«Τα πάθη του Χριστού»: Στο σίκουελ ο Μελ Γκίμπσον κατεβάζει τον Ιησού στον Άδη

Ο επίσημος τίτλος της δεύτερης ταινίας θα έχει τίτλο «The Resurrection of the Christ», όπως επιβεβαίωσε ο Μελ Γκίμπσον.

O Mελ Γκίμπσον, που αυτές τις μέρες είδε το σπίτι του να καίγεται ολοσχερώς από τις καταστροφικές πυρκαγιές στο Λος Άντζελες, έδωσε ορισμένες νεότερες πληροφορίες για την συνέχεια της βιβλικής υπερπαραγωγής του 2004 «The Passion of the Christ» (Τα Πάθη του Χριστού). Συγκεκριμένα, όσο εκείνος ήταν στο Τέξας και μιλούσε στο podcast του Τζο Ρόγκαν για την ταινία, το σπίτι του στο Λος Άντζελες καιγόταν.



Όπως είπε ο Γκίμπσον, η παραγωγή της ταινίας - η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη τουλάχιστον από το 2016 - θα μπορούσε να ξεκινήσει το 2026.



Η καθυστέρηση οφείλεται κυρίως στο σενάριο, το οποίο ο Γκίμπσον δουλεύει τα τελευταία 10 χρόνια μαζί με τον αδερφό του και τον σεναριογράφο του «Braveheart», Ράνταλ Γουάλας. Αφού απέρριψαν έξι προσχέδια, κατάφεραν επιτέλους πέρυσι να καταλήξουν στο σενάριο, που αποτελεί ένα συνδυασμό δύο εκδοχών.



«Ελπίζω την επόμενη χρονιά κάποια στιγμή [να ξεκινήσουμε]. Απαιτούνται πολλά γιατί είναι ένα τοξικό ταξίδι», δήλωσε ο Γκίμπσον και εξήγησε ότι «δεν θα διάβαζε ποτέ κάτι παρόμοιο», εννοώντας το σενάριό τους.



«Ο αδερφός μου, εγώ και ο Ράνταλ επικεντρωθήκαμε κάπως σε αυτό. Έτσι, υπάρχουν μερικά καλά μυαλά μαζί, αλλά υπάρχουν και μερικά τρελά πράγματα», ανέφερε. «Και νομίζω ότι για να πεις όντως την ιστορία σωστά πρέπει να ξεκινήσεις με την πτώση των αγγέλων, που σημαίνει ότι είσαι σε άλλο μέρος, είσαι σε άλλο βασίλειο. Πρέπει να πας στην κόλαση».



Το πολυαναμενόμενο σε δύο μέρη σίκουελ του «The Passion of the Christ», με τον Τζιμ Καβίζελ να επιστρέφει στον ρόλο του Ιησού, θα εστιάσει στις τρεις ημέρες που μεσολαβούν από την σταύρωση μέχρι την ανάσταση και την κάθοδο του Ιησού στο βασίλειο των νεκρών.



Ο Μελ Γκίμπσον επιβεβαίωσε επίσης τον επίσημο τίτλο της ταινίας που είναι «The Resurrection of the Christ» (Η Ανάσταση του Χριστού).



Πέρυσι αποκαλύφθηκε ότι ο Γκίμπσον αναζητούσε τοποθεσίες γυρισμάτων στην Ευρώπη, και φέρεται να έκανε μια μικρή περιοδεία στη Μάλτα πριν επισκεφτεί διάφορες αρχαίες πόλεις της Απουλίας στη Νότια Ιταλία.



{https://youtu.be/4Aif1qEB_JU?si=RVF6lBqlRdWzYCJU}



Θυμίζουμε ότι το «The Passion of the Christ» που αφηγείται τις τελευταίες μέρες του Ιησού στη γη μέχρι τη σταύρωσή του - έγινε η ανεξάρτητη ταινία με τις μεγαλύτερες εισπράξεις όλων των εποχών που έφτασαν σχεδόν τα 612 εκατομμύρια δολάρια.



Η ταινία θεωρήθηκε αντισημιτική λόγω του υπονοούμενου ότι οι Εβραίοι ηγέτες ήταν υπεύθυνοι για τον θάνατο του Ιησού.



Ωστόσο, η διαμάχη τροφοδότησε το ενδιαφέρον, με τις εκκλησίες να κάνουν κράτηση ολόκληρων κινημαγραφικών αιθουσών για τους πιστούς.