Οι Iron Maiden ξεκινούν παγκόσμια περιοδεία και ο Μπρους Ντίκινσον υπόσχεται μεγάλα πράγματα

Ευχόμαστε ότι η παγκόσμια περιοδεία των Iron Maiden, «Run For Your Lives» που θα ξεκινήσει τον Μάιο του 2025 και θα συνεχιστεί το 2026, θα τους φέρει και στη χώρα μας.

O Μπρους Ντίκινσον των Iron Maiden μάς άνοιξε για τα καλά την όρεξη. Το συγκρότημα βγαίνει στο δρόμο για μια μεγάλη παγκόσμια περιοδεία το 2025-2026 και όπως είπε ο Ντίκινσον «θα κάνουμε πράγματα που δεν έχουμε ξανακάνει ποτέ!».



Στο βίντεο που μοιράστηκε στο YouTube την παραμονή της Πρωτοχρονιάς (31 Δεκεμβρίου) ο frontman των Iron Maiden αποχαιρέτησε το 2024, ενημερώνοντας παράλληλα τους θαυμαστές τους για το τι μπορούν να περιμένουν το 2025, ειδικά την περιοδεία τους «Run For Your Lives» που πρόκειται να ξεκινήσει τον προσεχή Μάιο.



«Γεια σας παιδιά. Αυτό είναι το πάσο της περιοδείας μου για το 2024. Αυτό θα με οδηγήσει οπουδήποτε το 2024, αλλά δεν το χρειάζομαι πια, γιατί το 2025 θα είναι κάτι ξεχωριστό», ξεκίνησε να λέει τραγουδιστής, σημειώνοντας ότι η επερχόμενη περιοδεία τους είναι ήδη sold out.



Ωστόσο, αυτό που μας έχει κεντρίσει ιδιαίτερα το ενδιαφέρον είναι η αναφορά του στο ιστορικό setlist και όσα θα γίνουν για πρώτη φορά, πράγμα για το οποίο όπως λέει, ανυπομονεί και ο ίδιος.



«Θα πούμε τραγούδια που δεν έχουμε ξαναπαίξει ποτέ και θα έχουμε μια setlist που θα μείνει στην ιστορία», αναφέρει.



{https://youtu.be/WI2gwVu4bHg?si=-2RQPCzjJaKaUX_Z}



Η επερχόμενη περιοδεία των Βρετανών metal icons θα σηματοδοτήσει την 50η επέτειό τους ως συγκρότημα και θα περιλαμβάνει ένα ειδικό setlist που θα περιέχει τραγούδια μόνο πό τα πρώτα εννέα στούντιο άλμπουμ τους, από το ομώνυμο ντεμπούτο τους μέχρι το «Fear Of The Dark».



Επίσης, όπως μας ενημερώνει ο Ντίκινσον, η περιοδεία θα συνεχιστεί και το 2026 με νέους σταθμούς ανά τον κόσμο που δεν έχουν ανακοινωθεί ακόμα, οπότε μένει να φανεί αν θα τους δούμε και στη γειτονιά μας...



Σημειώνεται ότι η επερχόμενη περιοδεία θα είναι η πρώτη των Maiden εδώ και 43 χρόνια χωρίς τον ντράμερ Nicko McBrain. Ο McBrain, ο οποίος υπέστη εγκεφαλικό που παρέλυσε προσωρινά τη δεξιά του πλευρά τον Ιανουάριο του 2023, αποσύρθηκε από τις ζωντανές εμφανίσεις στα τέλη του περασμένου έτους, μετά την τελευταία εμφάνιση της 18μηνης παγκόσμιας περιοδείας του συγκροτήματος The Future Past. Ο McBrain υα αντικατασταθεί από τον Βρετανό Simon Dawson.