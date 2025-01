Τίνα Τέρνερ: Ακούστε το χαμένο, ακυκλοφόρητο τραγούδι «Hot For You Baby»

Το τραγούδι «Hot For You Baby» της Τίνα Τέρνερ κυκλοφόρησε για πρώτη φορά σήμερα και θα περιλαμβάνεται στην επετειακή έκδοση του άλμπουμ «Private Dancer».

Ένα άγνωστο τραγούδι της Τίνα Τέρνερ κυκλοφόρησε για πρώτη φορά σήμερα, Πέμπτη 23 Ιανουαρίου.



Το τραγούδι έχει τίτλο «Hot For You Baby» και έκανε πρεμιέρα στο BBC Radio 2 Breakfast Show σήμερα το πρωί.



Τo single που έφτασε στα αυτιά μας, ηχογραφήθηκε στα Capitol Studios στο Χόλιγουντ και αρχικά προοριζόταν να περιλαμβάνεται στον πέμπτο δίσκο της θρυλικής τραγουδίστριας, με τίτλο «Private Dancer» που κυκλοφόρησε το 1984.



Στη συνέχεια, το «Hot For You Baby» πιστεύεται ότι χάθηκε, αλλά η πρόσφατη αποκάλυψη του τραγουδιού «εισάγει ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία του "Private Dancer"», σύμφωνα με το δελτίο Τύπου που συνοδεύει την κυκλοφορία.



{https://youtu.be/gA00X3kQfNE?si=yIw6GtYGavngKOZa}



Το τραγούδι έχει γραφτεί από τους Αυστραλούς Τζορτζ Γιανγκ και Χάρι Βάντα των Easybeats σε παραγωγή του Τζον Κάρτερ.



To κομμάτι θα περιλαμβάνεται στην επετειακή έκδοση για τα 40 χρόνια του βραβευμένου με Grammy LP της Τέρνερ. Το «Private Dancer (40th Anniversary Edition)» αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 21 Μαρτίου και θα περιέχει «μια εκπληκτική σειρά ακυκλοφόρητων κομματιών, ζωντανών εμφανίσεων και βίντεο, που τιμούν την κληρονομιά μιας τραγουδίστριας της οποίας η μουσική μεταμόρφωσε τον κόσμο».







Η Τίνα Τέρνερ «έφυγε» από τη ζωή στις 24 Μαΐου 2023. Μπορείτε να προπαραγγείλετε την επετειακή έκδοση του άλμπουμ εδώ.