Lady Gaga: Το μοναδικό ρεκόρ που μοιράζεται με τον Μάικλ Τζάκσον

Η Lady Gaga κατάφερε να ξεπεράσει μέχρι και τη Μαντόνα και τώρα, μαζί με τον Μάικλ Τζάκσον και την αδελφή του, Τζάνετ, μοιράζεται ένα μοναδικό ρεκόρ.

Η Lady Gaga κατάφερε να πετύχει ένα ρεκόρ που ούτε η Μαντόνα ή η Μπριτνεϊ Σπίαρς δεν το έχουν κάνει. Η διάσημη ποπ σταρ γινε μόλις η τρίτη καλλιτέχνις που είδε περισσότερα από ένατραγούδια της να κατακτούν την κορυφή των charts σε τρεις διαφορετικές δεκαετίες.



Το ρεκόρ αυτό έρχεται μετά τη συνεργασία της με τον Bruno Mars, στο τραγούδι «Die With A Smile», το οποίο έφτασε επιτέλους στην πρώτη θέση στα charts του Billboard – σχεδόν πέντε μήνες από την κυκλοφορία του.



Μέχρι τώρα, μόνο δύο καλλιτέχνες κατείχαν αυτό το ρεκόρ. Ο Μάικλ Τζάκσον, ο οποίος είχε πολλές επιτυχίες στις δεκαετίες του '70, του '80 και του '90, και η αδερφή του Τζάνετ Τζάκσον, που το έκανε κατά τη διάρκεια των δεκαετιών '80, '90 και τη δεκαετία του '10.



Για την ιστορία, η Lady Gaga, είδε τα τραγούδια: «Just Dance» και «Poker Face» από το ντεμπούτο της το 2009, να σκαρφαλώνουν στο Νούμερο 1. Στη συνέχεια, τη δεκαετία του '10 και συγκεκριμένα το 2011 κατέκτησε κορυφή με το «Born This Way», κάτι που επανέλαβε και το 2019 με το «Shallow», ένα ντουέτο με τον Μπράντλεϊ Κούπερ.



Στη δεκαετία του 2020, σημείωσε δύο νούμερο ένα: το «Rain On Me» (2020) με την Ariana Grande και τώρα το «Die With A Smile»με τον Bruno Mars.



{https://youtu.be/kPa7bsKwL-c?si=OqYFkZXwQ552yo6r}



Όπως υπογραμμίζεται πολύ σωστά στο Stereogum, υπάρχουν δεκάδες καλλιτέχνες που είδαν τα κομμάτια τους να κατακτούν την πρώτη θέση στα charts για τρεις δεκαετίες, αλλά πολύ λίγοι είχαν περισσότερα από ένα σε κάθε δεκαετία.



Με ανάρτησή της στα social media η Lady Gaga δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει τους θαυμαστές για αυτό το μοναδικό ρεκόρ.



«Σας ευχαριστώ που με κάνατε ξανά νούμερο ένα. Δεν θα μπορούσα να το κάνω χωρίς την αγάπη σας. Σας είμαι πολύ ευγνώμων», έγραψε η τραγουδίστρια στη λεζάντα που συνοδεύει το βίντεό της.