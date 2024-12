«Love Actually»: Γιατί η απόλυτη ταινία των Χριστουγέννων ήταν μια καταστροφή

To «Love Actually» χρειάστηκε 6 μήνες μοντάζ (!) για να γίνει αυτό που όλοι γνωρίζουμε.

Τα γυρίσματα του «Love Actually» ήταν μια «καταστροφή» και χρειάστηκαν έξι μήνες μοντάζ, αποκάλυψε ο σκηνοθέτης της ταινίας, Ρίτσαρντ Κέρτις σε νέα του συνέντευξη.



H ταινία που λατρεύτηκε από εκατομμύρια θεατές παγκοσμίως και παραμένει μέχρι σήμερα η απόλυτη ταινία των Χριστουγέννων, φαίνεται να παίδεψε πολύ τον δημιουργό της.



Αξίζει να αναφέρουμε ότι η ταινία γυρίστηκε γρήγορα, ώστε να είναι έτοιμη για την περίοδο των Χριστουγέννων του 2003. Αρχικά μάλιστα ο Κέρτις, είχε αρχίσει να γράφει έχοντας κατά νου δύο ξεχωριστές ταινίες, καθεμία από τις οποίες περιείχε διευρυμένες εκδοχές αυτού που τελικά θα γινόταν το «Love Actually».



Όσοι δεν την έχετε δει, η ταινία, στην οποία πρωταγωνιστεί μια πλειάδα γνωστών ηθοποιών, αφηγείται διαφορετικές ιστορίες με φόντο το Χριστουγεννιάτικο Λονδίνο. Κάπου εδώ ξεκινάει και το μπέρδεμα...



Μιλώντας στο Indiewire, ο Κέρτις είπε ότι ακριβώς εξαιτίας των πολλαπλών αφηγήσεων, το αποτέλεσμα ήταν τόσο περίπλοκο που κόντεψε να οδηγήσει την ταινία στην απόλυτη καταστροφή.



«Το περίεργο με το Love Actually είναι ότι όταν τελειώσαμε την ταινία, ήταν μια καταστροφή», είπε χαρακτηριστικά εξηγώντας ότι χρειάστηκαν επιπλέον έξι μήνες μοντάζ για να αποκτήσει την τελική της μορφή.



«Όταν έγραψα το Love Actually, και κάναμε την ανάγνωση, ακουγόταν υπέροχο. Αλλά στην πραγματικότητα, όταν κάνεις πολλές ιστορίες, ο κίνδυνος είναι να μην μπορέσεις να τα συνδέσεις, το ίδιο και το κοινό», παραδέχτηκε ο Κέρτις και πρόσθεσε: «Έμαθα λοιπόν πολλά για την πολυπλοκότητα του χτισίματος στην προσπάθεια να σώσω το Love Actually από το πόσο άσχημα ήταν στη συναρμολόγηση».



{https://youtu.be/H9Z3_ifFheQ?si=bRL19SfJy05UuV6q}

Το «Love Actually» είναι μια ερωτική κομεντί με όλα τα κλισέ του είδους, που μας αφηγείται δέκα διαφορετικές ιστορίες ανάμεσα σε πρόσωπα που συνδέονται μεταξύ τους και που συναντιούνται με τη βοήθεια του έρωτα στο Χριστουγεννιάτικο Λονδίνο. Στο φιλμ πρωταγωνιστούν οι: Χιου Γκραντ, Έμα Τόμσον, Λίαμ Νίσον, Άλαν Ρίκμαν, Ρόουαν Άτκισον, Κόλιν Φερθ, Κίρα Νάιτλι και Λόρα Λίνεϊ.



Ο Κέρτις είχε μιλήσει αρνητικά για τη διαδικασία του μοντάζ της ταινίας και παλαιότερα, παρομοιάζοντας τη διαδικασία με «τρισδιάστατο σκάκι».



Ωστόσο, η τελευταία ταινία του Κέρτις είχε και πάλι αυτή την πρόκληση του «Love Actually» καθώς αφηγείται μια σειρά από διαφορετικές εορταστικές ιστορίες που είναι όλες αλληλένδετες. Ο λόγος για το «That Christmas», μια οικογενειακή κωμωδία κινουμένων σχεδίων για το Netflix.