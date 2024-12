Η ταινία Peaky Blinders μάλλον απέκτησε και τίτλο

H ταινία Peaky Blinders του Netflix απέκτησε επιτέλους τίτλο, τουλάχιστον αυτό αποκαλύπτεται από μέλος του crew και συγκεκριμένα τη Νάντια Στέισι, που επιμελείται το μακιγιάζ και τα μαλλιά των ηθοποιών.

Σε μια ανάρτηση που έκανε στο Instagram, η Στέισι μοιράστηκε ένα γραφικό σε μαύρους και χρυσούς τόνους που απεικονίζει τον Κίλιαν Μέρφι ως Tommy Shelby μαζί με τον Μπάρι Κέογκαν. Στη λεζάντα κάτω από τη φωτογραφία της, αποκάλυψε τον τίτλο «The Immortal Man - Peaky Blinders» αναφέροντας πως ήταν «μία από τις αγαπημένες μου δουλειές».



Μέχρι στιγμής, αυτός ο τίτλος (The Immortal Man) δεν έχει επιβεβαιωθεί επίσημα από το Netflix.





Σε άλλα νέα, η σειρά έχει ολοκληρώσει τα γυρίσματα, -και μάλιστα λίγο νωρίτερα από ό,τι αναμενόταν- όπως επιβεβαιώθηκε και επίσημα από τους επίσημους λογοριασμούς των Peaky Blinders στα social media. Τα περισσότερα γυρίσματα έγιναν στο Μπέρμιγχαμ στο Ηνωμένο Βασίλειο

«And that’s a wrap! Τα γυρίσματα της ταινίας Peaky Blinders ολοκληρώθηκαν και έρχεται στο Netflix. Ευχόμαστε σε όλους καλές γιορτές, ιδιαίτερα στο υπέροχο cast και στο συνεργείο μας», αναφέρει η λεζάντα της νέας φωτογραφίας από τα γυρίσματα η οποία δείχνει τον Κίλιαν Μέρφι ως Tommy Shelby μαζί με τον (άγνωστο) χαρακτήρα που υποδύεται ο Μπάρι Κίογκαν.





