσι χρόνια, τον δυναμικό ντράμερ Daniel Svensson.



Γνωστοί (ως πρώην αλλά κάποιοι και ως νυν μέλη των In Flames, Dark Tranquillity και Gardenian, των συγκροτημάτων μέσω των οποίων αναδείχθηκαν και εξελίχθηκαν οι ίδιοι ως μουσικοί, αλλά και ταυτόχρονα συντέλεσαν σημαντικά στην επιτυχία των εν λόγω συγκροτημάτων) για την πρωτοποριακή τους συμβολή στον ήχο του Γκέτεμποργκ τη δεκαετία του 1990, επιστρέφουν στις ρίζες τους με σύγχρονη δημιουργική ενέργεια, προσφέροντας ένα μελωδικό, δυναμικό death metal που τιμά το παρελθόν, ενώ προχωρά στο μέλλον.



Το όνομα του συγκροτήματος είναι εμπνευσμένο από το τραγούδι Halo Effect των Rush, τιμώντας τις μουσικές τους επιρροές.



{https://youtu.be/WByGv-qdZ4w?si=h4tG2P0-nQSct2QY}

Γενική είσοδος: 49,50€

Γενική είσοδος + VIP Parking: 60€

3ήμερο εισιτήριο γενικής εισόδου: 99€

Με 3ήμερο εισιτήριο γενικής εισόδου + Parking: 114€

Ηλεκτρονικά: more.com

3ήμερο εισιτήριο

NEPHILIM

Πατριάρχου Ιωακείμ 17, Θεσσαλονίκη

Τηλέφωνο: 6947017720

ALONE music store

Γ Θεοχάρη 2, Θεσσαλονίκη

Τηλέφωνο:2310266772

ΔΙΩΡΟΦΟΝ café-bar

Κερασούντος 81, Καλαμαριά

Τηλέφωνο:2310453998

Velona Records

Μητροπόλεως 125, Θεσσαλονίκη 54621

Τηλέφωνο:2313090695