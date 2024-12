«28 Years Later»: Το ανατριχιαστικό πλάσμα στο τρέιλερ και ο λόγος που έσπειρε τον πανικό στα social media

Το επίσημο τρέιλερ για την πολυαναμενόμενη ταινία «28 Years Later» αποκαλύφθηκε την Τρίτη (10 Δεκεμβρίου), σπέρνοντας τον πανικό στο διαδίκτυο.



Συγκεκριμένα, το τρέιλερ που περιλαμβάνει το βασικό καστ της ταινίας με τους Τζόντι Κόμερ, Άαρον Τέλορ-Τζόνσον και Ρέιφ Φάινς, δείχνει στιγμιαία και ένα αλλόκοτο πλάσμα -προφανώς ζόμπι- το οποίο δημιούργησε μεγάλο σούσουρο στο Internet. Πολλοί θεατές υπέθεσαν ότι αυτό το αποστεωμένο, τρομακτικό πλάσμα που μοιάζει με ζόμπι είναι ο Κίλιαν Μέρφι κάτω από το μακιγιάζ που τον έκανε αγνώριστο και αποκρουστικό.



«Ορκίζομαι στο Θεό, καλύτερα να μην είναι αυτός ο Τζιμ στο #28YearsLater γιατί αν είναι, κατέστρεψες τον ενθουσιασμό μου για την επιστροφή του Κίλιαν στο franchise μολύνοντάς τον.», έγραψε ένας χρήστης στο Χ.

I swear to god, this better not be Jim in #28YearsLater because if it is you ruined my excitement for Cillian’s return to the franchise by infecting him pic.twitter.com/GDdTRnpb00