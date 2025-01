Athens Photo World: Το πρόγραμμα του φεστιβάλ και οι φιναλίστ

Το Athens Photo World θα πραγματοποιηθεί στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων στις 18 και 19 Ιανουαρίου.

Το Athens Photo World, το ετήσιο φεστιβάλ φωτορεπορτάζ της Αθήνας, επιστρέφει για έκτη χρονιά, στις 18 και 19 Ιανουαρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.



Για πρώτη φορά φέτος, το φεστιβάλ διοργανώνει ένα διήμερο κατά τη διάρκεια του οποίου παρουσιάζει το Διήμερο Ψηφιακών Προβολών και απονέμει το Βραβείο Athens Photo World 2024.



Όλες οι εκδηλώσεις πραγματοποιούνται στο Αεριοφυλάκιο 1 - Αμφιθέατρο «Μιλτιάδης Έβερτ», στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.



Σε έναν χώρο που ευνοεί τη συζήτηση, την επικοινωνία και την αλληλεπίδραση των δημιουργών με το κοινό, το Athens Photo World θα παρουσιάσει επιλεγμένες δουλειές οκτώ Ελλήνων φωτορεπόρτερ που σχετίζονται με την πρόσφατη επικαιρότητα της χώρας και του πλανήτη.





Θα παρουσιαστεί το έργο των φωτογράφων:

Πέτρος Γιαννακούρης/AP, "Απεγνωσμένοι καιροί στο Αφγανιστάν"

Λουίζα Γκουλιαμάκη/REUTERS, "Το Ανθρώπινο Τίμημα"

Άλκης Κωνσταντινίδης/REUTERS, "Μόνο για τους νεκρούς έχει τελειώσει ο πόλεμος"

Άρης Μεσσίνης/AFP, "Πίσω από την Εικόνα"

Αντώνης Πασβάντης, "Η ζωή στις όχθες"

Μιχάλης Πατσούρας, "07:00 - 15:00"

Νίκος Πηλός, "Resisting Residents"

Byron Smith, "Testament '22"

Θα ακολουθήσει συζήτηση του κοινού με τους δημιουργούς.





Byron Smith, Testament 22

Η δράση αυτή δοκιμάστηκε ήδη το 2019 και το 2021 με μεγάλη επιτυχία, σε τέσσερα διαφορετικά σημεία της Αθήνας: Προπύλαια Πανεπιστημίου, Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων, Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων και Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ).





© Λουίζα Γκουλιαμάκη

Προβολές Βίντεο & Ντοκιμαντέρ

Το video αποτελεί πλέον ένα ειδησεογραφικό μέσο που συνοδεύει τη φωτογραφική δουλειά. Χωρίς το ένα μέσο να αντικαθιστά ή να υποκαθιστά το άλλο, οι ήδη έμπειροι φωτογράφοι χρησιμοποιούν την κινούμενη εικόνα για να πλαισιώσουν με ήχο και σχολιασμό όσα καταγράφει ο φακός τους.

Θα προβληθούν δύο video:

Προβολή του βίντεο με τους νικητές του World Press Photo 2024, το Σάββατο, 18/1 | 19:30-21:00

Ένα 45λεπτο video που παρουσιάζει τις βραβευμένες φωτογραφίες του διαγωνισμού World Press Photo 2024 και λίγα λόγια από τους δημιουργούς τους. Θα ακολουθήσει συζήτηση με τον επιμελητή του World Press Photo, με καταγωγή από τη Βραζιλία και έδρα το Άμστερνταμ, Raphael Dias e Silva.



Προβολή ντοκιμαντέρ «20 μέρες στη Μαριούπολη», Mstylav Chernov, Associated Press, την Κυριακή, 19/1 | 17:00-19:00



Το Athens Photo World σε συνεργασία με την Cinobo παρουσιάζει το ντοκιμαντέρ «20 Days in Mariupol». Τη βάση της ταινίας «20 Ημέρες στη Μαριούπολη» αποτελεί η καταγραφή των γεγονότων της Ρωσικής εισβολής στη Μαριούπολη μέσα από τη ματιά του βιντεογράφου του πρακτορείου Associated Press, Mstylav Chernov. Το ντοκιμαντέρ συμπεριλήφθηκε στο διαγωνιστικό πρόγραμμα του φεστιβάλ Sundance 2023 αποσπώντας το Βραβείο Κοινού και την επόμενη χρονιά κέρδισε το βραβείο Oscar 2024, για το καλύτερο ντοκιμαντέρ.



Ο Mstylav Chernov είναι Πρόεδρος της Ουκρανικής Ένωσης Επαγγελματιών Φωτογράφων (UAPP) και μέλος της «Ουκρανικής PEN» (οργάνωση ποιητών, δοκιμιογράφων και μυθιστοριογράφων) από τον Ιούλιο του 2022.



Το ντοκιμαντέρ «20 Ημέρες στη Μαριούπολη» κέρδισε και το βραβείο καλύτερου ντοκιμαντέρ στα BAFTA 2024. Το 2023, ο Chernov έλαβε από κοινού με τους Vasilisa Stepanenko, Evgeniy Maloletka και Lori Hinnant το Βραβείο Πούλιτζερ για προσφορά στο Δημόσιο Συμφέρον.



Στην εκδήλωση θα παραβρεθεί ο δημιουργός του ντοκιμαντέρ, Mstyslav Chernov ο οποίος θα συνομιλήσει τόσο με την ομάδα του Athens Photo World όσο και με το κοινό.



Το διήμερο των ψηφιακών προβολών, μια πρωτοβουλία που πρώτη φορά φέτος παρουσιάζεται στο κοινό, πραγματοποιείται από το Athens Photo World με την σημαντική υποστήριξη της ΔΕΗ και του Υπουργείου Πολιτισμού.

Απονομή Βραβείου Athens Photo World 2024

Το βραβείο Athens Photo World αποτελεί ένα σημαντικό σημείο ενδιαφέροντος για τους Έλληνες φωτορεπόρτερ, καθώς – πέραν της χρηματικής υποστήριξης – είναι άλλη μια ευκαιρία ανάδειξης του έργου τους.

Η κριτική επιτροπή αποτελείται κάθε χρόνο από τρία μέλη, διαφορετικά κάθε φορά, τα οποία επιλέγονται από την ομάδα του Athens Photo World.



Στόχος είναι – και μέχρι στιγμής έχει επιτευχθεί – να συμμετέχουν στην κριτική επιτροπή επαγγελματίες διαφορετικού φωτογραφικού προσανατολισμού, όπως φωτορεπόρτερ μαζί με ακαδημαϊκούς και εικαστικούς φωτογράφους ή photo editors μεγάλων ειδησεογραφικών η διαδικτυακών οργανισμών.

Φέτος, το Athens Photo World, με την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού και της ΔΕΗ, οργανώνει για έκτη χρονιά τον ετήσιο διαγωνισμό Φωτορεπορτάζ, για επαγγελματίες φωτογράφους που ζουν και εργάζονται στην Ελλάδα και / ή την Κύπρο.

Το Athens Photo World θα απονείμει φέτος συνολικά το ποσό των πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000 ευρώ) σε τρία ολοκληρωμένα ή εξελισσόμενα projects φωτογραφίας ντοκουμέντου ή φωτορεπορτάζ ως εξής:

Πρώτο Βραβείο: Τρεις Χιλιάδες ευρώ (3.000 ευρώ)

Δεύτερο Βραβείο: Χίλια Πεντακόσια ευρώ (1.500 ευρώ)

Τρίτο Βραβείο: Πεντακόσια ευρώ (500 ευρώ)

Για το 2024 την επιτροπή στελεχώνουν οι φωτογράφοι Μιχάλης Καραγιάννης, Πέπη Λουλακάκη και Ορέστης Παναγιώτου.

Η συμμετοχή στον διαγωνισμό για το Βραβείο Athens Photo World είναι δωρεάν.

Οι τρεις φιναλίστ για το Βραβείο Athens Photo World 2024 είναι, με αλφαβητική σειρά, οι:

Πέτρος Γιαννακούρης



Σπύρος Παλούκης







Μιχάλης Πατσούρας







Στην εκδήλωση της Κυριακής 19/1 θα γίνει παρουσίαση των τριών φιναλίστ, θα προβληθούν οι συμμετοχές τους στον διαγωνισμό, θα ανακοινωθεί η σειρά των νικητών και, φυσικά, θα πραγματοποιηθεί η βράβευσή τους.





Ημερομηνίες διεξαγωγής:

Σάββατο 18 και Κυριακή 19 Ιανουαρίου 2025

17:00-21:00

Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων

(Αεριοφυλάκιο 1 - Αμφιθέατρο «Μιλτιάδης Έβερτ»)

Η είσοδος του κοινού θα είναι δωρεάν μέχρι την εξάντληση των διαθέσιμων θέσεων.

Η είσοδος για το ATHENS PHOTO WORLD 2024 θα γίνεται από την οδό Ιάκχου (είσοδος προς το μετρό) και από οδό Πειραιώς (Πειραιώς 100, ακριβώς δίπλα από το Αμφιθέατρο).